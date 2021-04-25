UFC 261｜Rose 爆冷 KO 中國拳后張偉麗 另外兩位冠軍依舊強勢

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-04-25 13:19

UFC 261 三場冠軍戰，有人歡喜有人愁。最驚訝的莫過於中國拳手張偉麗被Thug Rose第一回合以KO擊敗，令拳評人與新聞同行大跌眼鏡 (包括我們編輯)。

Valentina Shevchenko vs. Jessica Andrade

與大家的想像不同，子彈姐 Valentina Shevchenko 這次沒和對手Jessica Andrade大打立技戰，反而選擇了以纏鬥與摔技分勝負。但整體結果仍是一樣，就是 Shevchenko 完全壓制。

雖然RNC嘗試失敗，但第一回合五次成功摔倒對方，子彈姐告訴大家這場比賽已完全被她控制。第二回合劇本依舊，Andrade無力抵抗 Shevchenko的摔技，最後被壓在十字架姿勢下，Shevchenko 「肘如雨下」，很快拳證就終止了比賽。

賽後提到女子125磅她已無對手，此言確實非虛，就算聽不明白Joe Rogan說笑的那句「Come get some（來拿啊）」，也應該沒什麼人可以挑戰了。現時最可能的方案，是子彈姐與女子135磅及145磅冠軍 Amanda Nunes 再戰一次。

震驚12億人的賽果

兩個字：超級大爆冷。

Rose Namajunas 第一回合以前腳高踢 KO張偉麗，重奪失落兩年的冠軍腰帶。賽後張偉麗覺得比賽停得太早，她還有意識，但由重播看來比賽終止得合適，沒有太大爭議。非常令人驚訝的賽果，大概沒人想過Thug Rose可以以這個方式擊敗對手。該高踢非常漂亮，值得大家一睇再睇：

Hands down the cleanest head kick in UFC history #THUGROSE pic.twitter.com/m2BPBZzlWg — YoungAdobo (@KickinItWitKeef) April 25, 2021

相信張偉麗很快就會回到賽場作復仇戰，在此期待她的回歸。

Usman 強勢守衛冠軍

因為上場太令人驚訝，結果 Kamaru Usman KO掉 Jorge Masvidal變得沒什麼特別。第一回合大家互有攻勢，但第二回合的一記清脆直拳就KO了 Jorge Masvidal。

USMAN WITH THE KO 🥴 pic.twitter.com/0Y2in4QVln — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 25, 2021

Usman的打擊技進步了不少，這拳右拳亦非常漂亮，有沒有星味大家自行判斷，但UFC 不可以再說他悶了。