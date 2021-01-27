鑽石寫下擊敗McGregor方程式　現在才是愛爾蘭拳王「見真章」時刻

撰文： 斷水流大師兄 最後更新日期： 2021-01-27 16:56

【斷水流大師兄】Conor McGregor半爆冷下敗陣，勝方 Dustin Poirier 可以說是為所有打擊型選手示範了擊敗McGregor的「方程式」，但為何這次敗陣對McGregor 的影響更深，使他更難獲勝？ 嬴得漂亮的Poirier 卻完全不想打其他挑戰者，反而更想和McGregor再戰一場，使三番戰可能性更大。

▍擊敗McGregor的「方程式」

在MMA中，戰術重點除了發揮自己所長，也要令對方不能發揮所長，也就是令對方用不了「Plan A」，迫著跟你打「Plan B」，這一點Dustin Poirier 做得極好。

+ 3 + 3 + 3

Conor McGregor 一直的「食糊」方式，都側重在其左直拳中。McGregor在他的級別中（145或是155磅）擁有death touch的威力，也就是說被他很利落的打中一拳，很大機會會被他KO。所以，McGregor 的戰術，不論是「反架馬步，正架上身」、「馬步較大，頭部前置」、「前手動作，拉手打擊」，還是他的「外圍踢技吸引對手反擊」，都是為了讓自己打出能完美擊中對手下巴的左直拳。

延伸閱讀：McGregor的MMA拳擊技術特徵

為了應對，Poirier 有以下戰術：

（1）減少 McGregor 在中長距離的直拳攻擊次數

為了達到目標， Poirier 混合了打擊與纏鬥。在第一回合中， McGregor 有點意料不到同是打擊型拳手的 Poirier 會用摔技。但畢竟McGregor 為了應對Khabib和其他摔跤型拳手，在反摔和重新站立的技術下過大量苦功，可以看到不論是地面還是籠邊纏鬥時，McGregor 都很從容。Poirier 應該也沒想過會在地面纏鬥分勝負，但一來可以削減 McGregor 的體力，二來可以令他在出拳時有所考慮，已經有其成效。

（2）減低McGregor 的直拳威力與移動能力

Poirier 有試過用那種類似膀手的防禦手法，但速度不夠，偏斜（Delfect） 不了McGregor 的左拳，除非早早打出來護面才有用，但這樣做身體就會太多空隙，結果效果不大。

Poirier 另一個削減McGregor 左拳威力的方法是小腿低掃/低低掃。一來可以影響McGregor 的移動能力，另一方面造成傷害也能使McGregor 打不出左直拳。這一方面最近已有文章討論，在此不贅。

延伸閱讀：Poirier擊敗McGregor的關鍵技術：小腿低掃 為何傷害效果極顯著

（3）令McGregor 與自己近距離搏拳

當小腿低掃打出足夠傷害後，Poirier 就把McGregor 困在籠邊，但又未有完全貼近變成纏鬥。McGregor 一度努力想在籠邊走回場中間，但卻被Poirier 的切籠技巧壓回去，加上小腿受傷未能快速移動直接跑走，最後就只能在籠邊反擊。

「自己在籠邊」對McGregor 來說是「絕境」，一來他不擅長「搏拳」，二來這個位置不夠空間讓他以大馬步打出左直拳，結果在籠邊就被迫與擅長勾拳的Poirier 搏鬥。

最後McGregor被迫玩對手擅長而自己不擅長的「遊戲」，更打不出自己的Plan A，結果就在重拳中被TKO。

▍被破解戲法後的魔術師

雖然說勝敗是兵家常事，但有敗績的選手往往更被容易看穿。就如一個魔術師的獨門魔術被揭穿後，他其他相類似的魔術亦變得有跡可尋一樣。

可以預計這次與過去敗戰相比，對McGregor的影響更大，因為這次是「戰術被看破」。不計職業初期的敗戰，McGregor 此戰前只在UFC中輸過兩次，分別是 Nate Diaz 及 Khabib Nurmagomedov。這兩人的打法都難以複製，Nate Diaz的「長手長腳+極之耐打」與Khabib 的摔跤能力不是隨便可以學到。

此處當然不是指 Dustin Poirier 技術不好，另外他的強壯下巴也是勝負關鍵。只是，現在其他的打擊型拳手，只要照用這次的「方程式」，就能大大提升自己與McGregor對戰時的得勝機率；過去要有的卻是Nate Diaz的體能和Khabib的摔跤能力，可達度有根本差別。

一個拳手的偉大，不在於PPV成績，而是在於能否不斷進步衝破難關。因此，這正是考驗McGregor只是個「好手」，還是「傳奇」的時刻。假如他從此勝率一般，或者直接退休，他依舊是個著名拳手；但如果可以克服這次的難關，有所突破，他就能成為「傳奇人物」。

▍Conor McGregor的改進空間

進步方式當然有很多，例如最直接想到的時練習應對小腿低掃的方法，好像對方攻擊時前腳腳脛向外扭，用腳脛保護小腿邊的肌肉。這當然知易行難，但以McGregor 的反應能力來說並不是問題。不過小腿低掃現時成效極佳，某程度上得益於不是很多拳手預計對方會用，一旦成為新的「主流」（估計已成主流），就會有很多反擊技術出現，到時McGregor 可能會有新的應對方式。

另外，現時McGregor 太依賴自己的左直拳，結果「搏拳」時有點不知所惜，隨便舉例他可以加入肘擊作抗衡；也可以在遠距離打回自己過去擅長的踢技，傷害對方也吸引對方進攻，而不是只靠拳擊攻擊。

以上都只是舉例，但更重要的或者是心態上的改變。Flyod Mayweather 也是狂妄自大，也是炫耀錢財，但他從來都知道自己是個拳擊手（摔角也只是客串一下），結果Mayweather在拳擊確是無人能及。但McGregor 一時就要挑戰拳擊，一時就出來說退休，這種不專心才是McGregor 的最大障礙。

McGregor 會跟Poirier比賽，他自己說是因為想和Manny Pacquiao打拳擊賽前，模擬反架對反架的情況。有報道指賽前備戰也有回到拳擊館練習，結果在比賽中我們就看到了倚重於拳擊的McGregor ，而非那位能踢能打的他。要平衡拳擊與MMA非常困難，兩者的距離、技術與防守方式有很大差別，結果這次他就敗在拳擊中不用防範的低掃之下。

延伸閱讀︰拳擊｜McGregor跨界對陣Pacquiao或夢碎 超新星Garcia橫刀奪愛？

▍拳手談錢天經地義

說起三番戰，嬴得漂亮的Poirier 完全不想打其他挑戰者，反而更想和McGregor再戰一場，使很多人感到錯愕。同場的Michael Chandler 也KO了對手，按理Poirier 與Chandler 就應一決勝負爭冠軍，但Poirier卻不斷放風想和McGregor 再打，原因當然是錢。

McGregor 的商業價值仍在，他比賽就有一大堆人會看，而且這次還要是他的復仇戰，就更為吸引。多人看，拳手的酬金和PPV分成也會增加。所以，沒有拳手會放過與McGregor 一戰的機會。看著一年沒比賽的Nate Diaz 也出來說要跟他們打，就知道原因。

UFC當然知道此事，不過現時輕量級冠軍懸空，假如二人再戰時變成了冠軍戰，又好像於禮不合（McGregor 敗了也可以挑戰冠軍，Chandler 贏了卻排隊）。只是UFC一向都以利行先，總有方法解決。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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