Poirier擊敗McGregor的關鍵技術分析　小腿低掃為何避無可避？

2021年UFC首場大賽「UFC 257」以Poirier 擊敗McGregor 下告終！那個從不令人失望的巨星，終於再一次被拉下！Poirier 成功一報6年之仇之餘，會否繼Khabib 成為另一MMA巨星呢？這場比賽是否能讓Khabib復出呢？McGregor 的名氣還能消費多久呢？
3個月前Conor McGregor宣布：「我接受，就選1月23日！」他這個推特帖子在寫這篇文章時已經達到了近5 萬個讚，此前McGregor曾要求要在年底前與Poirier重賽，但被UFC主席Dana White拒絕。
自從McGregor在1月份擊敗 Donald Cerrone後就沒有再比賽，甚至宣布再次退休。然後他就忙於推動與拳擊冠軍Manny Pacquiao的比賽計劃，與Dustin Poirier 打慈善賽本來亦是想繞過UFC。月前McGregor就表示再次退休的決定完全是因爲UFC沒能為他安排比賽所致，更公開了和Dana White的私人短信以致二人關係惡化。不過只要McGregor乖乖打比賽，一向「向錢看」的UFC大概不會特別介意。
Poirier認爲McGregor之所以點名與自己比賽，可能是因為想在與Manny Pacquiao比賽前，與另一位左架選手先打一場。
直至今天，2021年UFC首場大賽「UFC 257」最終以令人意外的方式告終！
▍Poirier擊敗McGregor 最強左拳神話終告幻滅
比賽初段，Conor McGregor狀態大勇，一始以往地以精準的拳擊攻向Dustin Poirier。慢熱的Poirier明顯未習慣McGregor的拳速，很早便吃下數記左重拳。幸而鑽石並非浪得虛名，吃下McGregor 本身能打出KO的左拳。為了爭取時間及消耗McGregor 體力，Poirier 衝前搶下一個Takedown，把搏擊距離拉至最近，抵消McGregor 的打擊優勢。
不過McGregor 明顯早有準備，使出了上次對陣牛仔時的「肩擊」，使Poirier 在纏鬥亦爭取不到優勢。一分鐘多後，McGregor 以肘擊成功再度拉開距離，繼續以明顯的打擊優勢壓制Poirier。縱然Poirier 還是遭受McGregor的重擊，但他卻漸漸打出了賽前定下的打擊策略：以小腿低掃奪去McGregor 的速度！
及至第二回合，早前累積的小腿傷害逐漸浮現，加上體能有所下降，McGregor 的打擊節奏略為減慢。漸漸地，Poirier 開始在拳擊上逼近McGregor，刺拳開始擊中目標，還有繼續大量以小腿低掃重擊McGregor。
We will never forget this win #UFC257 pic.twitter.com/CMCu5yZQ59— MS (@UFC_Obsessed) January 24, 2021
去到2分鐘左右，Poirier 把腳步受阻的McGregor 壓制到籠邊，進入他最為擅長的近身搏拳距離，亦是McGregor 最不擅長的距離。Poirier 成功把握這次的籠邊攻勢機會，發揮近身短拳組合，把McGregor 釘在籠邊吃拳。
POIRIER FOLDED MCGREGOR!!!! #UFC257 pic.twitter.com/0pmXYUPvHy— Big Boss (@LordBalvin) January 24, 2021
最終，裁判Herb Dean在第2回合2分34秒終止賽事。Dustin Poirier 成功以TKO 擊敗MMA 巨星Conor McGregor，成為史上首位以打擊終結McGreogr 的拳手！
不知這場令人意外的結果，會否把另一位UFC王者Khabib Nurmagomedov 帶回八角籠內呢？
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