UFC｜胸肌出現奇怪腫塊惹禁藥疑雲　Adesanya澄清為吸食大麻所致

在9月的UFC 253與Paulo Costa一戰期間，很多拳迷和拳手都注意到UFC中量級冠軍Israel Adesanya的胸肌看起來有點奇怪。不少人就憑此推斷Israel Adesanya或許正在使用類固醇，不過Adesanya近日就再次對這些傳言進行澄清，指胸前的腫塊另有原因。

Israel Adesanya。圖片來源：Getty Images

Israel Adesanya在UFC 253中以壓倒性的表現擊敗Paulo Costa，但在比賽期間，不少拳迷都發現Israel Adesanya的右胸有點奇怪。

What's up with Adesanya's right pec? Torn or infection? pic.twitter.com/6kydev5fGH — CluckyLuke 🐔 (@PluckyLuke) September 27, 2020

隨即，一些拳迷和拳手就開始猜測Israel Adesanya應該是使用了類固醇導致胸部腫脹。

He has been on the juice for sure. — Derige Dekan (@derige_dekan) September 27, 2020

Israel Adesanya在賽後訪問中否認指控，並表示自己也不知道胸肌出現了什麽問題，但會根據建議去進行檢查。而在上周的ESPN訪問中，Adesanya就再次強調自己從來沒有使用過任何提高運動能力的禁藥，並表示根據UFC的醫生診斷，他胸肌上出現的奇怪腫塊很可能是由於他在非比賽時期曾吸食大麻所致。

我為我的腦下垂體進行了檢查，荷爾蒙、雌激素和睾酮素的水平都良好。昨日我們也做了超聲波檢查和乳房X光檢查。 這是我第一次進行這樣的測試。我老實跟你說，我生活方式有時可能有點不健康。例如我會吸食大麻。這就是根據UFC的醫生的說法。他說我必須停止，但我不會停止；我只會控制一下，抽少一點大麻。 Israel Adesanya

這個角度也可以看到他的有胸有腫塊。圖片來源：Getty Images

USADA和許多體育委員會在非比賽時期都允許運動員吸食大麻，因此只要Adesanya在比賽時期的檢測時沒有吸食，那就不會被視為違反藥檢條例。

USADA藥檢測試對UFC比賽時期的定義：

「比賽時期」(In-Competition)是指在比賽預定進行前一天的中午時段開始，去到賽後檢測樣本完成收取後結束。如果USADA未在合理的時間，即運動員完成賽後醫療檢查後的一小時內進行賽後檢測樣本採集，比賽時期將到此被視為完結。

UFC主席Dana White早前也表示，雖然UFC正在與體育委員會合作把非比賽時期的大麻使用規則放寬，但比賽時期的檢測卻是另一回事。

在比賽時期，你必須為比賽的選手進行檢測。你不能讓他們受藥物的影響下出賽。這絕對不可能發生。的確，我們正努力放寬檢測條例，但同時你也不能讓選手精神亢奮地上場比賽。 Dana White

Adesanya從未在比賽時期的藥檢測試中對禁藥或大麻呈陽性反應。他向拳迷保證，他在UFC 253中壓倒性擊敗Paulo Costa時，胸前的腫塊只是堆積的脂肪，而他就打趣表示明白為何大家對他感到質疑，因為他的表現實在太出色。

其實那只是一些堆積起來的脂肪。但我上場比賽的表現太好，我也以為自己用了類固醇，因為那場比賽實在是令人難以置信。 我到底向對手(Costa)做了什麼？ Israel Adesanya

雖然Adesanya澄清自己除了大麻外並沒有使用其他的藥物，一些人還是不接受這個解釋，例如前UFC拳手Jon Fitch就質疑抽大麻會導致胸肌出現腫塊。

I smoke a shit tone of weed.



I did for 18 years of fighting.



Not one swollen titty. https://t.co/Mi9V24a6xm — Jon Fitch 🏴‍☠️ (@jonfitchdotnet) November 5, 2020

我也經常吸食大麻。我在選手生涯的18年間一直在吸食。沒有一邊胸肌有出現腫塊。 Jon Fitch

不過，既然藥檢沒有問題，UFC的醫生也說是因為大麻的關係，那就只能代表Adesanya是清白。因爲之前曾進行手術，目前Adesanya還在休養，預計會在2021年初於是205磅輕重量級賽事中對上UFC輕量級冠軍Jan Blachowicz。

【資料圖片】

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