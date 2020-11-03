【UFC】Jon Jones 持散彈槍趕走疑似劫匪　指自己夠聰明不會開槍

一向麻煩多多的前UFC 輕重量級冠軍Jon Jones，在周日晚上又遇到了意外，但這次則並非因他而起。
Jon Jones。圖片來源：Getty Images
「下次如果你要搶劫，請確保自己跑得比那個人快」
Jon Jones 可以說是這10年MMA界中，最具爭議性的人物之一。他在MMA中成就輝煌，2011年贏得冠軍後一直稱霸量級；但場外生活則非常糟糕，犯事、禁藥問題纏身，可說是浪費青春與時間。
這位UFC明星最近又有「麻煩」，日前他在Instagram上分享了一個視頻，該視頻顯示一個人正在接近Jones住所外的車輛。目前尚不清楚該人的意圖，但據Jones說，他不得不將這個人趕走，並且「最終用霰彈槍的槍口敲打了這個人的車門側窗」：
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Ended up tapping on this guys driver side window with the muzzle of my shotgun last night. Next time you try to rob someone, make sure you’re fast enough to out run them. He’s lucky I’m smart enough to not shoot a man while he’s retreating. People I know times are getting hard but your life isn’t worth a few material possessions. What are your thoughts on this video, what would you have done differently?
下次如果你要搶劫，請確保自己跑得比那個人快。他很幸運，我是個聰明人，不會在他逃跑時開槍射他。大家，我知道現在生活愈來愈艱難，但你的生命不值得為一些死物而冒險。
Jon Jones 下戰或會是重量級比賽
Jon Jones就在8月17日宣布正式放棄當時持手的UFC輕重量級冠軍寶座，並表示很大可能會轉戰UFC重量級賽事。當時他指：
剛剛與UFC進行了一個非常正面的交談。聽起來他們似乎願意為我下一場在重量級的賽事進行商討。這是好消息，那我現在就開始增加體重。
其實Jon Jones自去年7月就已經表示希望到重量級賽事﹐並在今年5月表示希望與Francis Ngannou進行一場超級賽。當時就正因為與Francis Ngannou一戰和UFC在薪酬上有爭拗而讓Jon Jones與Dana White隔空罵戰。
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