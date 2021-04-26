拆解暴徒玫瑰 KO拳后張偉麗的3大技術要點　為何對高踢無法反應？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-26 19:50

高手過招從來都是一瞬間，只要稍一不慎便足以決定勝負。高水平比賽就是「有輸有贏」，大家實在不必過份批評或貶低選手實力。回歸搏擊技術討論，本文跟大家拆解一下，「暴徒玫瑰」Rose Namajunas 那記高踢擊倒的3大技術要點。

▍美國「暴徒玫瑰」Rose 高踢擊倒張偉麗 重奪失落兩年冠軍寶座

在昨日舉行的UFC 261當中，美籍立陶宛裔拳手「暴徒玫瑰（Thug Rose）」Rose Namajunas 第一回合以前腳高踢 KO UFC冠軍張偉麗，重奪失落兩年的冠軍腰帶。賽後張偉麗覺得比賽停得太早，她還有意識，但由重播看來比賽終止得合適，沒有太大爭議。非常令人驚訝的賽果，大概沒人想過Thug Rose可以這個方式擊敗對手。該高踢非常漂亮，值得大家一睇再睇：

賽後引起網民熱烈討論，有人歡喜有人愁。然而小編看到部份批評過份嚴苛，單單從這一場的表現便抹殺拳手一直以來的付出及努力，甚至不問因由地貶低拳手。Rose 跟張偉麗都是UFC的頂尖選手，兩者實力毋庸置疑。

假如大家不相信張偉麗的實力，可以重看她在UFC的早幾場比賽，尤其是跟UFC前冠軍Joanna Jedrzejczyk 的那場大戰！

高手過招從來都是一瞬間，只要稍一不慎便足以決定勝負，高水平比賽就是「有輸有贏」。一句「幸運」或「技不如人」實在過份流於片面，無法帶出比賽內容的真正價值。

本文帶領大家回歸搏擊技術討論，為大家拆解一下「暴徒玫瑰」Rose Namajunas 那記高踢擊倒的3大技術要點。

▍「暴徒玫瑰」Rose Namajunas 那記高踢擊倒的3大技術要點

武備志編輯團隊認為這記高踢之所以能打出KO，並不是運氣使然，而是有一定蛛絲馬跡可以追尋到。

是記KO的關鍵在於「踢前部署」、「跳步/半踏步」及「提膝動作」上。

在KO發生前，其實Rose 已經多次以「試探刺拳」、「距離控制」試探偉麗的反應，令偉麗作出「低掃」的慣性動作後，再加上巧妙的「跳步/半踏步」掩護高踢，最後以「提膝動作」令偉麗作出防低掃反應，綜合以上三大要點才造就出這記漂亮的高踢擊倒。

▍技術一：踢前部署

很多人以為要令打擊擊中對手的首要條件是「打得重」、「打得快」，其實現實上並不如此。因為即使打擊再快再重，只要擊不中對手也是枉然。正如MMA巨星Conor McGregor 所言：「精確度勝於力量，時機勝於速度（Precision beats power and timing beats speed）」。

要提升命中率，除了提升自身打擊質素外，掌握對手行動的能力亦十分重要，亦即是預判或部署打擊的能力。

在這場比賽中，Rose 便以「突入步法＋刺拳」去令對手產生距離錯覺，再利用偉麗的「低掃」打擊慣性，成功創造打出這記KO的時機。

Rose 屬於遊走打擊型拳手，慣常以前後左右多變的步法遊走，創造不同的打擊角度及空間。（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/EvLMZrIdIK8）

Rose 屬於遊走打擊型拳手，慣常以前後左右多變的步法遊走，創造不同的打擊角度及空間。在比賽開始後，Rose 一直維持中遠距離遊走，使偉麗無法輕易施展其擅長的近身重拳。除了左右移動轉換角度外，Rose 一邊嘗試以不同方式突進打擊，有的踏到對方打擊範圍邊緣，有的前腳深入至偉麗雙腳間，一邊配合擺頭、假動作觀察對手不同距離的反應。

在以上的試探當中，由於Rose 進出速度十分快，成功令偉麗的重拳無法逮住Rose。另一方面，可能是偉麗陣營的賽前部署，她明顯刻意以低掃打擊Rose，目的可能是希望藉此累積傷害，奪去Rose 優異的遊走能力。

然而偉麗在不知不覺間，卻慢慢步入了Rose 的節奏及距離部署中。Rose 的「突進刺拳」打擊方式，使偉麗刻意著重上段拳擊的防守距離，並習慣以低掃作為反擊，漸漸地，偉麗便培養出一種中遠距離的打擊反應。

這表面上看起來無關重要，然而加上接下來的兩個技術要點後，卻成為了偉麗被擊倒的關鍵。

▍技術二：跳步/半踏步

跳步前腳旋踢。（圖片擷取自：hard2hurt YouTube，https://youtu.be/57sGsuLa55Y）

Skipping（跳步）是最常見的遠距離踢擊步法，它的特色是把向前移動及踢擊的動作合而為一，能夠快速突擊對手。它的動作經常被比喻成「貓捉老鼠」：後腳是「貓」，前腳是「老鼠」。當後腳移前時，前腳同時離地準備踢擊，然後前腳恰好能夠借助後腳著地扭髖來踢擊。「貓捉老鼠」就是在形容前後腳同時移前，後腳追逐前腳的情況。

Skipping雖然雙腳雖然可能會同時離地，但並不代表跳得越高越遠便越好，反而要越貼地越好。一來凌空無從借力，很難踢出具威力的踢擊；二來人在空中無法中餘改變方向，很容易被對方打擊，所以Skipping踢擊非常講究離地及著地的時機。

在這場比賽中，大家可以不時見到偉麗以跳步前腳低掃踢擊Rose 的前腳。（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/EvLMZrIdIK8）

假如運用得當，踢擊者可以在上身幾乎沒有靠近下，只移動下肢進行踢擊。所以它十分適合用作遠距離下段踢擊。在這場比賽中，大家可以不時見到偉麗以跳步前腳低掃踢擊Rose 的前腳。

不過，Rose 卻應用得更加細膩，更加大膽。

在踢擊之前，Rose 先收起前腳，營造出拉遠距離的錯覺，偉麗因此前腳微微前踏。Rose 然後前腳再主動誇張地踏出，好像是跳步低掃一樣，這時偉麗前腳剛剛著地，她只好前腳拉後閃避。可是Rose 實質上是巧妙地以「跳步/半踏步」成功縮短距離，加上伸手掩護高踢，讓偉麗更加以為自己頭部處於安全距離中，全力防守低掃。

Rose 這個前踏步介乎於「踏步」及「跳步」之間，前腳踏前後上身穩住，待後腳接近著地時前腳才蹬地讓前腳踢出，跟一般「跳步踢擊」動作更細，時機操控度更高。

▍技術三：提膝踢擊

有了踢前部署，再成功踏步縮短距離，但最超出偉麗想像的是：Rose 在低掃的距離踢出高踢。而Rose 所用的踢擊方式是「提膝踢擊」。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/jLEBoyg7CUQ）

有了踢前部署，再成功踏步縮短距離，但最超出偉麗想像的是：Rose 在低掃的距離踢出高踢。而Rose 所用的踢擊方式是「提膝踢擊」。這跟可能跟Rose 的跆拳道出身有關，在空手道、跆拳道的踢擊系統中尤其著重提膝動作。

現實上，其實沒有腳法會完全忽略提膝的動作，而這裡所指的「提膝踢擊」並不是指自然的提膝動作，而是著重能在單一踢擊動作中加入變化（即二段發力）的提膝動作。適當的提膝動作可以增加腳法種類的選擇，甚至可以延長踢擊的時機。

一般的旋踢發力動作。

一般而言，旋踢踢擊時腳、膝、髖數個部位會向同一方向同步發力，以發出最大的踢擊威力。

在Rose 這記踢擊中，她的髖部和膝部很早便已經指橫，就像一般低掃一樣。然而，她並沒有馬上踢出，而是摺起踢擊腳繼續上擺，直至頭部高度才把腳踢出。

她的提膝動作比直腳式踢擊多出一個發力時機，令踢擊可以分段發力，延長踢擊的時機。但這不等如把轉髖和彈腿的動作分開完成，而是在提膝時把髖、小腿及膝部同時維持在可發力的狀態，以較小的發力動作進行踢擊。

從另一角度可見，Rose 的踢擊擺動幅度不大，以接近中線的軌跡升起，接近頭部才斜向踢出。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/EvLMZrIdIK8）

從另一角度可見，Rose 的踢擊擺動幅度不大，以接近中線的軌跡升起，接近頭部才斜向踢出。

跟直腳式踢擊相比，提膝踢擊的發力動作及所需空間較小。由於膝蓋在結構上本身具有向內旋轉的能力，因此在進行旋踢（Roundhouse Kick）時，可直接快速提膝在中線進行踢擊，或在髖部不完全扭側、上身不動的情況下進行旋踢。這種踢擊的動作較小（當然力量比全力踢擊小），更適合快速打擊。甚至能在膝擊的距離下踢出旋踢。

松濤館流香川政夫師範的示範。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/76MgBFVGjiE）

又如松濤館流香川政夫師範的示範，在超近距離以提膝旋踢打擊對方頭部。

▍編者的話

總的來說，在高水平的比賽中，勝負從來都是一瞬間的事，可能只是簡單一個失誤便足以落敗，不一定跟選手整體實力水平有關。有些看上去好像是「Lucky Punch」的打擊，背後可能經過選手團隊的精心部署。大家實在不用因為一場勝負便「贏一場就拜，輸一場就踩」。

正如斷水流大師兄《【MMA】以Ronda Rousey、Ngannou論「贏一場就拜，輸一場就踩」》所言：

分析一場比賽時，技術、體力、力量、戰術、心態等等的要素，都是我們分析的對象。一位選手贏了後，我們可以讚他和他的團隊事前準備充份、拳手夠冷靜去執行戰略等等，更可以進一步分析有什麼方法可以破解他的 game plan，或克制他的技術等等。

反過來，那位輸了的選手究竟做錯了什麼選擇，他應該在比賽時如何做等等「事後孔明」也是我們以及他跟團隊應討論的地方。拳手應該要了解他自己做錯了什麼，才可以進步；我們作分析或閱讀他人的分析，除了為開心之外，也可以引以為鑒，讓自己不會犯同樣的錯。

但在評論時，還是應該想想如何評價那位拳手，切勿因一場比賽就「證明」了什麼。就好像上場 Doo Ho Choi 輸了給 Jeremy Stephens，就說亞洲人體格不行。那就是一場比賽而已，他擊敗 Sam Sicilia、Thiago Tavares、血戰 Cub Swanson 時，還是打得漂亮，也跟什麼國籍種族無關。

最後小編希望大家在因賽果而高興之餘，亦能夠真正看懂比賽，學會細味比賽技術精華，從而在比賽中有所得著，更加喜歡搏擊運動的趣味。

武圖App2

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