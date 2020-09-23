UFC 253｜Adesanya對Costa賽前分析　打擊各有特色　寢技出現成疑

UFC中量級冠軍 Israel Adesanya 將於周日對上巴西拳手Paulo Costa，兩位選手現時都未嘗一敗，因此其中一位將會帶著職業首敗離開。二人在打擊上風格迥異，卻也有出色表現，那麼二人各有什麼優勢？寢技戰又能否成為影響戰局的因素？

Paulo Costa 的強大壓力

Paulo Costa 現時戰績為13勝0負，其中11次打出TKO。比賽中他時常以密集的組合拳壓迫對手，迫使對方與他搏拳，或者退到籠邊。Costa的力量使他不介意對方防守，因為就算擊中手臀，對方也會承受傷害。現時他的「平均每分鐘命中次數」為8.43，為全UFC之冠，由這數字就知道他出拳的密集程度。

當對方在籠邊，那就只有兩個方向可以閃避，Costa 會打出一些短距離的勾拳，以阻截對方的退路，並在對方移動時擊中對方，增加傷害。而且目標可以是頭或者身，那麼對方就更難防守。以下是他對上Uriah Hall時的精華，從0:54及2:06中可以看到類似的情況：

比賽中也可以留意他的踢技，Costa是位正架選手，如果對方是反架，他會直接打出中段踢；如果對方同樣是正架，則會踏步用前腳打出中段。簡單來說，他踢技總是攻擊對方的正面，以尋求最大的傷害。

Adesanya 的距離控制

Israel Adesanya 現時戰績為19勝0負，但他在Kickboxing中有著75勝5負的驚人戰績，絕對是打擊技能手。與Paulo Costa，Adesanya很少主動進攻，較傾向於反擊，當對方不壓前進攻，他會留在外圍以刺拳及低掃打擊，希望引誘對方主動先攻。但假如對方像Yoel Romaro那樣不肯進攻，比賽就會陷入膠著，最後只能以外圍打擊的多少來分勝負，這對於有臂展優勢的他來說十分有利。

如果對方主動進攻， Adesanya 優秀閃避能力能讓他躲開大部份攻擊，對方幾拳不中後要麼就想衝前開始纏抱，要麼就會停止進攻重整，不然就會使自己暴露太多空隙。這種情況發生數次後，對方進攻上就會猶豫，那麼就會更易留在外圍， Adesanya 就可以開始外圍打擊，對方想要追回分數就要搶攻，然後就被 Adesanya 反擊。這個循環在對上Robert Whittaker 時就很明顯，在他們比賽的第一回合最後時刻，正是Adesanya引誘 Whittaker突進並打出重拳，Adesanya反擊並把對方打至暈眩（5：06）

只是，對方突進後的閃避反擊中，Adesanya 很依賴上身的移動，所以會出現一種不太自然的「彎後出拳」，就如以上反擊 Robert Whittaker 的那幾拳。當然因為他的打擊很精準，所以能打出很大的傷害。但假如Costa的打擊目標是他的身軀，Adesanya 就難以閃避那些攻擊。

雖然這樣就很奇怪，但按Adesanya 的臂展優勢，他大可以選擇一些更安全的閃避反擊方式，例如以上擊跌 Whittaker 的反擊，看起來就挺危險，或者反過來也展示了 Adesanya 的信心和實力。加上有趣的是，Paulo Costa 到目前為止都沒有打出過KO（那11次都是TKO獲勝），這或者代表他缺乏一擊KO的能力。這並非指 Costa 拳不重，也非指可以跟 Costa 隨便搏拳，只是指 Adesanya在打擊技上仍有一定優勢。

寢技戰的可能性

不過，因為 Paulo Costa 的勇猛立技表現，大家都忘記他本來是一位寢技能手。他年青時就已有學習巴西柔術，在參加《The Ultimate Fighter: Brazil》直人Show時也展示出很好的寢技技巧。相反Adesanya 到目前都仍未展示太多寢技技術，假如比賽傾向於纏鬥與寢技，Paulo Costa的優勢就會變得明顯。

但是，這個可能性的確不高。第一，Adesanya 到目前都仍未展示太多寢技技術，也是因為他有良好的反摔能力。現時他的反摔機率為86%，為其量級的第二高。他在面對 Yoel Romero、Brad Tavares時就展示了出色的反摔技術，更能在對方摔技失敗後打擊對方。

第二，Paulo Costa近五場比賽中只嘗試過一次摔技，可見他本來就極少用摔，為了Adesanya而改變打法不是問題，但也要成功才有用。Paulo Costa 的強大壓力或能把Adesanya壓在籠邊，但能否摔倒對手就存疑了。當然只要能把 Adesanya壓在籠邊，Paulo Costa 就已有大量機會傷害對方。

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