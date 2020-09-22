【名家】傅振嵩：將八卦掌傳遍南方　民國武術界的「虎將」

提到南方武術，很自然是以廣東拳種為主。但其實在武術發展蓬勃的民國年間，不論南方抑或北方武術，都曾經傳遍全國。為人津津樂道的「五虎下江南」，便是「北拳南傳」的重要事件之一。 繼「鐵砂掌」顧汝章之後，【武備志】今次將會介紹「五虎」的另一名成員。他就將是將八卦掌傳遍廣東，曾被譽為「虎將」的傅振嵩。

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太極八卦匯於一身

傅振嵩（1881—1953），字乾坤，號劍南，河南省沁陽縣人。由於自幼喜好武術，他16歲時聘請了陳長興（楊氏太極祖師——楊露禪之師，由於動作規範，有「牌位先生」的稱號）之孫陳延禧，教授陳氏太極拳。其後又拜入了賈歧山（八卦掌祖師董海川之徒）門下學習八卦掌。

合兩大內家拳於一身的本事，讓傅振嵩在鄉間名聲鵲起，被各村舉薦成為武術教師及民團教練，但這些都未有令到傅振嵩自滿。他在出訪關西時，繼續拜會各方名家，最後在懿州遇到了武當劍術家宋唯一（武當拳法嫡傳弟子，劍聖李景林之師）。宋唯一向傅振嵩傳授了武當太極精義，使其武藝更上一層樓。1920年，傅振嵩棄農從軍，在張作霖麾下當兵，兼任武術連連長。6年後，他升任至張作霖大帥府護衛隊隊長。不過，最能令傅振嵩發揮所長的，還是武術界。

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五虎下江南

1928年，中央國術館成立，傅振嵩被邀請擔任八卦掌總教師一職，並在《大公報》編印的《國術名人錄》中被譽為「虎將」。1929年，兩廣國術館在廣州成立。時任廣東省政要的李濟深及陳濟棠，禮聘傅振嵩、顧汝章、王少周（一說為李先五）、萬籟聲及耿德海五人南下傳藝，這便是著名的「五虎下江南」。兩年後，南京國術館館長張之江率團宣揚武術，傅振嵩及長子傅永輝隨團到香港，在中華戲院表演了武當對劍、對刀及八卦推手。此後傅振嵩一直居住在廣州。

晚年的傅振嵩開始著手整理畢生所學，包括太極、八卦、武當劍，以及從友人李景林、孫祿堂、李書文等習來的各種拳術。最終，他創造了一個風格與別不同的內家體系，是為「傅式內家拳」。

開宗立派的崇高地位，讓傅振嵩持續受到各方尊敬。在1950年廣州舉行的第一屆全運會上，傅振嵩便被選為表演委員，備受群眾歡迎。1953年4月26日，傅振嵩又被邀請到嶺南文物宮進行表演。可能是過於勞累的關係，傅振嵩在當晚回到家中後眩暈不適，送院後被診斷為腦溢血。5月1日，傅振嵩與世長辭，終年72歲。

香江傳人

除了廣州外，香港亦有傅振嵩的嫡系傳人。1949年，傅振嵩的弟子孫寶剛先生來港定居。他畢業於上海東吳大學物理系，因此善用物理學原理解釋八卦掌法。之後他再赴日本陸軍士官學校留學，官階至參謀中將。來港初期，孫寶剛先生較少在武術界公開露面，直至1966年才正式受邀到香港精武會教授八卦掌。

早期孫寶剛先生只傳授三套拳，即八卦正宗拳、八卦龍形掌及八卦推手。後來為了更好地在香港推動傅式武學，再傳八卦器械、太極拳等，一直到1990年逝世為止。在他的貢獻下，香港至今仍然有不少的傅式八卦傳人。曾接受香港電台節目《修行》訪問的廖國存先生，以及香港傅式八卦掌學會的趙培魯先生，便為孫寶剛先生的弟子。

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