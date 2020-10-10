MK11｜史泰龍親自配音Rambo　紫忍者用印度兵器但練「自然門」？

Mortal Kombat日前推出新DLC，當中加入了史泰龍親身聲演的Rambo，還有「紫色忍者」Rain。Rain 使用的兵器為印度「拳刃」Katar已夠特別，遊戲曾指他用的是「自然門」更是耐人尋味。

史泰龍配音Rambo

找回史泰龍配音 (https://www.youtube.com/watch?v=dDKG5dlkHmk)

Mortal Kombat 11（真人快打 11）製作團隊NetherRealm Studios 最近推出了新的DLC宣傳片，除了有舊角色「裂口女」Mileena 及紫色忍者 Rain 之外，更有史泰龍自己配音的經典角色，《第一滴血》 中的主角藍保(Rambo)。

《第一滴血》於1982年上映，本傳故事本來甚具勸世和反戰意味，發人深省。故事講述史泰龍演的主角Rambo在越戰兵役回歸美國後，飽受世態炎涼，備受歧視。尋訪昔日戰友卻發現他因打仗時遭受到美軍化學劑感染而患癌離世，又遇到路上盤查警方刁難和羞辱，為了自保而發起對抗。當年票房大收，甫於1985年第二集便開始大玩大美國英雄路線，開始由「反戰控訴」轉而走入「美蘇冷戰」，亦開始將Rambo神化，以一己之力獨殲一支軍團。但Rambo那份敢於犧牲，忠於戰友的情操，和他一身好身手、肌肉分明的剛陽味，當年被捧為男士象徵。

因為這次MK11已有《鐵甲威龍》的Robocop以及《未來戰士》中阿諾舒華辛力飾演的T-800，所以玩家就可以來一場80年代經典角色大亂鬥，看看阿諾與史泰龍大打出手。

紫色忍者Rain的武器

同場出現的紫色忍者Rain，遊戲內可控制水和電，名字來自於歌手王子（Prince）的一首歌《Purple Rain》。這次Rain使用的是包含著深厚文化歷史底蘊的印度「拳刃」Katar。

（近年在某電視節目中，新鍛造的Katar能夠砍斷蔗枝及刺穿金屬板。影片擷取自：Dailymotion，http://bit.ly/2rYWpIb）

印度傳統兵器Katar（或稱Jamadhar/ Kattari／Katara），在古代印度社會中具有特殊的象徵意義。傳統的Katar是由獨特的"H"型水平手柄和開鋒的雙刃匕首組合而成。這使刀片位於使用者的指關節之上，而前臂兩旁側被金屬手柄保護。在印度傳統武術卡拉里帕亞特中，屬於進階的Ankathari（金屬兵器練習），其應用手法包括：刺、劈、格、鎖、扔等。

在武術應用方面，由於Katar的刀片跟使用者的手臂處成一直線，所以刺擊時與拳擊的發力相似，能有效地把體重應用在刺擊上，所以適用於破甲之上。有一些Katar為了加強破甲能力，更會加厚刀刃尾部的厚度，造成水滴型的刃尖。

除了刺擊外，Katar還可使用反刺、向內側刺、內外砍劈、鑽刺、跳躍抓刺等。而手把兩側延伸的金屬條可以用來擋格，為使用者提供些許防護能力。由於Katar重量輕、體積小，用者必須配合靈活步法，敏捷地躲避對手的攻擊并作出快速打擊。

可以透過拉動手把的機關，讓摺疊的刀片張開。（網上圖片）

宣傳片中的Katar為"Scissor Katar"，在外形上看似只有一個刀刃，但實則由兩個或三個刀刃摺疊而成，可以透過拉動手把的機關，讓摺疊的刀片張開。據說這種設計是為了讓Katar插中敵人後，能以張開的刀刃為對手造成額外的傷害。但有說法認為，刀片被推入對方的身體後其實很難張開，而且在刀片打開的情況下進行砍擊，打擊力都會被葉片根部的鉸鏈吸收掉，導致砍擊傷害大減。

（影片擷取自：YouTube，https://www.youtube.com/watch?v=9Z3IgSbK8x8）

及至19世紀，Katar已經漸漸自兵器的舞台步向工藝品的舞台。18 - 19世紀，在印度拉賈斯坦邦的本迪專門生產了一批獨特的Katar——不單製作華麗而精緻，更以金箔覆蓋著。這些Katar在1851年在倫敦水晶宮中展出。從那時起，這種武器有時被誤稱為“Bundi Dagger”。

自然門人？

在2007年的《 Mortal Kombat: Armageddon》中，每個角色都會寫上門派，而Rain的門派為「Zi Ran Men」，即「自然門」。

傳說自然門創自一名姓徐的矮小道人，他參考莊子哲理，另闢蹊徑創出了與少林、武當兩大拳系與別不同的武術風格。由於這種武術以「自然」為最高修習原，故曰「自然門」。按自然門第三代宗師、「五虎下江南」其中一虎的萬籟聲形容，自然門的功夫包含了外功、內功、輕功、兵器及各種道家養生術，可謂統攝了不同流派的學問。

不過，遊戲內的Rain就沒有任何自然門的影子，大概只是遊戲創作者看到了「Zi Ran」是「自然」，Rain又能操控雨和雷這些自然力量，所以就說他用的是「自然門」。而且，這一代的MK因為每個人都要有個門派，加上東方主義神秘感，大部份角色都被指有學習東方武術，例如Sub-Zero用松濤館流、Socrpion用合氣道、Ermac用蔡李佛、Hotaru用劈掛等等，大多都只是掛個名字來穿鑿附會，唯一有明顯關係的是醉漢Bo Rai Cho用醉拳......

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