【名家】耿德海：大聖猴拳合劈掛　國術擂台賽常勝之師

撰文：李開泰
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要數香港最廣為傳頌的北派武術，除太極拳外，大聖劈掛必然是其中之一。這門結合猴拳和劈掛拳的獨特武術，曾在六七十年代的擂台賽上大放異彩，成為一時佳話。今天【武備志】便向大家介紹大聖劈掛門宗師——耿德海的生平故事。
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五路猴拳匯劈掛
耿德海，出生年份不詳。他成長於一個武術世家，從八歲開始便跟隨父親耿榮貴練習家傳的劈掛拳術。根據戚繼光的《紀效新書》所載，劈掛拳即是古時的披掛拳，注重速度，擅長遠攻長打。至於大聖劈掛門的另一元素——大聖門猴拳，則是由陜西人寇四所傳授。
民國內戰期間，寇四因打傷軍閥士兵而被追捕。在耿榮貴的幫助下，寇四得以暫時脫險，但最終還是被認出，難逃牢獄之苦。在獄中的日子裡，寇四不忘整理本身拳術。他見到監牢附近常有猴子出沒，久而久之便將猴子的動作加以分析和摹倣，創出了大聖門的「五路猴拳」：企猴、石猴、迷猴、木猴和醉猴。
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五虎下江南
八年刑滿出獄之後，寇四不忘耿榮貴的恩情，便收了他的兒子耿德海為徒，傳授猴拳絕技。結合兩家所長，耿德海在成年之時開創了大聖劈掛門一脈，並在遊歷期間兼學了自然門、太祖拳、形意、八卦等多派拳術。杜心五、劉德寛等名動南北的大師，都曾指點過他武藝。隨著功夫日趨精湛，耿德海在北平一帶名聲噪起，與傅振嵩等名家合稱為「北方五虎」。
據聞，耿德海曾在東北軍和馮玉祥（1882－1948，著名直系軍閥，最後倒戈加入國民軍）部隊服役，期後又在上海中央精武總會當過教練，並在1927年成立的中央國術館任教。及至戰亂前夕，耿德海為了逃避禍端，輾轉南下去到廣州。
其時香港的精武體育會剛由大坑遷到堅道，並把國術部劃分成南拳和北拳兩大支流。南拳由享負盛名的洪拳宗師師林世榮教授，至於北派武術則尚欠一位名師。耿德海人在廣州，又暫時未能到當地精武會上任，於是便欣然南下香港，成為香港精武會一員。
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擂台長勝將軍
在香港精武會教了一個時期後，耿德海覺得精體育會過分強調「精武十套」（精武總會制定的十套基本拳術，包功力拳、大戰拳等），對於發揚大聖劈掛門的武藝構成障礙，因此他決定離開精武會，在中環石板街成立民眾國術社，隨後又遷到鵝頸橋，大聖劈掛門從此在香港落地生根。
耿德海精擅搏擊，但他卻嚴禁門下弟子跟外人較技，致使大聖劈掛門在武術界長期處於低調狀態。直至1954年，耿德海門下最年青的弟子——陳秀中獲師父許可，公開設館授徒並培育了數位傑出弟子，適逢1969年新加坡又舉辦東南亞國術（擂台）賽，大聖劈掛門才得以廣為傳頌，成為當時的長勝將軍。
1970年，耿德海離世，但他的武藝卻繼續在門人手上發光發熱。陳秀中的弟子便曾在國術擂台賽上連續贏得四屆冠軍。多位影壇名人如錢小豪、錢嘉樂、黃秋生等人，亦是大聖劈掛門的弟子，令大聖劈掛門的知名度更是攀上巔峰。
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