正義聯盟導演版｜神女胸甲三叉戟歷史原型　蝙蝠俠原來是武術大師

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-24 18:54

DC迷期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》近日終於全球上架，大家可以再次一睹一眾英雄的英姿。武備志決定從武術角度入手，跟大家重溫一下「正義聯盟」成員跟武術之間的關係：蝙蝠俠原來也打MMA？神奇女俠的胸甲原型是？水行俠的三叉戟源自羅馬角鬥士？

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原本由薩克薛達執導的《正義聯盟》原定在2017年11月中上映，然而在上映前約6個月傳來噩耗，導演薩克薛達因喪女而被迫退出電影的後期製作階段。於是華納兄弟立即找來《復仇者聯盟》首兩集的導演Joss Whedon接任，並容許他重新撰寫部份劇本及補拍部份鏡頭。

本文以武術角度入手，跟大家重溫一下「正義聯盟」成員跟武術之間的關係：蝙蝠俠原來也打MMA？神奇女俠的胸甲原型是？水行俠的三叉戟源自羅馬角鬥士？

▍蝙蝠俠原來也打MMA？

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在這八十年漫長的生涯裡頭，蝙蝠俠的武術技巧亦出現了不少變化。再加上要將他描繪成採納百家的武術天才，因此很難將蝙蝠俠的武打風格劃一而論。但某些特定的元素，卻是貫穿着整個系列。其中最為明顯的一環，便是濃厚的「東方色彩」。

無論是那個版本的蝙蝠俠，只要牽涉到他求藝的情節，就少不免會提到他曾經流浪到東方國家，追隨「世外高人」習武。就算不直接觸及他早期的心路歷程，亦總能在敍事的過程之間，看到他跟東方武術的各種連繫。

例如在1993年的動畫電影《蝙蝠俠：鬼影之戰》（Batman: Mask of the Phantasm）中，便出現過一幕Bruce Wayne研習空手道的劇情。另外按照New 52的漫畫設定，Bruce亦曾經去到喜馬拉雅山山脈，拜入一個名為松田師範的日本武士門下，學習劍術以及各種瑜伽內煉之法。甚至在故事設於遙遠未來的《蝙蝠俠：未來任務》（Batman Beyond），當滿天都是飛行汽車之際，年邁的Bruce都依然是着令徒弟Terry McGinnis，去到老朋友Kairi Tanaga開設的神秘道場，學習日本武道。

2015年動畫電影《蝙蝠俠大戰羅賓》，蝙蝠俠跟殺手集團「利爪」展開決戰，途中用上了大量中國武術招式，詳情可參與【武備志】撰寫的文章《蝙蝠俠也要打功夫？》。（圖片擷取自http://bit.ly/2ljdDz6）

在2015年的動畫電影《Batman vs. Robin》中，觀眾更可以看到不同中國武術的影子，如詠春、八極、醉拳等。雖然電影裡並沒有明言，蝙蝠俠是使用這些武術，但對一眾功夫電影迷來講，相信已經非常有共鳴。

這張畫作出現於2019年9月30日，在漫畫家Tom King的個人Twitter上，屬第81期《蝙蝠俠》（Batman）的先行預告，將於當月16號正式出版。除了一貫的頭罩之外，可以見到蝙蝠俠的造型與MMA選手相當類似。他赤裸上身、穿着緊身三角褲，手上戴著MMA常用的露指拳套，並且站在格鬥籠邊。如果足夠細心，還可以見到拳套上寫著「UEC」，明顯是要影射MMA賽事組織UFC。

雖然蝙蝠俠本人是初嘗MMA，但他的團隊成員其實一早就在這項格鬥運動留下足迹。蝙蝠家族的新成員、第二代「蝠翼(Batwing)」Lucas Fox，便曾經是職業MMA選手，當時他的參賽理由是為了挑戰自己。

Lucas乃蝙蝠俠科研顧問Lucius Fox的兒子，因此對比起家族內的其他成員，蝠翼的戰衣更具未來感，而他亦常以各類先進科技為蝙蝠俠助拳。

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▍神奇女俠的胸甲原型是？

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在電影《神奇女俠》中，Gal Gadot單憑身上一件金屬胸甲（及超能力）便能安然無恙地穿梭戰場打遍無敵手。在不少流行電影或遊戲作品中，不時會見到女性角色身穿玲瓏浮突的金屬胸甲。到底這種「女子胸甲」真實存在嗎？而這種設計會否影響防護性能嗎？

其實，歷史上並沒有真正出現過「胸罩型」的金屬胸甲。

比較接近的可能是希臘重裝步兵的上身胴體銅甲（Muscle cuirass）。它首先出現在古希臘晚期，並在公元前5世紀至4世紀廣泛傳播。最初它由青銅板錘打製成，後來亦出現水煮皮革版本。這些胸甲旨在模仿理想的人體形態，以滿足當時審美觀及作為「英勇」的身份象徵。它不單描繪了人體肌肉的線條，有些就連乳頭和肚臍等細節都被「忠實」呈現。

及至中世紀，板甲亦因為當代的審美觀而作出了相應設計。例如，板甲的「窄腰」設計，不只為了滿足功能需要，亦是為了反映當時「幼腰就是美」的潮流。而另一例子就是亨利八世盔甲中的「Cock Piece」，藉誇大襠部設計，以展示「男子氣概」。

或許因為這樣，現代人便以古代女性部落衣著，加上今日的審美觀念，創造出突出女性胸部線條的「胸罩型」的女子金屬胸甲。

若論其他樣式的女子金屬胸甲的話，歷史上只有聖女貞德（1420-1430）及英女王伊莉莎伯一世（1588年8月9日）曾被記載穿戴過「女子胸甲」，不過其胸甲都以一般形式出現，並沒有突顯「女性胸部」的胸甲出現。

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▍水行俠的三叉戟源自羅馬角鬥士？

古人會以三叉而不是單頭長槍捕魚，沿於三叉的範圍較大，即使漁民不是很精準的插中游魚，三支叉的機率遠比單頭槍較高機率插中目標，捕得魚獲。而當用於兵器，槍只有單頭利刺，而叉有三頭利刺，攻擊範圍遠比槍的範圍大，對敵人也造成較大的創傷，擊中機率亦高。

及至古羅馬統治時代，皇帝經常舉辦血腥的角鬥競技比賽，其中網鬥士將三叉戟帶入觀眾眼簾。古羅馬角鬥士主要來源自奴隸、戰俘或逃犯，地位本已低微，而角鬥士多會扮演羅馬帝國曾遇過的敵人，例如追擊角鬥士（Secutor）會使用類似高盧士兵的重裝甲，配以短劍、匕首等。

不過其實亦有例外，這正是使用三叉戟，常與追擊角鬥士對戰的網鬥士。網鬥士是特別設計而成的虛構角色，並無歷史根據，而其戰鬥時會輕裝上陣，防具只有護臂（Manica）和護肩（Galerus），武器則使用手拋網（rete）配以三叉戟及匕首，只能依賴閃避和戰術對抗重型武裝的追擊鬥士。

由於網鬥士經常要迴避對手的攻擊，故被認定為角鬥士中最弱、地位最低，又不如其他角鬥士有頭盔、脛甲及護盾，因柔弱而遭認定為女性化，甚至在嚴格定義上，未配有 Gladius 短劍的網鬥士不能稱為角鬥士（Gladiator），網鬥士淪為角鬥士中的弱勢階級。

雖然網鬥士的護甲較少，但並不代表網鬥士在角鬥時會遭入劣勢。輕盈的網鬥士可以採取迴避戰術，保持距離引誘追擊角鬥士進攻，不過身負十餘公斤裝甲的追擊角鬥士要追上網鬥士絕不容易，期間網鬥士更可以三叉戟騷擾對手，迫使對手舉盾防守。

當對手疲倦後，網鬥士的手拋網是極佳武器，既能纏住對手，亦可以奪走對手的短劍或盾甲，網鬥士可進而使用三叉戟了結對手。

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