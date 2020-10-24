如何防止Khabib摔倒你？　幾個知易行難的反制方法｜UFC 254

武備志
撰文：
最後更新日期：

今夜凌晨Khabib 將會對上Justin Gaethje，爭奪UFC 155磅的冠軍腰帶。賽前已可預料Khabib的摔跤能力將是Gaethje的最大難題。面對這份試卷，又有什麼方法可以解決難題？這次簡單說一下一些可注意事項。

Khabib的慣常策略

這場被譽為本年最令人期待的大戰，其中一個令人關心的問題是Gaethje的摔跤水平究竟能否阻止Khabib的摔技，畢竟阻不了Khabib的摔技，其實比賽就已「放入雪櫃」。

在此先簡單說說Khabib的慣常策略：先以重拳或其他重擊（如飛膝）給予壓力，當對手退到籠邊後下潛衝前，嘗試用雙手刈，或右手拿到Underhook ；假如左手也拿到Underhook，則使用與熊抱（Bodylock）相關的上身控制摔技；假如左手反被對方拿回Underhook，變成每人一邊Underhook，也可利用對方的Underhook作出摔技；對方另轉背時，就向後拖或向前推把對方帶到地面。

對上 Edson Barboza時的例子：

Underhook之爭

因為大多數Khabib的摔技都始於「右手Underhook」，因此避免左手腋下被勾就成了第一防線。Darrell Horcher 與 Michael Johnson在比賽時就極力避免自己被Underhook，不論是推開Khabib的右肩，還是即時轉身離開，都能做到同樣效果：

假如Khabib已拿到「右手Underhook」，也就是自己的左手腋下被控，通常教學中都會叫你在另一邊用Underhook，令每人也有一邊Underhook，讓大家都沒有優勢。但Khabib卻會反利用你右手的Underhook作控制：Khabib會把雙手扣緊，夾實你那在他腋下的右手，因為他已控制你上半身，要把你摔到地面也非難事，就像對上文對上 Edson Barboza的情況：Edson Barboza教科書式以其右手勾著Khabib左腋下，但就算Khabib左手被勾，也可以做到Bodylock，然後用絆腿摔倒Barboza。

所以當Khabib已拿到「右手Underhook」，你要做的是避免他緊扣雙手，因此推開他的手臂或用單手泰式勾頸都可以達到目標，看看Rafael dos Anjos (RDA)的做法：

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雙手刈怎麼辦？

假如Khabib用雙手刈把你推在籠邊，把他「勾」上來，就會重現上文那些控制的情況。因此與其把他「勾」上來防禦，不如直接推走他的左手，拉開右腳距離，迫Khabib由雙手刈轉做單腿摔。在與 Gleison Tibau的比賽中，Khabib的多個單腿摔都未能成功摔倒 Tibau，正是如此Khabib才走到AKA訓練，並轉以使用雙手刈為主。例如在5:45可看到 Tibau 防禦Khabib單腿摔：

在UFC中因為有籠，所以就算單腿被抓，也可以靠在籠邊支撐，Khabib單腿摔的成功率也沒有雙手刈及上身摔技的成功率高。除非Khabib有足夠力量把你整個人抬起再摔（如果可以你也沒什麼可以做了），不然迫他用單腿摔也是個辦法。

主動先用摔技好不好?

簡單來說就是不好，因為Khabib有太多方法反擊了，尤其是他有深厚的桑搏背景。例如RDA的雙手刈，就被Khabib以払腰反摔，結果成了經典：

以上的払腰，大概很多選手都懂用，但「懂用」跟可以「反摔Khabib」的距離就差很遠了。其實MMA大多數反制都很簡單，但難度永遠在於什麼時候用。很多選手都明白要提防Khabib的Underhook，但最後都是被摔倒，除了是因為Khabib有很多不同的技巧可以轉換外，另一原因是對上Khabib時的「容錯率」實在太低。

這篇文篇中的「成功案例」，當中的拳手都有試過成功防禦Khabib的摔技，但最終都是輸了比賽。因為「成功防禦一次」，與「整場比賽都能成功防禦」是兩回事。比賽中只要一個失誤就會被Khabib 摔倒，然後整個回合都被壓制，最後輸掉比賽。這種「極低容錯率」令對手害怕失誤，以致更易失誤。

現時來看，反而主動以打擊技給予壓力是最佳做法，例如上場比賽Dustin Poirier在第二回合初期，就打亂了Khabib的節奏，Khabib也難以應對：

究竟Justin Gaethje 能否挑戰成功？大家可以拭目以待。

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