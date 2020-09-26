掌摑卡巴迪｜互摑決勝負的南亞流行運動　巴西柔術也有類似訓練？

網上有一流傳短片，看到兩人不穿上衣互摑，好像在玩什麼搏擊運動，但又說不上是什麼。因為不用拳打又甚為激烈，就被外國人說是「南亞WWE」。而這種「掌摑卡巴迪」現時又真的與摔角有點關係......

卡巴迪與「掌摑卡巴迪」

卡巴迪在香港仍是新興運動，但大家也可能有聽聞過，起碼知道它與「麻鷹捉雞仔」玩法類似。卡巴迪比賽採取輪流攻守制，進攻方每次派1名隊員進入對方半場發動攻擊，是為「襲擊者」（raider），其餘攻方隊員則留在自己半場待機。而守方全隊則在己方半場進行防守。

「襲擊者」以手、腳主動觸碰至少一名守方隊員後，並越過Mid Line或以手觸碰己方場地，可以得分；守方成功攔截「襲擊者」或令其出界，讓其無法返回己方場地，則可得分，同時令該「襲擊者」出局。任何得分均可令己方「出局」隊員將可返回賽場作賽（Revived）。在比賽時間完結後，按照兩隊攻守所得的分數，分出勝負。

但這個名叫Thapar Kabaddi 或者Chanta Kabaddi的「掌摑卡巴迪」，打法則激烈得多，在網上可以找到很多片段，但卻沒有清楚解釋規則，大多時候都是見兩個人互摑，然後有人倒地就輸了。當中亦有一些賽事規則與普通「卡巴迪」類似，但就加入了很多「掌摑」在內。在Youtube可以找到一個頻道，當中有大量Thapar Kabaddi的片段，它的簡介說：

「卡巴迪」是國際性運動，「Open kabaddi」或「Thapar Kabaddi」是僅在巴基斯坦和印度舉行的國家運動。「Open kabaddi」類似於摔角，但完全不同。巴基斯坦中幾乎每個年齡層的人都喜歡看「Open kabaddi」。

這種「Open kabaddi」的確很像摔角，有很近距離的觀眾、有人即時旁述、有很著重表現的打鬥等等元素，有時觀眾還會衝到場內歡呼，十分歡樂。兩位選手雖然互摑，但大多都是打在對方的胸口上，不過場面還是很激烈：

而且也會出現「KO」場面（最後5秒）：

巴柔傳統

「Taparia」或者「掌摑柔術(slap-jitsu)」是一種在巴西會玩的巴西柔術訓練方式，主要是模擬一下有打擊技的情況，以及訓練有打擊技時的距離控制。Leandro Lo、Rodolfo Vieira 和 Marcus Buchecha 這幾位大師也有半開玩笑地玩過：

這也令人想起這兩年十分流行，能開掌打擊的寢技比賽Combat Jiu Jitsu (CJJ)：

在CJJ中，雖然不可以使用肘、膝、踢擊，但卻可以使用開掌打擊，不過必須是其中一位選手已在地上(grounded)才能使用。因為這個規則，勝利方法除了降服外，亦可以因KO或TKO勝出。

Chanta Kabaddi 曾出意外

2018年，曾有印度Punjab的學生在學校玩Thapar Kabaddi 時發生意外，有一位學生被擊中頸部暈倒，當時並未有人作出救援，結果救護車在半個小時後才趕到，結果學生失救死亡。因此，不要隨便嘗試。

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