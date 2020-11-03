【拳擊】Gervonta Davis精彩上勾拳KO獲勝　澄清「出術」疑雲

拳壇新星Gervonta Davis在周六於激戰下以一下漂亮的上鉤拳KO擊敗強敵Leo Santa Cruz，成功衛冕WBA輕量級冠軍並奪得WBA超羽量級超級冠軍寶座。不過在比賽後，網上就熱傳Gervonta Davis在比賽中「出術」，於出場前更換了另一對可能沒有經過檢查的拳套，更懷疑他在拳套中放了硬物。

Gervonta Davis。圖片來源：Getty Images

事源拳擊粉絲團Lalosboxingg在賽後於Instagram以短片指Gervonta Davis出場前後的拳套不一，懷疑他在拳套中做了手腳。短片中看到Davis在賽前練習時正在使用一對已經貼上藍色膠帶，以示已被檢查的Grant品牌拳套，但在出場時，Davis卻換上了另一對純白的Winning品牌拳套。雖然拳套同樣有藍色膠帶，但Lalosboxingg對此就存有疑問。

委員會向批准了Tank (Davis的綽號)在熱身時使用的Grant拳套，但是Tank在比賽開始前換成了Winning拳套，而同樣也是得到了委員會的批准？ 德克薩斯州委員會在拳擊賽的公平性一直備受質疑。我需要他們解釋一下為什麼他在比賽前的幾分鐘更換拳套。別忘了在過往的比賽中，Tank多數都是用 Grant拳套，為什麼今次特別在比賽差不多開始時才換成Winning拳套？ Lalosboxingg Instagram

這個貼文一出，立即惹來很多的和應，有網民甚至開始認為Davis後來的拳套明顯比正常比賽拳套大，懷疑Davis的拳套「內有乾坤」。

對於這個指控，Gervonta Davis就在周一中午特別在Twitter上發文回應。

And I changed my gloves because my first pair was uncomfortable..I do not have to cheat to win. — Gervonta Davis (@Gervontaa) November 2, 2020

我更換拳套是因為第一對感覺不舒服。我不需作弊才能獲勝。

Leo signed off on both fight gloves..ask him — Gervonta Davis (@Gervontaa) November 2, 2020

兩對拳套Leo (Santa Cruz) 都有檢查過，可以直接問他。 Gervonta Davis

YouTube頻道ESNEWS之後也發布了兩位拳手試戴拳套的片段，片中也可以看到德克薩斯州委員會的代表批准Gervonta Davis的Grant拳套時，純白的Winning拳套也在桌上，嘗試為Davis還一個清白。

Public service announcement to conspiracy theory believers - I have the video of @Gervontaa both gloves being approved 134 mark you can see them https://t.co/MR1ZCuZezW — Elie Seckbach (@Seckbach) November 2, 2020

以下是對各位相信陰謀論理人士的公開聲明。我有Gervonta Davis的影片。兩對拳套均於影片1:34中獲得檢查與批准。你可以看到它們。 Eile Seckbach

精彩的上勾拳KO

這次的KO勝很可能成為今年的最佳KO，而至於今次獲得的勝利，Davis就表示很高興在自己首個PPV付費電視主賽中以精彩的方式勝出。

這個上勾拳在賽前並非我們的練習關鍵，我只是在比賽中適應了他的打法。 我知道他個子高，喜歡蹲下在向前移動。當他向前移動時，我試圖以刺拳讓他自己走到我的拳頭前。在頭幾個回合，我還沒有真正的熱身。我知道他正試圖以反擊拳對付我，所以我之後就他的攻擊方式進行了對應。 Gervonta Davis

對於自己之後的發展，Davis就表示自己不會逃避任何人。

大家都知道我是最厲害的拳手，而我今晚就充分示範了我的實力。我將繼續向全世界證明我就是最傑出的拳手。我不必點名去挑戰任何人。我就是最厲害的那一位，讓挑戰者一個一個排起來，我會逐一擊敗他們。 Gervonta Davis

【Gervonta Davis 資料圖片】

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