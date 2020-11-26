一代球王馬勒當拿離世　曾與阿根廷拳王進行拳擊表演賽

一代球王馬勒當拿（Diego Maradona ）在阿根廷的家中心臟病發作後去世，享年60歲。被視為史上最傑出的足球員之一，馬勒當拿的離世讓不少的搏擊運動員也感到惋惜。

馬勒當拿。圖片來源：Getty Imags

曾於1986年帶領阿根廷國家隊奪得世界盃，馬勒當拿在球場上獲得的成就啟發了當代不少年輕人，也讓他被各界不少的人士視為偶像。就他的離世，許多搏擊界運動員都在社交媒體上向他作出最後的致敬。

前世界重量級拳王泰臣就在Twitter上回顧兩人曾於同一年奪得世界冠軍，並對友人的逝世深感哀悼。

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

「上帝之手」，馬勒當拿已離我們而去。86年的時候我們雙雙贏得了冠軍。外界都喜歡拿我們兩人做比較。他是我心目中的其中一位英雄，也是我的朋友。我非常尊重他。我將永遠懷念他。 泰臣

UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov也發文表示馬勒當拿是有史以來最偉大的運動員之一。

有史以來最偉大的運動員之一。成千上萬的人就是因為馬勒當拿而愛上了足球。 Khabib Nurmagomedov

曾參與拳擊表演賽

除了足球外，馬勒當拿也非常喜歡拳擊，他在1996年時甚至與阿根廷的另一位民族英雄，曾於1981奪得WBA蠅量級冠軍的Santos "Falucho" Laciar 進行一場拳擊表演賽。

當時Falucho為了紀念自己首度奪得世界冠軍的15周年，於是便向份屬好友的馬勒當拿進行「挑戰」，馬勒當拿也欣然接受。之後兩人進行了一場三個回合，志在娛樂阿根廷觀眾的慈善表演賽。在比賽中，Falucho不但讓馬勒當拿在賣弄一下自己的拳擊技巧，兩人在比賽期間甚至聯手「攻擊」拳證。比賽最後當然是平手收場，之後馬勒當拿更向觀眾表演一下自己的足球技巧。

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