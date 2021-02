外國新興異種兵器對抗運動Jugger　竟然源於《銀翼殺手》編劇作品

撰文: 衛爾良 最後更新日期: 2021-02-17 20:16

近日網上流傳一段影片,片中人手執流星錘、盾劍、長槍等模擬兵器,正進行某種緊張刺激的隊制運動競技。其實那是源於《銀翼殺手》編劇執導的一部「Cult片」,在歐洲、美洲、澳洲等地流行的半接觸格鬥運動——Jugger。

▍源於《銀翼殺手》編劇作品的格鬥運動

+ 8 + 8 + 8

Jugger 最初出現在1989年一部非主流電影《The Blood of Heroes》(又名《The Salute of the Jugger》)中。

電影由著名電影《銀翼殺手》的編劇、澳族裔導演David Webb Peoples執導,故事類似於近年的《飢餓遊戲》,講述在未日世界中財富被集中在少數貴族手上,普通人過著艱苦不堪的生活,唯有靠著進行一種名為「Jugger」的殘忍隊制死鬥才可脫穎而出、擺脫非人生活。片中角色們便是由貧窮的村落開始,一步步挑戰各地強敵,逐步邁向Jugger頂點,同時亦迎來黑暗真相……

當中的「Jugger」便是今天Jugger 運動的原型。

「Jugger」一字為導演David 的原創字,據他本人所言,「Jugger」之所以名為「Jugger」,源於一個巧合的奇想。印度獵隼的學名「Falco Jugger」,但當中的Jugger 並沒有特別含意。在David 改編《銀翼殺手》劇本時,他諮詢了從事微生物學和生物化學研究的女兒,她建議使用術語「Replicants」(即細胞複製自身的生物學過程)來稱呼故事中的人造人。而在創作《The Blood of Heroes》時,David 便採用了類似的方式,把原本形容「不可抗拒的強大力量」的「Juggernaut」簡化縮短,於是便創作出「Jugger」一字,用以形容故事中殘酷無比卻不可抗拒的決鬥。

及至1990至1993年左右,德國海德堡一群角色扮演愛好者決定把電影中的Jugger 比賽在現實世界重現,成為他們的聚會節目之一。幾乎同一時期,柏林的「C-Base」成員亦抽取戲中的末日元素創作出「Jugger」的遊戲規則。海德堡、漢堡、柏林分別發展出各自方式的Jugger比賽。

在1995年,德國舉行首個Jugger錦標賽,以漢堡柏林式Jugger規則進行。當時的Jugger已不再是角色扮演或電影重現的方式,而是作為一種可全速全力進行的隊制對抗運動。及至2000年與2006年,澳洲及愛爾蘭都分別發展出各自的Jugger 比賽方式。首屆Jugger國際錦標賽於2007年5月20日在德國漢堡舉行,由愛爾蘭隊和德國一些北部隊伍之間舉行。 2008年,澳洲隊和愛爾蘭象來到德國參加了第一屆德國公開賽,這成為了首個跨洲份的Jugger錦標賽。

▍不同地區的遊戲規則差異

正如上文所言,不同地區的Jugger 規則各有不同,以下先說說共通的部份。

+ 4 + 4 + 4

每隊由8名成員組成,包括5名正選隊員及3名候補隊員。每隊設有1名「Qwiks」不持兵器,專責搶奪「頭骨」,只有他才可持有「頭骨」。另設有1名流星錘手名為「Chain」。其餘3名隊員名為「Enforcers」,可從6種兵器組成不同兵器陣式組合,包括長棍、雙刀刃劍、長劍、短劍、盾牌。

雙隊互相爭奪埸中央的「頭骨」,並保護己方的「Qwiks」把頭骨置於敵隊的得分位置「Mounds」中,便能成功得分。假如Enforcers及Chain 以手中兵器擊碰敵方的話,便可短暫剝奪其活動能力。

德式Jugger 的比賽埸地為八角形,「頭骨」置於場中央由兩隊自由搶奪。被擊中的人必須單膝跪下,停留原地5秒。

澳式Jugger 則在場中央設有「頭骨」圓圈,Qwiks以外的隊員不能進入,直至其中一方Qwiks 手持「頭骨」離開圓圈後為止。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎?點擊圖片觀看說明:

+ 3 + 3 + 3

你一定好奇的「印度八大兵器」,點擊圖片觀看文字說明: