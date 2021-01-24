Poirier擊敗McGregor的關鍵技術分析　小腿低掃為何避無可避？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-24 14:34

2021年UFC首場大賽「UFC 257」以Poirier 擊敗McGregor 下告終！那個從不令人失望的巨星，終於再一次被拉下！Poirier 成功一報6年之仇之餘，會否繼Khabib 成為另一MMA巨星呢？這場比賽是否能讓Khabib復出呢？McGregor 的名氣還能消費多久呢？

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3個月前Conor McGregor宣布：「我接受，就選1月23日！」他這個推特帖子在寫這篇文章時已經達到了近5 萬個讚，此前McGregor曾要求要在年底前與Poirier重賽，但被UFC主席Dana White拒絕。

自從McGregor在1月份擊敗 Donald Cerrone後就沒有再比賽，甚至宣布再次退休。然後他就忙於推動與拳擊冠軍Manny Pacquiao的比賽計劃，與Dustin Poirier 打慈善賽本來亦是想繞過UFC。月前McGregor就表示再次退休的決定完全是因爲UFC沒能為他安排比賽所致，更公開了和Dana White的私人短信以致二人關係惡化。不過只要McGregor乖乖打比賽，一向「向錢看」的UFC大概不會特別介意。

Poirier認爲McGregor之所以點名與自己比賽，可能是因為想在與Manny Pacquiao比賽前，與另一位左架選手先打一場。

直至今天，2021年UFC首場大賽「UFC 257」最終以令人意外的方式告終！

▍Poirier擊敗McGregor 最強左拳神話終告幻滅

比賽初段，Conor McGregor狀態大勇，一始以往地以精準的拳擊攻向Dustin Poirier。慢熱的Poirier明顯未習慣McGregor的拳速，很早便吃下數記左重拳。幸而鑽石並非浪得虛名，吃下McGregor 本身能打出KO的左拳。為了爭取時間及消耗McGregor 體力，Poirier 衝前搶下一個Takedown，把搏擊距離拉至最近，抵消McGregor 的打擊優勢。

不過McGregor 明顯早有準備，使出了上次對陣牛仔時的「肩擊」，使Poirier 在纏鬥亦爭取不到優勢。一分鐘多後，McGregor 以肘擊成功再度拉開距離，繼續以明顯的打擊優勢壓制Poirier。縱然Poirier 還是遭受McGregor的重擊，但他卻漸漸打出了賽前定下的打擊策略：以小腿低掃奪去McGregor 的速度！

及至第二回合，早前累積的小腿傷害逐漸浮現，加上體能有所下降，McGregor 的打擊節奏略為減慢。漸漸地，Poirier 開始在拳擊上逼近McGregor，刺拳開始擊中目標，還有繼續大量以小腿低掃重擊McGregor。

去到2分鐘左右，Poirier 把腳步受阻的McGregor 壓制到籠邊，進入他最為擅長的近身搏拳距離，亦是McGregor 最不擅長的距離。Poirier 成功把握這次的籠邊攻勢機會，發揮近身短拳組合，把McGregor 釘在籠邊吃拳。

最終，裁判Herb Dean在第2回合2分34秒終止賽事。Dustin Poirier 成功以TKO 擊敗MMA 巨星Conor McGregor，成為史上首位以打擊終結McGreogr 的拳手！

不知這場令人意外的結果，會否把另一位UFC王者Khabib Nurmagomedov 帶回八角籠內呢？

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