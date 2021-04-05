疫流搏擊｜吳景聰暫復賽無望轉型「外賣教練」　難忘與學生成好友

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-05 00:01

新冠疫情爆發一年多來，全球各行各業受到極大打擊，體育賽事更一度停擺。雖然全球賽事最近已零星有限度恢復，但本港因為防疫政策關係，讓本地搏擊賽事大部份舉辦無期，拳手亦因為種種考慮，未能出國參與國際賽事。 【武備志】這個月的〈疫流搏擊〉系列，將走訪幾位不同類型搏擊運動員，他們或是疫前活躍國際賽事的拳手，或是全職從事體育運動的前線教練，看看這一年疫情對他們有何影響。而在疫下，他們如何苦中求變，磨拳擦掌，準備在疫後一飛沖天！

三十而立，指一個人在三十歲左右已確立做人目標方向。對運動員而言，三十歲過後亦是他們當打歲月，為運動生涯衝次的最後階段。已過「而立之年」的泰拳選手吳景聰，2019年正是他最當打之年，先是擔任第一屆武博大使，一年內更打下三條國際金腰帶，當中包括雙料奪2019 I-1世界金腰帶和I-1香港最佳拳手。

「早兩年剛剛過三十的時候，感到自己狀態愈來愈好，本來以為這個最佳狀態，可以繼續打上去！」

正當吳景聰打算在2020年大展拳腳之際，可惜卻遇上疫情打亂所有部署。

文、圖：賴家俊

吳景聰仍然以打One Championship為目標。(賴家俊 攝)

2020年已排好了三四場拳賽，本來開初以為仍有希望作賽，但賽事不斷延期，最後直接取消。 香港泰拳運動員吳景聰

吳景聰（阿聰）本來打算在2020年以打One Championship為目標邁進，全職運動員的他卻因疫情而打亂計劃，更因為無賽事收入而出現生計問題。

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身為全職泰拳運動員，阿聰並無獲任何資助，之前一直依靠比賽拳酬作收入。「我見有些經驗沒有我豐富的拳手，做教練可以有比我做全職拳手更好的收入，我曾想過是否行錯路？」本來收入已捉襟見肘，現在連唯一的收入也失去，阿聰面臨更嚴峻生活困難，讓他提早原訂退役後才會投身的教練行業。在整個體育業界封館停業的時間，成功轉型外賣教練殺出血路。

政府第一次停十四日時以為有機會再比賽，怎料再停十四日，到第三次再停十四日時已放棄再等下去，沒有了比賽拳酬的唯一收入，我要想辦法生活下去。 吳景聰

在IG和Facebook宣傳下，開始有人找阿聰在戶外學拳，當中有些學生一直跟他學拳至今。突然由全職拳手轉型做教練，雖然是為生計奔馳，但卻是另一番體驗：

「我本來以為只教打拳減肥會有點悶，意想不到找我的學生有不同目標，有不少學生主要目標是想打好技術，或部署打館內賽，運動減肥對他們很多來說是較次要目標。最難忘是大家成了朋友，會經常討論拳賽或賽例。」

阿聰表示，雖然目標仍然是等重返擂台的機會，但很難得認識這班學生。所以將來一旦復賽，雖然要暫停部份教學，但只要大家能協商到，他願意用自己休息時間，繼續教這班有心的同學。

吳景聰於2019年雙料奪 I-1世界金腰帶和I-1香港最佳拳手。(資料圖片)

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▍以打One Championship為目標

三月中訪問當日，政府剛放寬限聚令，拳館在第四波限聚停業多日下終於重開，阿聰表示一年多來，他也因為放寬限聚，才剛開始正式復操。他表示封館期間雖然有私下操練，也嘗試買一些輕便器材練習，但始終質量不及拳館訓練好，也較難夾其他人日日鍛煉。

「休息了好久，最近才復操，要循序漸進讓自己上回去，跑步重訓、打靶踢沙包慢慢加上去。開始時體能感到明顯下降，會讓自己重回之前的水平。」

一路以晉級國際賽為目標的阿聰，當然很希望重返擂台，可是現在多國封關，海外選手無法來港，自己也無法出外，比賽雖然無期，但若果是本地賽事復辦，只要有合適對手，他都希望能參加本地賽。

2021年阿聰踏入33歲之齡，他計劃再多打三四年，代表香港挑戰更多國際賽事。「有些我曾打贏的拳手，他們也能打One Championship，為何我打不到？」他仍然以打One Championship為目標，告訴全世界知香港人也能打到這些賽事。

和學拳初心一樣，想看看自己可以打到多遠。 吳景聰

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