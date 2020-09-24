內家拳｜宋代年間面世的針炙銅人像　原來就是點穴技法的來源之一

打穴，素來是武俠片的經典橋段。而各門各派為了鍛煉打穴功夫，通常都會搬出一個寫滿經絡穴道的銅人。此前介紹過的邵氏電影《洪熙官》，陳觀泰便是用一個打穴銅人，苦思破解白眉道人氣功之法。 那麼現實中是否存在類似的銅人？又是否傳到了武術家手上？

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天聖銅人圖

翻查典籍，歷史上確實存在銅人，並且早在北宋便已經面世。據說在宋仁宗年間，殿中省御醫王惟一奉令纂修《銅人腧穴針灸圖經》，以此方便醫官參考。其後宋仁宗認為「傳心豈如會目，著辭不若案形」，即單憑文字圖譜難以讓習者辨識，於是乎又命王惟一建造立體的穴道銅人。結果王惟一果真完成任務，打造了兩個與人身齊高的針炙銅人像，一座置於翰林醫官院、一座置於大相國寺。它們亦是已知中國最早的針炙模型。

此後輾轉多時，其中一座銅人流入襄陽。宋末文人周密的《齊東野語》，便記載其舅章叔恭曾於襄陽內見過銅人。按他形容，這座銅人的確造工精細，不僅將五臟六腑、穴道經絡全數刻印清楚，入針時如果力度、角度準確，更會流出水銀作實，堪稱巧奪天工。

【點擊圖片，觀看王惟一畫像以及現存的針炙銅人像】

可惜的是，這座銅人後來下落不明。而另一座銅人則先後被金人及蒙古人所得，並在元朝中統年間，被尼泊爾工匠阿尼哥花了三年時間修復翻新，安放在元大都三皇廟。及至明代，天聖銅人因年代久遠而暗啞變形，明英宗遂下令仿製一個全新的針炙銅人，但原先的天聖銅人卻下落不明。

八國聯國後，明代銅人遭俄軍劫走，此後中國境內雖然仍有製造銅人【註一】，但形式與天聖銅人已經不甚相同。例如清代時期，乾隆皇便曾向著寫《醫宗金鑒》的九位醫官，贈送小型銅人。而在現代的科學技術下，有不少中醫學院都設計了類似的針炙人像，不過材料很少用銅，而是較為輕盈的纖維或塑膠。

《銅人腧穴針灸圖經》內文剪影，此書對後世的中醫發展，影響深遠。（圖片擷取自https://bit.ly/35ZTO4R）

《王征南墓誌銘》與銅人圖之法

從上述的歷史資料可見，針炙銅人的鑄造極為困難，就連皇室都視為珍品，民間武師自然沒條件用之練功。影視作品中以銅人練習擊打穴道的情節，顯然是創作者想像出來的渲染手法。

然而，雖然銅人像本身未有成為普遍的練習工具，但由它所刻劃的經絡穴道準則，又確實是影響了後世武術界的發展。當中最明顯的例證，便是明末清初學者黃宗羲所撰寫的《王征南墓誌銘》。

【點擊圖片，觀看黃宗羲畫像以及《王征南墓誌銘》全文】

黃宗羲（1610—1695），字太沖，號梨洲。他與顧炎武、方以智、王夫之、朱舜水並稱為「明末清初五大師」，甚至有「中國思想啟蒙之父」的美譽。而在詩書以外，他亦曾經涉足武術，並與武當內家拳傳人王來咸相識。後來王來咸身故，便是由黃宗羲為他寫下墓誌銘，是為《王征南墓誌銘》。其中提到王來咸極擅點穴之法，每逢出手必能點中他人要穴，包括死穴、暈穴、啞穴等。所有這些穴位，均可參考銅人像的圖式：

凡搏人者，皆以其穴。死穴，暈穴，啞穴，一切如銅人圖法。

在明清年間，徒手武術尚未盛行，內家拳體系更是遠未成形。因此這篇《王征南墓誌銘》普遍被視為有關內家拳的最早文獻。而「銅人圖法」一辭，在當時來講則是專指王惟一的《銅人腧穴針灸圖經》。從中可以看到兩項要點：第一，雖然「天聖銅人」並沒有廣傳民間，但以它為範本的針炙圖譜，則成為了社會公認的穴位教材。第二，打穴之術在明清年間已經出現，而拳師對於穴位的研究，很大機會便是參照銅人圖【註二】。

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打穴是否真的可行？

自明清之後，中國的徒手武術開始逐步發展。除了內家拳體系外，其他門派都建立了類似打穴的技術。不少的傳統流派亦著書立說，表明門內很早便出現了打穴之法。例如少林一脈中便有著名的「三十六要穴」，象形拳宗師薛顛亦留下過一本《靈空上人點穴秘訣》，並附錄了很多醫藥秘方。

然而隨著武術界的發展，愈來愈多人質疑打穴的可行性。上世紀著名武術家、王薌齋先生的弟子趙道新便曾寫道，在真實的搏擊過程間，一種高命中率的擊法都未必奏效，遑論低命中率的打穴術？

我學習拳術亦有數十年，與同道較技尚且不能發而必中，即使擊中又不敢說一定出現何種效果，因為雙方是處於不停的運動變換之中，攻守間或隱或現，舉動無常，一種高命中率的擊法都不一定奏效，這種低命中率的點穴又有什麼實戰意義呢？ 趙道新《點穴：拳手之夢》

有關打穴孰真孰假的問題，畢竟現時還未有足夠的資料去證實或證偽，這裡不宜太快下定論。事實上，前文所提到的「少林三十六要穴」，亦有被李小龍收錄在《截拳道之道》之中，足見部份的現代武術家亦會認可打穴之術。

【點擊圖片，觀看上文不同的武術資訊】

或許，打穴更應該像一種應急方案，例如當雙方在纏抱距離僵持時，或可以嘗試借打穴拉開缺口。另外在搏擊的過程之間，如果出現了極其明顯的打穴位置，而又不影響拳手往後的部署，當然亦能一試。《逝去的武林》作者李仲軒也曾經提到，打穴是要順勢為之而不能刻意求成，大底便包含著相似意思（詳見《打穴道：是虛妄還是可行？》一文）。

總之，無論打穴孰真孰假，它本身都難以成為一種主要的搏擊技術。而銅人像練習打穴雖然純屬虛構，但其留下來的文化資源，又確實深遠影響了日後中國武術的發展，為中國武術開拓了另一個技術領域，這點也應該肯定。

註一：據說明代醫家高武亦曾鑄銅人三座，男、婦、童子各一，這是歷史上第一次由私人鑄造銅人。

註二：筆者認為還有一種可能性，黃宗羲或許是借《銅人腧穴針灸圖經》的知名度，來提高字裡行間的可信性。

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