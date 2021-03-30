跆拳道｜疫下線上賽成新常態　台北首辦官方品勢賽邀各地好手參加

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-30 17:46

疫情之下，線上比賽漸漸成新常態。近日台灣便舉行了首個線上跆拳道品勢公開賽，吸引世界好手打破疫下地域限制互相切磋，就連港澳選手亦可參與，一展身手。

因為新冠病毒疫情的緣故，許多國家禁止群聚，國際間的往返也因為必須隔離檢疫而造成時間及金錢成本增加，所以許多國際會議、運動賽會都紛紛取消或是延後，包括全球最大體育賽事東京奧運也延後至2021年。

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然而，隨著世界疫情蔓延，不但影響經濟活動，運動產業更是低迷。有鑒於此，亞洲跆拳道World Taekwondo Asia（WT Asia）及世界跆拳道總會World Taekwondo（WT）分別在2020年11月及12月舉辦了洲際及世界線上跆拳道品勢錦標賽。自此之後，線上品勢比賽也被視為國際上的正式比賽。

近日，臺北市體育總會跆拳道協會及Mooto台灣特別舉辦台灣首次的線上跆拳道品勢公開賽，希望透過線上比賽的方式，仍舊可以有與國際選手切磋的機會。

台北市長柯文哲親自為賽事致詞：「受到疫情的影響，很多國際體育賽事都沒辦法順利舉辦。本市的年度城市跆拳道邀請賽也連續兩年停辦了。這次臺北市體育總會跆拳道協會採取全新的模式，以線上比賽的方式，讓我們的優秀選手在防疫的階段，還能夠有和國際選手切磋的機會。」

線上跆拳道品勢比賽的方式為選手將指定品勢錄影後上傳，國際裁判依照影片內容評分、排名。賽後將獎狀及獎牌寄給選手。本次賽會為台灣首次的線上跆拳道品勢比賽，，就連港澳選手亦可參與，一展身手。

2021年台北MOOTO盃線上跆拳道錦標賽將於4月9-11日線上直播。

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