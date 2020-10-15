【武備志Live教室】詠春拳擊空道共冶一爐　10月18日載譽歸來

本周日（10月18日）「武備志Live教室」各時段師傅陣容： 1pm~1:50pm - 詠春實用教學 - 詠春江志強拳術會 - 江志強 師傅 2:15pm~3:05pm - 專業拳擊技術- Expendables Boxing by Wildcats Gym - 黃浩洋 教練 4:00pm~4:50pm - 空道技術入門 - Fight Club - 陳達禮 師傅

（一）詠春實用教學 - 詠春江志強拳術會 - 江志強 師傅

受電影帶動，詠春拳近年再度在全球各地牽起熱話。詠春拳是南方著名拳種之一，技法注重埋短打，講究以速度和技巧制服敵人。在今次的【武備志Live教室】直播教學中，我們邀請了「詠春江志強拳術會」的江志強師傅我們示範詠春中的攤手、膀手和伏手，以及當中的一些實際應用。

（二）專業拳擊技術- Expendables Boxing by Wildcats Gym - 黃浩洋 教練

拳擊運動是世上歷史最悠久的搏擊運動之一，亦時現時其中一項最流行的搏擊運動。而在今次的【武備志Live教室】直播教學中，我們就邀請了「Expendables Boxing by Wildcats Gym」的黃浩洋教練為我們示範一些專業拳擊賽中使用的進攻、防守及反擊技術。

黃浩洋教練。圖片來源：Facebook

（三）空道技術入門 - Fight Club - 陳達禮 師傅

空道又被稱為「着衣的MMA空手道」，由空手道加上柔道及柔術的技術衍生而成。有別於一般的空手道，空道的技術除了拳打和腳踢外，還包括投摔、壓絞及關節技等。在今次的【武備志Live教室】直播教學中，我們就邀請了「香港搏擊會Fight Club」的陳達禮師傅為我們示範一些空道的搏擊技術。

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