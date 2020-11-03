【拳擊】Gervonta Davis精彩上勾拳KO獲勝　澄清「出術」疑雲

拳壇新星Gervonta Davis在周六於激戰下以一下漂亮的上鉤拳KO擊敗強敵Leo Santa Cruz，成功衛冕WBA輕量級冠軍並奪得WBA超羽量級超級冠軍寶座。不過在比賽後，網上就熱傳Gervonta Davis在比賽中「出術」，於出場前更換了另一對可能沒有經過檢查的拳套，更懷疑他在拳套中放了硬物。
Gervonta Davis。圖片來源：Getty Images
事源拳擊粉絲團Lalosboxingg在賽後於Instagram以短片指Gervonta Davis出場前後的拳套不一，懷疑他在拳套中做了手腳。短片中看到Davis在賽前練習時正在使用一對已經貼上藍色膠帶，以示已被檢查的Grant品牌拳套，但在出場時，Davis卻換上了另一對純白的Winning品牌拳套。雖然拳套同樣有藍色膠帶，但Lalosboxingg對此就存有疑問。
在 Instagram 查看這則貼文
THE COMISSION SIGNED OFF ON THE GRANT GLOVES THAT TANK WAS WARMING UP TO BUT TANK COMES OUT IN WINNING GLOVES MINS BEFORE THE FIGHT!! WHICH ALSO THE COMMISSION SIGNED OFF TO. THE TEXAS COMMISSION HAS ALWAYS BEEN SUSPECT IN BOXING. I NEED AN EXPLANATION WHY HE SWITCH GLOVES MINS BEFORE THE FIGHT. LETS NOT FORGET TANK BEEN USING GRANT GLOVES IN MOST OF HIS FIGHTS. WHY MAKE THE SWITCH TO WINNING GLOVES MINS BEFORE THE FIGHT?! #LeoSantaCruz __________________________________________________ Like 👍🏽 , Comment 🗣, Tag your friends 🥊 __________________________________________________ #FloydMayweather #ConorMcGregor #MannyPacquiao #Canelo #RyanGarcia #GervontaDavis #Boxeo #Boxing #DannyGarcia #JermallCharlo #TeoFimoLopez #TerenceCrawford #LalosBoxing #BoxingHype #BoxeoMexicano #Usyk #AnthonyJoshua #LeoSantacruz #JermellCharlo #ErrolSpencejr #UsykChisora #LeoSantaCruz #InoueMoloney #TysonFury #DavisSantaCruz #WorldStar #ExplorePage #TheHottestBoxingPodcast
委員會向批准了Tank (Davis的綽號)在熱身時使用的Grant拳套，但是Tank在比賽開始前換成了Winning拳套，而同樣也是得到了委員會的批准？ 德克薩斯州委員會在拳擊賽的公平性一直備受質疑。我需要他們解釋一下為什麼他在比賽前的幾分鐘更換拳套。別忘了在過往的比賽中，Tank多數都是用 Grant拳套，為什麼今次特別在比賽差不多開始時才換成Winning拳套？
這個貼文一出，立即惹來很多的和應，有網民甚至開始認為Davis後來的拳套明顯比正常比賽拳套大，懷疑Davis的拳套「內有乾坤」。
對於這個指控，Gervonta Davis就在周一中午特別在Twitter上發文回應。
And I changed my gloves because my first pair was uncomfortable..I do not have to cheat to win.— Gervonta Davis (@Gervontaa) November 2, 2020
我更換拳套是因為第一對感覺不舒服。我不需作弊才能獲勝。
Leo signed off on both fight gloves..ask him— Gervonta Davis (@Gervontaa) November 2, 2020
兩對拳套Leo (Santa Cruz) 都有檢查過，可以直接問他。
YouTube頻道ESNEWS之後也發布了兩位拳手試戴拳套的片段，片中也可以看到德克薩斯州委員會的代表批准Gervonta Davis的Grant拳套時，純白的Winning拳套也在桌上，嘗試為Davis還一個清白。
Public service announcement to conspiracy theory believers - I have the video of @Gervontaa both gloves being approved 134 mark you can see them https://t.co/MR1ZCuZezW— Elie Seckbach (@Seckbach) November 2, 2020
以下是對各位相信陰謀論理人士的公開聲明。我有Gervonta Davis的影片。兩對拳套均於影片1:34中獲得檢查與批准。你可以看到它們。
精彩的上勾拳KO
這次的KO勝很可能成為今年的最佳KO，而至於今次獲得的勝利，Davis就表示很高興在自己首個PPV付費電視主賽中以精彩的方式勝出。
這個上勾拳在賽前並非我們的練習關鍵，我只是在比賽中適應了他的打法。 我知道他個子高，喜歡蹲下在向前移動。當他向前移動時，我試圖以刺拳讓他自己走到我的拳頭前。在頭幾個回合，我還沒有真正的熱身。我知道他正試圖以反擊拳對付我，所以我之後就他的攻擊方式進行了對應。
對於自己之後的發展，Davis就表示自己不會逃避任何人。
大家都知道我是最厲害的拳手，而我今晚就充分示範了我的實力。我將繼續向全世界證明我就是最傑出的拳手。我不必點名去挑戰任何人。我就是最厲害的那一位，讓挑戰者一個一個排起來，我會逐一擊敗他們。
【Gervonta Davis 資料圖片】
延伸閲讀：
【拳擊】Mayweather指責拳賽組織 創造大量冠軍只爲賺錢
Chess Boxing｜《后翼棄兵》也向創辦人致敬 拳擊國際象棋二合一
奪命守門人｜出櫃打女Ruby Rose伙拍尚連奴 曾出戰慈善拳擊賽
【拳擊】泰臣與Roy Jones Jr.場地落實 將爭奪WBC特製冠軍腰帶
【拳擊】Wilder解雇教練Mark Breland 不滿上場比賽拋毛巾投降