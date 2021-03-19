《一秒拳王》演瑜伽導師　大馬女神林明禎3招練蜜桃臀｜居家練習

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-19 16:44

【武備志】「居家練習」這次邀請了電影《一秒拳王》女主角，大馬女神林明禎教大家3個她最喜愛，經常在家練習的翹臀塑身訓練。

「居家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。這次分享教學的馬來西亞演員林明禎，在電影《一秒拳王》中飾演一名瑜伽導師，拍戲以外大家也素知她熱愛運動，招牌蜜桃臀令很多女觀眾羨慕又妒忌。

這次她為大家分享3個練出翹臀的心得，分別是橫向側踢腿、踏後箭步蹲和橫移步深蹲。三個動作除了集中訓練大腿和臀部肌肉外，也訓練核心肌群讓身體有更好的平衡力。

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林明禎早前為了來港宣傳《一秒拳王》曾接受十四天隔離，可惜未幾遇上本港第四波疫情爆發，電影甫上映便遇上政府限聚令迫令戲院停業，讓她無法有機會向各位觀眾謝票。這次《一秒拳王》再度上映，明禎雖然未能來到香港，但遠在大馬的她得知《一秒拳王》上映四天（截稿時）已獲過400萬港元票房佳績，感到十分鼓舞和多謝大家支持！

她向【武備志】表示，感謝導演恆仔（趙善恆）邀請她參與演出，在拍攝時已深深感到這套電影十分熱血，大家的辛苦也不容易，希望電影持續有好成績，也希望能趕快與香港觀眾再見面。

（網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。）

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