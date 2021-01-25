【空手道】天生沒有四肢　巴勒斯坦青年打空手道磨練心志

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-25 18:40

運動鍛煉運動員有堅忍不拔的心理質素，亦培訓他們刻苦而勇於打破自己限制的精神。在巴勒斯坦加沙走廊，法學院畢業生Youssef Abu Amira雖然天生沒有雙腿和雙手，卻透過參與空手道運動，突破自己的限制，嘗試挑戰不可能。

現年24歲的Abu Amira是加沙難民營居民，最近剛從法學院畢業，現在於加沙的Al-Mashtal武術學校接受空手道訓練，並已有橙帶資格。他透過棍術來鍛煉身體協調，以此彌補四肢缺失，他亦學透過重訓練習增進體能，亦學會如何進行擊打練習和抵御攻擊。

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現年24歲的Abu Amira是加沙難民營居民，最近剛從法學院畢業，現在於加沙的Al-Mashtal武術學校接受空手道訓練，並已有橙帶資格。(@inquirerdotnet/TWITTER)

Abu Amira表示希望透過自己向世界證明，殘疾只存在於思想而不在身體上，沒有怎麼是不可能。他希望透過空手道捍衛自己，目標是參加國際錦標賽。

新聞來源：路透社

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