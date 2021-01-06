Tepoztopilli｜阿茲特克黑曜石長矛　著民族服等於還原技術？

在14至16世紀的中美洲阿茲特克文明中，製作過一種比手術刀還要鋒利的石製兵器——黑曜石鋸劍（Macuahuitl）。而比黑曜石鋸劍更早出現的黑曜石兵器，就是阿茲特克黑曜石長矛（Tepoztopilli）。 在網上看到有人「還原」此兵器的技術，但從技法上看來卻十分古怪，令人不禁懷疑這種「還原」有多真確。

阿茲特克黑曜石長矛

黑曜石長矛（Tepoztopilli）是一種展兵器，從各種阿茲台克人的抄本中判斷，大概是一個人的身高。但按維基語，歷史學家John Pohl指出，在12至14世紀之間使用的武器尺寸為90cm至210cm。在「門多薩手抄本」(Códice Mendoza），一本包含了阿茲特克的歷史與日常生活的故事圖冊中的圖畫顯示，黑曜石長矛比普通人的身高要長。

黑曜石長矛以木製成，頂端較闊為矛頭，上有鋒利的黑曜石刀片，些刀片深深地刻矛頭的凹槽中，並以瀝青或植物樹脂作為粘合劑粘合。使用上估計為戟和槍之間，同時有「刺」與「割」的能力。根據16世紀初西班牙士兵Bernal Díaz del Castillo所寫的《征服新西班牙信史》中指，有一次他的裝甲被黑曜石長矛刺穿，幸有厚棉墊才保住性命。

根據專門研究中美洲的美國歷史人類學家Ross Hassig所言，世上最後一枝黑曜石長矛，連同黑曜石鋸劍，都在1884年馬德里皇家軍械庫的一場大火中被摧毀。

黑曜石刀片比手術刀還要鋒利？

黑曜石，又名「十勝石」，是一種自然產生的玻璃。成因是因為火山熔岩迅速冷卻凝結，沒有足夠的時間讓礦物晶體長出，而形成玻璃質。經過精心製作的黑曜石刀片，可以具有比高質量鋼質外科手術刀更鋒利的切割刃，刀片的切割邊緣厚度僅約3納米。據說黑曜石手術刀的性能是一般手術刀的5-10倍，更幼細的切割邊緣能加快傷口復元速度，亦減少出血程度及傷口感染的可能性。

顯微鏡下，左邊是黑曜石的刃口，右邊是鋼的刃口。（圖片擷取自：http://bit.ly/2Kb0JKo）

在顯微鏡下觀察時，即使是最鋒利的金屬刀，亦會見到有鋸齒狀的不規則刀片。但由於黑曜石因具備玻璃的特性，敲碎後斷面呈貝殼斷狀口，所以在電子顯微鏡下，黑曜石刀片仍然保持光滑及均勻。

如果你在顯微鏡下觀看鋼製手術刀的邊緣，它看起來就像一把鋸子，它有牙齒，而黑曜石甚至在顯微鏡下也很光滑。在顯微鏡下，你可以看到黑曜石手術刀將單個細胞分成兩半，在它旁邊，鋼刀手術切口看起來像是由電鋸製成的。 阿爾伯塔大學家庭醫學系教授兼主席 Dr Lee Green

可是，由於黑曜石終究是玻璃材質，所以它的質地相對脆弱，較易折斷。所以雖然黑曜石刀刃的切割性能非常優異，但卻不適用於砍劈。

「還原」的技術需要的不只是民族服

Aztecorum還原了眾多阿茲特克的服飾與兵器，亦會在社交媒體中展示。但他這段使用黑曜石長矛的短片，但卻有點奇怪：

他的前手並非如普通人用槍／矛時的「陰陽把」，即如雙手持刀般兩個虎口朝前，而是用「陰把」，即雙手的虎口相對。他在另一社交媒體的簡介中寫到：

由於實驗性考古學和歷史重建的發展，我們就有可能看到它是如何使用的。 像黑曜石鋸劍一樣，這種長矛也會以快速畫圓的方式切割，加上刀具的滑動與摩擦做成深的切割。

只是，使用「陰把」的原來何在？羅馬士兵會像擲標槍那樣單手持矛，除了真的用來投擲，也有指是因為戰陣上矛需要空間，如「前後」地刺就會破壞戰陣，相反「由上而下」地刺就不會撞到後邊的士兵。這種持法需要士兵亦要持盾組成戰陣才能成立。

（圖片擷取自：YouTube，https://bit.ly/2Wn6qOa）

但「陰把」持矛有沒有戰陣上的好處？有沒有單打時的特別好處？好像難以想像。

「陰把」使刺的動作變得彆扭，雖然可以做到切割的動作，但一定要畫一個很大的圓，矛頭移開時就很易受到攻擊。就算畫圓是阿茲特克黑曜石長矛的使用特色，「陰陽把」也一樣可以做到：

使用「陰把」的武器的確存在，不同門派中的雙手棍都會用到「陰把」，但都有其理由。戰爭中使用的兵器是很難會出現「彆扭動作」的，因為用兵器是生與死的問題，彆扭動作很快就會被淘汰，留下來的技術都一定有其意義。但此處「陰把」在未有歷史、文化與實際用法支持，穿著民族服及揮著民族武器，就難以叫作「還原」。

當然這個說法來自於未有證據阿茲特克黑曜石長矛會使用「陰把」，假如有其實證據或特別配合，這個還原就算成功了。

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