《朝鮮勢法》｜中國唯一現存雙手劍古譜　需從外地傳入見傳承斷層

明代軍事著作家芧元儀，在其著作《武備志》中收錄了目前唯一的中國雙手劍古譜——《朝鮮勢法》。顧名思義，此刀劍譜乃茅元儀從朝鮮地區搜集回來的雙手刀劍技，但內容竟和歐洲的古代劍譜有很大的類似性，原因何在？

《武備志》中的《朝鮮勢法》

明代兵書《武備志》，又名《武備全書》，明代茅元儀輯，全書240卷，10405頁，共200多萬字，於明天啟元年（公元1621年）編成。如此大部頭，因為它其實是一本軍事版的《大英百科全書》，集中國歷代各類軍事書籍而成。《武備志》由兵訣（18卷）、戰略考（31卷）、陣練制（41卷）、軍資乘（55卷）、佔度載（96卷）所組成。當中的《陣練制》保存了一些劍、刀、槍、棍、盾等兵器的技法記載。

《武備志》第86 卷記載了雙手劍法《朝鮮勢法》，載有24勢，並分為「擊法」、「刺法」、「格法」及「洗法」四類技術。之所以會叫《朝鮮勢法》，正因此技法是茅元儀從朝鮮地區搜集回來，不過，其源頭亦應來自中國。

內地傳統武術的研究專家馬明達教授認為，《朝鮮勢法》是一部由中國傳到朝鮮，再由朝鮮傳回中國的中國古劍譜，除了有茅元儀自己的說明，當中的術語也與中國的其他槍譜、棍譜、拳譜、小說（如《水滸傳》)有關。

古之劍可施於戰鬥，，故唐太宗有劍士千人，今其法不傳。斷簡殘編中有訣歌，不詳其說。近有好事者得之朝鮮，其勢法具備。固知中國失而求之四裔，不獨西方之等韻，日本之《尚書》也。 茅元儀 - 《武備志》卷86

但是，明代的茅元儀需要從朝鮮地區搜集劍譜，從中可以見到中國在傳承雙手刀劍時所出現的斷層。對此馬明達教授亦指：

這種劍法還有可能不絕如縷般地保存在民間，只是被官方所漠視。這當然是不可思議的事情，但在封建官僚體制下，又不足為怪。 馬明達《歷史上中、日、朝劍刀武藝交流考》

與歐洲劍的類似姿勢

回到技術上，《朝鮮勢法》當中的24勢，與歐洲劍的古書中的架式(Stance)十分類似，以下舉出幾個例子：

+ 4 + 4 + 4

相似的原因？

兩者相似的原因，正如於《二天一流｜宮本武藏二刀流技術 來自西方的「刺劍配匕首」？》一文所述，很可能因為這些技法正是「持雙手劍時，這種使用方法最為合理，也最有效」。引回此文的其中一段：

過去，兵刃是用來作生死之爭，不合理的使用方法、配置，都會很快被淘汰，結果留下來的東西，都是最合理、最有效的。人體結構相同，可以做到的動作也類似，拿著一把有一米多長有刃的兵器，揮動的方法相似十分正常。所以，不難看到世界各地的兵器就算外形、材質有所差別，仍常常出現類似的技術。

因此，以上的站姿很可能就是「雙刃、雙手持的兵器」最有效的使用方法。假如跟日本的劍道、劍術對比，當中的一些姿勢也會類同。

但是，大家的技術是否可以完美接合，也值得討論。例如，中國的雙手劍沒有歐洲劍的長護手，有一些勾及擋的動作，或者難以施展，同時又可能因為沒有長護手，反而有利一些技術的發揮。而且，《朝鮮勢法》的24 勢為靜態姿勢，與歐洲劍的使用方法或有不同。但可以肯定，兩者技術的仍有很大的共通點。