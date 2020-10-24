如何防止Khabib摔倒你？　幾個知易行難的反制方法｜UFC 254

今夜凌晨Khabib 將會對上Justin Gaethje，爭奪UFC 155磅的冠軍腰帶。賽前已可預料Khabib的摔跤能力將是Gaethje的最大難題。面對這份試卷，又有什麼方法可以解決難題？這次簡單說一下一些可注意事項。

Khabib的慣常策略

這場被譽為本年最令人期待的大戰，其中一個令人關心的問題是Gaethje的摔跤水平究竟能否阻止Khabib的摔技，畢竟阻不了Khabib的摔技，其實比賽就已「放入雪櫃」。

在此先簡單說說Khabib的慣常策略：先以重拳或其他重擊（如飛膝）給予壓力，當對手退到籠邊後下潛衝前，嘗試用雙手刈，或右手拿到Underhook ；假如左手也拿到Underhook，則使用與熊抱（Bodylock）相關的上身控制摔技；假如左手反被對方拿回Underhook，變成每人一邊Underhook，也可利用對方的Underhook作出摔技；對方另轉背時，就向後拖或向前推把對方帶到地面。

對上 Edson Barboza時的例子：

Khabib throws a flying knee, then gets Barboza to the ground here in round 1!! @TeamKhabib #UFC219 pic.twitter.com/1o0QV8qsVZ — UFC (@ufc) December 31, 2017

Underhook之爭

因為大多數Khabib的摔技都始於「右手Underhook」，因此避免左手腋下被勾就成了第一防線。Darrell Horcher 與 Michael Johnson在比賽時就極力避免自己被Underhook，不論是推開Khabib的右肩，還是即時轉身離開，都能做到同樣效果：

假如Khabib已拿到「右手Underhook」，也就是自己的左手腋下被控，通常教學中都會叫你在另一邊用Underhook，令每人也有一邊Underhook，讓大家都沒有優勢。但Khabib卻會反利用你右手的Underhook作控制：Khabib會把雙手扣緊，夾實你那在他腋下的右手，因為他已控制你上半身，要把你摔到地面也非難事，就像對上文對上 Edson Barboza的情況：Edson Barboza教科書式以其右手勾著Khabib左腋下，但就算Khabib左手被勾，也可以做到Bodylock，然後用絆腿摔倒Barboza。

所以當Khabib已拿到「右手Underhook」，你要做的是避免他緊扣雙手，因此推開他的手臂或用單手泰式勾頸都可以達到目標，看看Rafael dos Anjos (RDA)的做法：

+ 2 + 2 + 2

雙手刈怎麼辦？

假如Khabib用雙手刈把你推在籠邊，把他「勾」上來，就會重現上文那些控制的情況。因此與其把他「勾」上來防禦，不如直接推走他的左手，拉開右腳距離，迫Khabib由雙手刈轉做單腿摔。在與 Gleison Tibau的比賽中，Khabib的多個單腿摔都未能成功摔倒 Tibau，正是如此Khabib才走到AKA訓練，並轉以使用雙手刈為主。例如在5:45可看到 Tibau 防禦Khabib單腿摔：

在UFC中因為有籠，所以就算單腿被抓，也可以靠在籠邊支撐，Khabib單腿摔的成功率也沒有雙手刈及上身摔技的成功率高。除非Khabib有足夠力量把你整個人抬起再摔（如果可以你也沒什麼可以做了），不然迫他用單腿摔也是個辦法。

主動先用摔技好不好?

簡單來說就是不好，因為Khabib有太多方法反擊了，尤其是他有深厚的桑搏背景。例如RDA的雙手刈，就被Khabib以払腰反摔，結果成了經典：

以上的払腰，大概很多選手都懂用，但「懂用」跟可以「反摔Khabib」的距離就差很遠了。其實MMA大多數反制都很簡單，但難度永遠在於什麼時候用。很多選手都明白要提防Khabib的Underhook，但最後都是被摔倒，除了是因為Khabib有很多不同的技巧可以轉換外，另一原因是對上Khabib時的「容錯率」實在太低。

這篇文篇中的「成功案例」，當中的拳手都有試過成功防禦Khabib的摔技，但最終都是輸了比賽。因為「成功防禦一次」，與「整場比賽都能成功防禦」是兩回事。比賽中只要一個失誤就會被Khabib 摔倒，然後整個回合都被壓制，最後輸掉比賽。這種「極低容錯率」令對手害怕失誤，以致更易失誤。

現時來看，反而主動以打擊技給予壓力是最佳做法，例如上場比賽Dustin Poirier在第二回合初期，就打亂了Khabib的節奏，Khabib也難以應對：

If Justin refuses to move backwards and pressures then it won’t end well for khabib. As you can see, khabib had no answer for Dustin’s pressure. pic.twitter.com/U67KgeceHx — Darren “Legacy and Greatness” Till (@darrenGOATtill) October 22, 2020

究竟Justin Gaethje 能否挑戰成功？大家可以拭目以待。

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