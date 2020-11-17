劉家良影展｜全球最大型下月開幕　重現香港影壇第一洪拳宗師風采

劉家良師傅拍攝的功夫電影蜚聲國際，不論在影視界抑或武術界都享有崇高地位。基本上他的每一部作品，都可以成為研究香港電影以及南派武術的教材。有本地的電影團體便將於12月，舉辦劉家良師傅的電影回顧展覽。是次影展將涵蓋16套劉家良師傅執導的經典作品，將其「銅橋鐵馬，剛柔逼直」的身姿，一口氣重現於觀眾眼前。

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洪拳正宗 影壇宗師

劉家良師傅（1934年7月28日—2013年6月25日）祖籍廣東新會，童年在廣州成長。他自九歲開始便追隨劉湛學武，劉湛乃黃飛鴻弟子林世榮的嫡傳弟子，家學淵源甚深。

1949年，劉湛舉家搬到香港，翌年劉家良師傅跟隨父親進入電影界，擔任龍虎武師和特約演員。在此期間，他就已經參與了過百齣粵語武俠電影，僅黃飛鴻系列就演了幾十部，包括《黃飛鴻花地搶炮》、《黃飛鴻怒吞十二獅》、《黃飛鴻龍舟奪錦》等。

1963年，他與唐佳合作，在《南龍北鳳》中初任武術指導，而他的成名作則為1965年的《雲海王弓緣》。隨後他與唐佳一同被邵氏公司招聘為武術指導，先後參與了徐增宏的《江湖奇俠》及張徹的《邊城三俠》、《大刺客》等。自此劉家良師傅與唐佳一起長期擔任張徹的武術指導，《馬永貞》、《獨臂刀》、《刺馬》等一系列經典作品，便是出自他們之手。

劉家良師傅（1934年7月28日—2013年6月25日）祖籍廣東新會，童年在廣州成長。他自九歲開始便追隨劉湛學武，劉湛乃黃飛鴻弟子林世榮的嫡傳弟子，家學淵源甚深。

1974年，劉家良師傅與唐佳拆夥，隻身隨張徹加入邵氏斥資的長弓電影公司赴台拍片。他在《方世玉與洪熙官》、《洪拳與詠春》和《少林五祖》等影片中，開始把本門的洪拳功夫融入到武打設計，奠定了他的個人風格。

1975年，他回港重返邵氏公司獲升任導演。首作《神打》一鳴驚人，此後又執導了《陸阿采與黃飛鴻》、《洪熙官》、《武館》等代表作，全部叫好叫座。而《少林寺三十六房》及《中華丈夫》，更分別在第24屆及第25屆的亞洲電影節，贏得最佳動作效果獎和最佳國際功夫片獎。

1986年，劉家良師傅前往內地拍攝李連杰主演的《南北少林》。其後他雖然離開了邵氏，但依然無損在影壇的地位。他與「成家班」合作的《醉拳2》，就贏得了第31屆金馬獎及第14屆香港電影金像獎的最佳動作指導獎。

2010年，劉家良師傅榮獲第二十九屆香港電影金像獎終身成就獎。2013年6月25日，他因癌病逝，終年79歲。

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銅橋鐵馬 剛柔逼直

上世紀的港式武打片，一般可以分成兩種類別。一是承接自早期粵語武俠片的舞台功架，二是由李小龍開展的寫實風格。前者以戲劇元素為主，所用的動作招式亦以北派功架較多，藉以展示出武者靈巧的身手。而李小龍則注重寫實，雖然當中亦借用了不少詠春拳理，但基本上都屬於李小龍的個人創造。畢竟傳統的南派武術短講究短橋逼打，要將之搬上大銀幕並非一件容易的事。

而劉家良師傅最成功的地方，就是他在發揮電影藝術之餘，亦保留了洪拳硬橋硬馬的傳統作風。他的每一部作品，都蘊含了他本人對南拳體系的研究，即便在接近半世紀的今天，都依然有歷久常新之感。例如在《武館》的窄巷一戰，就先後展示了洪拳的外膀手、五形拳，以及北派的潭腿和鷹爪翻子拳。至於《洪熙官》則表現了少林虎拳的地趟技術。

在《武館》的窄巷一戰，就先後展示了洪拳的外膀手、五形拳，以及北派的潭腿和鷹爪翻子拳。

在拳腳以外，劉家良師傅亦經常發掘一些南派武術獨有的兵器打法，例如五郎八卦棍、三節棍、鐵尺、三節鞭等。甚至其他非洪拳體系的武術，他亦會一併吸納到電影之中。例如在《洪熙官》及《霹靂十傑》，他就先後兩次展示了詠春拳的二字拑羊馬，並在劇情脈絡之間流露出洪拳、詠春、白鶴三者的親緣性，以及女性對傳統武術的推動作用。可以講，劉家良師傅的每一部電影，都是研究香港武打片及南派武術的教材，無怪能夠成為傳世經典。

今次由「鮮浪潮」舉辦的《銅橋鐵馬 剛柔逼直：劉家良傑作展》，便囊括了16部由劉家良師傅執導的功夫電影，還有8部由他擔任武術指導與演出的參考作品（由粵語片時期到晚年）。另外主辦方亦安排了19位中外嘉賓、4場講座、2場座談會以及15場映後談，是目前全球最大型的一次劉家良展覽。

展覽將於12月4號至21號，在百老匯的院線舉行。有興趣的朋友，可以去到鮮浪潮官方網頁，查詢節目指南及購票詳情。