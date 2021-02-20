民國政客的武術世界（一）｜蔣介石身邊的八極拳太極拳高手

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-02-20 17:46

上世紀初，「體育救國」思想興起，一些傳統武術家乘勢集合起來，一方面希望發揚國術，另一方面亦想藉武術運動鍛煉國人體魄，達致「強國強種」的目標。當時不少民國時期的政客名人與武術都發生不同交集，本系列將陸續為大家介紹一下。

▍蔣介石侍衛室安全顧問——八極拳宗師劉雲樵

蔣介石畢生風風火火，幾乎參與了所有影響中國命運的戰役。遷台以後，他亦先後發動了各場大小不一的政治運動。不過他真正參與武術運動，卻是晚年的時間。

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在介紹台灣武術宗師——劉雲樵時提到過，1934年，李書文身故，終年72歲。劉雲樵隨即回到家鄉，卻受到國民黨情報機關賞識，吸收他成為情報人員。於是劉雲樵獲安排考入陝西鳳翔的黃埔軍校第七分校，並在1939年畢業，正式從軍報國。往後十年，劉雲樵參與多次抗日戰鬥，並進行諜報工作，有「天字第一號之稱」，一直到49年隨國民黨遷台為止。

來台以後，劉雲樵先後再於國防部人事次長室、聯勤總司令部等部門服役，最後以上校軍階退伍。原本他激昂的人生會就此結束，卻想不到會在三年之後迎來另一個高潮。

總統侍衛室曾在民國56年（1967年）進行改組，經軍校同學孔令晟將軍推薦後，劉雲樵獲到蔣介石召批準，在總統府侍衛室擔任安全顧問，教授侍衛八極拳。之後他亦在蔣經國舉辦的「聯指部拳術師資訓練班」中擔任教練，訓練了四期學員，其中包括蔣經國總統衛隊的七海警衛編組。

這是蔣介石與武術界中人，較為著名的一次接觸。

其實，跟蔣介石交往的武術家還有一位，那就是鄭子太極拳的創始人——鄭曼青。

▍蔣介石夫婦交情不淺——鄭子太極拳創始人鄭曼青

鄭曼青（1902—1975），出生於溫州鹿城區。從少喜歡詩畫，1928年執教國立暨南大學，又任上海美專國畫科主任。之後與同道創辦中國文藝學院，任副院長。1929年，鄭曼青用從母親學來的醫術，治好了楊式太極拳大師——楊澄甫（1883－1936，楊式太極祖師楊露禪的親孫，普及太極拳的功臣）的夫人。為表謝意，楊澄甫向鄭曼青傳授了楊式老架太極拳。為了推廣楊式太極，鄭曼青刪減了楊式老架中的重覆動作，並將整個太極拳體系簡化成「鬆沉」二字，成就了風格別樹一幟的鄭子太極拳。

48歲那年，鄭曼青攜眷來台，之後一直有在士紳名流之間教授國畫，其中就包括了蔣介石夫人——宋美齡。當時甚至有人質疑，宋美齡的公開畫作均是由鄭曼青代筆，不少人亦聲稱蔣介石夫婦有跟鄭曼青兼習太極拳術。事實上，蔣介石的確曾為鄭曼青所著的《鄭子太極拳自修新法》題詞，稱讚鄭子太極拳「強健身心」，足見兩人交情著實不淺。

時至今日，八極拳與鄭子太極已經傳遍台灣、習者無數，這或多或少都是蔣介石的名聲所致。

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