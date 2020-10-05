【名家】耿德海：大聖猴拳合劈掛　國術擂台賽常勝之師

要數香港最廣為傳頌的北派武術，除太極拳外，大聖劈掛必然是其中之一。這門結合猴拳和劈掛拳的獨特武術，曾在六七十年代的擂台賽上大放異彩，成為一時佳話。今天【武備志】便向大家介紹大聖劈掛門宗師——耿德海的生平故事。

延伸閱讀

五路猴拳匯劈掛

民國內戰期間，寇四因打傷軍閥士兵而被追捕。在耿榮貴的幫助下，寇四得以暫時脫險，但最終還是被認出，難逃牢獄之苦。在獄中的日子裡，寇四不忘整理本身拳術。他見到監牢附近常有猴子出沒，久而久之便將猴子的動作加以分析和摹倣，創出了大聖門的「五路猴拳」：企猴、石猴、迷猴、木猴和醉猴。

【點擊圖片，欣賞耿德海生前拳照】

五虎下江南

據聞，耿德海曾在東北軍和馮玉祥（1882－1948，著名直系軍閥，最後倒戈加入國民軍）部隊服役，期後又在上海中央精武總會當過教練，並在1927年成立的中央國術館任教。及至戰亂前夕，耿德海為了逃避禍端，輾轉南下去到廣州。

【點擊圖片，了解上文提到的武術人物】

擂台長勝將軍

相關文章