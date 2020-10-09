豬木｜Strong Style風格改革日本職業摔角　造就MMA長遠發展

說起日本的職業摔角，不少人都會想起創辦新日本職業摔角(New Japan Pro-Wrestling，NJPW)的日本職業摔角傳奇安東尼奧·豬木。這位曾與阿里對戰，並說服薩達姆政府釋放日本人質的傳奇人物，除了以他的Strong Style風格改變日本職業摔角的生態外，更影響了往後MMA綜合格鬥的發展。

安東尼奧．豬木。圖片來源：https://bit.ly/3dcHf7B

提到美國的職業摔角，不少人都會聯想到戲劇化的WWE，但雖然日本的職業摔角也是由美國傳入，日本職業摔角卻擁有不同的風格，在表演心態和技術表現上都跟美國的職業摔角很不一樣。對比WWE的美式風格，日本職業摔角並不注重擂台外的故事線，減少了戲劇安排，而是注重摔角手的精神和毅力，亦即使所謂的「闘魂」。

在芸芸的日本職業摔角風格中，最典型和最突出的就是打法硬朗的「硬派風格」(Strong Style，或稱強烈風格)。Strong Style的摔角以接近真實搏擊比賽的風格進行，亦因為如此，日本職業摔角甚至被視為一種真正的格鬥技。Strong Style的出現讓職業摔角在日本出現新風潮，而創出這種摔角風格的日本職業摔角傳奇安東尼奧·豬木絕對是功不可沒。

圖片來源：https://bit.ly/3iJhdu6

安東尼奧·豬木

本名為豬木寬至的安東尼奧·豬木年少時跟隨家人移居巴西。在17歲時，受到當時到巴西出賽的「日本職業摔角之父」力道山注意，決定收他為徒並將他帶回日本。豬木從此踏入職業摔角界，並於1960年正式在日本職業摔角協會(Japan Pro Wrestling Alliance，JWA)出道。

「日本職業摔角之父」力道山。圖片來源：https://amba.to/36MXozB

在力道山的努力下，職業摔角在1950年代開始成為大受歡迎的搏擊娛樂，但隨着力道山在1963年因為腹膜炎離世，日本職業摔角協會急需一些新的台柱。豬木在1964年跟隨日本職業摔角協會繼任社長豊登道春到美國磨練技術，並參考著名摔角手Antonino Rocca的名字而把擂台藝名改為「安東尼奧·豬木」(Antonio豬木)。

Antonino Rocca (左)與Bruno Sammartino。圖片來源：https://bit.ly/33Ky1MI

經過不同的嘗試後，回到日本的豬木與巨人馬場組成雙打搭檔，大受歡迎的兩人很快就成爲日本職業摔角協會無可替代的王牌巨星。不過在力道山離世之後，日本職業摔角協會的管理層漸漸出現問題，豬木提出改革不果，反過來在1971年被逐出日本職業摔角協會。

於是豬木在1972年初自行成立新日本職業摔角(New Japan Pro-Wrestling，NJPW)，而巨人馬場也在同年自組全日本職業摔角(All Japan Pro Wrestling，AJPW)，讓職業摔角在日本進入一個新的時代。

巨人馬場(左)與豬木。圖片來源：https://amba.to/34ChyK1

豬木Strong Style

在創辦新日本職業摔角的時候，除了傳統的摔角技術外，豬木決定以更逼真的打法示人。在讓一衆摔角手接受Karl Gotch的指導，學習Catch Wrestling降服式摔跤的同時，摔角手之間也互相學習各種不同的打擊技巧。當時同期的摔角手如空中正三及藤原喜明等人，各自也擅長空手道、泰拳、柔道等格鬥技巧，於是豬木就把這些打擊技巧都加入到新日本的比賽中，試圖把職業摔角塑造成一種最強的格鬥技。

這種豬木式的摔角後來就演變成 Strong Style摔角。在新日本職業摔角的比賽中，豬木除了非常注重降服技及各種拳腳打擊技外，其打法也非常硬朗，摔角手需要承受的打擊強度甚高，讓當時不少的觀眾都認為他們是在進行真正的搏擊比賽。

在這種「真打」的包裝下，新日本的摔角風格讓觀眾耳目一新，並因此大受歡迎，亦讓豬木進一步邁向「異種格鬥技」的搏擊之路。

異種格鬥技對決

為了宣傳新日本職業摔角，並證明摔角是「最強的格鬥技」，豬木開始進行「異種格鬥技」比賽，以摔角挑戰不同搏擊領域的頂尖選手。

阿里對豬木。圖片來源：https://bit.ly/2GIZcyO

在阿里之後，豬木也挑戰了如有「殺熊者」之稱的極真空手道高手Willie Williams、奧運柔道金牌得主Willem Ruska等。豬木在這些比賽都是以勝利或平手收場，而這些比賽都一致獲得好評，沒有再出現與阿里對戰時的慘況，進一步奠定了豬木在日本的英雄形象。

綜合格鬥技的先驅

豬木對真實搏擊的理念也影響了他門下的學生，像初代虎面人佐山聰在1986年就創辦了修斗，前田日明在1991年創辦了RINGS，而船木誠勝和鈴木實則在1993年放棄預定賽果的摔角賽事，創辦了Pancrase。這些團體後來都對日本綜合格鬥技的發展有重大的影響，而不少來自新日本的職業摔角手，像高田延彥和藤田和之等也先後成爲了綜合格鬥選手，進行跨界別的綜合格鬥對壘。

除此之外，豬木本身也很努力推動綜合格鬥，會在同一個大會中進行職業摔角賽和MMA綜合格鬥賽，像NJPW Ultimate Crush、Jungle Fight和Inoki Bom-Ba-Ye豬木祭等都是包括了傳統職業摔角賽事和綜合格鬥比賽的混合大會。

在這些大會中豬木會邀請一些知名的綜合格鬥選手去打職業摔角，也會返過來讓一些知名的職業摔角手去打綜合格鬥比賽。當中最著名的選手應該是豬木的好友，空手道家町田嘉三 (Yoshizo Machida)的兒子，後來成為了UFC冠軍的町田龍太(Lyoto Machida)。

前UFC冠軍的町田龍太(Lyoto Machida)。圖片來源：Getty Images

不過，豬木的做法雖然推動了綜合格鬥，但卻不獲部份摔角迷的歡迎。因為綜合格鬥選手很多時候不能打出一場好看的職業摔角賽，而職業摔角手很多時候則會在真打下慘敗於綜合格鬥家的手上。有些摔角迷甚至認為豬木對綜合格鬥技的情意結間接破壞了日本職業摔角。

**町田龍太的首三場綜合格鬥賽正是在NJPW Ultimate Crush、Jungle Fight 1和Inoki Bom-Ba-Ye 2003，分別擊敗謙吾及後來在UFC知名的Stephan Bonnar和 Rich Franklin。

伊拉克人質事件

豬木1989年開始從政，組成「運動與和平黨」，成為史上第一位當選日本國會議員的職業摔角選手。他擔任議員期間最著名的時間之一就是他在1990年時親身到伊拉克與薩達姆政府會面嘗試解決日本人質的問題。

當時正值海灣戰爭爆發前夕，拳王阿里首先到伊拉克，就釋放美國人質與薩達姆政府進行談判。之後豬木跟隨阿里的步伐，不理日本政府的消極應對，親自包機前往伊拉克與薩達姆政府商討釋放日本人質，並在巴格達舉辦了一連兩日的「和平祭典」（スポーツと平和の祭典），當中包括了音樂會、球賽和職業摔角賽。經過多次的斡旋後，薩達姆政府最後釋放了當中41名被俘的日本國民。

職業摔角傳奇

雖然豬木後來經營手法被部份摔角迷抨擊，但他對職業摔角的貢獻確實是無庸置疑，美國的WWE職業摔角也在2010年提名豬木進入WWE名人堂。

不過現年77歲豬木的健康狀況近日也讓人擔心，除了需要使用輪椅出入外，早前更傳出他患上罕見的的心臟類澱粉堆積症(cardiac amyloidosis)。

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