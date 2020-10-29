【三叉戟】由海神波塞冬到魔鬼象徵　古羅馬角鬥中就已使用的武器

在萬聖節扮魔鬼時除了魔鬼角外，最受歡迎的道具還有三叉戟。追溯源頭，三叉戟可以説是歷史悠久的打魚用具和武器，也經常在神話傳説中出現。

近年最多人知道的應該就是水行俠使用的三叉戟。圖片來源：https://bit.ly/2HDVA1Q

三叉戟又叫三叉槍，英語中的Trident源自拉丁語Tridens或Tridentis，「tri」就是數字「三」，而「dentes」則意指為「牙」。三叉戟在古時民間多數用於叉魚和捕獵，也會拿來武器使用，而在世界各地的神話中也會看到三叉戟以不同的形式出現。

神話傳説中的三叉戟

在希臘神話中，海神波塞冬(Poseidon )的象徵物和武器就是三叉戟，傳說他以三叉戟破開大山，將山石化成島嶼。而在羅馬神話中，對應波塞冬的涅普頓(Neptune)也同樣是以三叉戟為象徵。除此之外，在印度神話中，三主神濕婆(Shiva)的象徵物和武器亦是三叉戟。

不過在基督教和天主教中，三叉戟卻被認爲是魔鬼撒旦的武器，所以在不少的藝術和媒體創作中，都會看到代表魔鬼的角色手持或是以不同的形式擁有三叉戟，也讓三叉戟成爲了萬聖節魔鬼打扮中的必備道具。

現實：低級角鬥士所用兵器

古人會以三叉戟而不是單頭長槍捕魚，沿於三叉戟的範圍較大，即使漁民不是很精準的插中游魚，三支叉的機率遠比單頭槍較高機率插中目標，捕得魚獲。而當用於兵器，槍只有單頭利刺，而三叉戟有三頭利刺，攻擊範圍遠比槍的範圍大，對敵人也造成較大的創傷，擊中機率亦高。

及至古羅馬統治時代，皇帝經常舉辦血腥的角鬥競技比賽，其中的網鬥士(Retiarius)就將三叉戟帶入觀眾眼簾。

1872年畫家 Jean-Léon Gérôme畫的名作《Pollice verso》中，倒下的角鬥士旁邊就有三叉戟。圖片來源：網上圖片

古羅馬角鬥士（Gladiator）主要來源自奴隸、戰俘或逃犯，地位本已低微，而角鬥士多會扮演羅馬帝國曾遇過的敵人，例如追擊角鬥士（Secutor）會使用類似高盧士兵的重裝甲，配以短劍、匕首等。

不過其實亦有例外，這正是使用三叉戟，常與追擊角鬥士對戰的網鬥士。網鬥士在戰鬥時會輕裝上陣，防具只有護臂（Manica）和護肩（Galerus），武器則使用手拋網（Rete）配以三叉戟及匕首，只能依賴閃避和戰術對抗重型武裝的追擊鬥士。

網鬥士與追擊角鬥士對決。圖片來源：網上圖片

由於網鬥士經常要迴避對手的攻擊，故被認定為角鬥士中最弱、地位最低，又不如其他角鬥士有頭盔、脛甲及護盾，因柔弱而遭認定為女性化。在嚴格定義上，未配有 Gladius 短劍的網鬥士甚至不能稱為角鬥士，讓網鬥士淪為角鬥士中的弱勢階級。

雖然網鬥士的護甲較少，但並不代表網鬥士在角鬥時會遭入劣勢。輕盈的網鬥士可以採取迴避戰術，保持距離引誘追擊角鬥士進攻，不過身負十餘公斤裝甲的追擊角鬥士要追上網鬥士絕不容易，期間網鬥士更可以三叉戟騷擾對手，迫使對手舉盾防守。

當對手疲倦後，網鬥士的手拋網是極佳武器，既能纏住對手，亦可以奪走對手的短劍或盾甲，網鬥士可進而使用三叉戟了結對手。

網鬥士(Retiarius)。圖片來源：https://bit.ly/37SxydW

钂鈀

另外，在古代中國有一種類似三叉戟的兵器名「钂鈀(耙)」，相傳由農具演變而來，長槍的一端有兩面開鋒的利刃，刃下橫有彎股，中鋒高於橫股兩吋，橫股用來擋敵人兵器，把敵人兵器鎖在利刃之間，甚至若刺鋒有倒勾時，一收勢可以把敵人手上兵器格下；也用來當發射火箭時支架，這種兵器活躍於明代對倭寇戰爭中。

亦有類似形狀叫「馬叉」者，用於馬背上使用。在當代，不少中國武術仍保留類似的兵器練習，例如洪拳的三叉大耙，便是類似三叉戟的中長兵器。

在邵氏年代，三叉戟是經常在電影出場的兵器：

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