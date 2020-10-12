拳擊｜Anthony Joshua或12月出戰Kubrat Pulev　與Fury一戰未明朗

雖然Tyson Fury不斷約戰Anthony Joshua，希望兩人一戰能在今年年底成事，不過看來Anthony Joshua於餘下的2020年都已無瑕應付Tyson Fury，因為消息指Joshua將會在12月12日先出戰IBF冠軍挑戰者Kubrat Pulev。

Anthony Joshua。圖片來源：Getty Images

IBF、IBO、WBA和WBO的統一重量級拳擊冠軍Anthony Joshua (23勝1敗)原本預定在6月於倫敦熱刺球場迎戰IBF冠軍挑戰者Kubrat Pulev (28勝1敗)，但最後因疫情關係而一再延期。

Kubrat Pulev (右)與Anthony Joshua早在2017年就已計劃一戰，但最後因爲Pulev在賽前受傷而取消。圖片來源：Getty Images

雖然沒有確實的日期和地點，但賽事推廣人Eddie Hearn就堅持兩人的冠軍爭奪戰會在今年12月於英國發生。

我們的目標是繼續進行所有預定的比賽。收入顯然會受到因為只有小量觀眾甚至沒有觀眾而影響，但我們正在努力維持賽程的進度，當中包括了Joshua的比賽。 Eddie Hearn

Eddie Hearn。圖片來源：Getty Images

不過在上周，Eddie Hearn就終於在一個訪問中表示Anthony Joshua和Kubrat Pulev的一戰將會在12月12日舉行。

Pulev與Joshua一戰是否已經有一個預定日期？ 有，日期將會是12月12日。 我們剛剛才落實這個決定。大概再下周大家就會獲得正式的官方宣布。 Eddie Hearn

Anthony Joshua與Tyson Fury一戰未明朗

至於讓拳迷夢寐以求的Anthony Joshua與Tyson Fury之戰，因為雙方都有冠軍的責任去優先衛冕自己在各個拳擊組織的冠軍頭銜，導致兩人的比賽實際上未有確定的日期。

原本Tyson Fury因為合約條件而要先Deontay Wilder進行第三戰，但在不斷改期以及傷患困擾下，有指Wilder已經打算放棄第三戰的權利。假如這樣的話，Anthony Joshua與Tyson Fury的首戰或許有機會再2021年年初舉行，但前提就是Anthony Joshua在今次與Kubrat Pulev的一戰中勝出。

Tyson Fury。圖片來源：Getty Images

另外，Tyson Fury之前也表明要在2020年完結前多打一場比賽，但在持續的比賽下，不論是Joshua還是Fury都有落敗的機會，而根據賽事推廣人Frank Warren之前的說法，假如兩人之間有一人在對壘前落敗的話，這場超級一戰大概就不能發生。

所以雖然有報道指Joshua和Fury已經承諾會在2021年舉行兩場比賽，並在拳酬及收入分成的條件上達成協議，但實際上是否真的能碰頭還是未知之數。

【Anthony Joshua 資料圖片】

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