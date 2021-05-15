UFC 262｜Chandler挑戰冠軍　惜曾叱咤一時卻五失良機的Ferguson

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-16 13:25

在即將舉行的UFC 262中，即將舉行輕量級冠軍賽，卻是由前Bellator 冠軍、在UFC只有一勝的Michael Chandler 與Charles Oliverira 爭奪。可是，昔日曾12連勝、被認為是Khabib宿敵的「UFC舞王」Tony Ferguson 只能擔當副主賽對陣亞述拳手Beneil Dariush，這不禁令資深拳迷們不勝悕憈。且讓我們重溫一下背後的故事。

▍UFC 262 輕量級冠軍爭奪 主角卻不是他？

在明天舉行的UFC 262中，具有不少亮點拳手：「鱷魚先生」Ronaldo Souza、「巴西腿王」Edson Barboza、「舞王」Tony Ferguson、亞述拳手Beneil Dariush、「降服之鬼」Charles Oliveira及前Bellator 冠軍Michael Chandler 等。

主賽將由Oliveira 及Chandler 爭奪因Khabib 引退而懸空的輕量級腰，而副主賽則由排名第五的Ferguson 對陣排名第九的Dariush。

Oliveira 曾打破UFC「最多降服紀錄」兼且座擁7連勝的佳績，上場更擊敗了Tony Ferguson，能夠挑戰冠軍毋庸置疑。然而，前Bellator 冠軍Michael Chandler 僅在UFC 取勝一場，在UFC 257中擊敗Dan Hooker，卻已能夠挑戰冠軍。

雖然攤開輕量級排行榜來看，人選的確不多。排名第一的Dustin Poirier 寧願跟Conor McGregor 打「三番戰」都不打冠軍賽；Justin Gaethje 上場才向Khabib 挑戰冠軍失敗；再數下去已經是排名第七的Rafael dos Anjos，而他卻剛從Welterweight 重回Lightweight，並只打過Paul Felder一場。

Tony Ferguson 上場「一致判定」敗給了Oliveira，正處二連敗中，無法挑戰冠軍亦相當合理。不過，最令拳迷覺得不值的，還是Tony Ferguson昔日12連勝都未能挑戰冠軍，今日卻被1勝的Michael Chandler 輕易取代。

到底被認為是Khabib宿敵的「UFC舞王」是如何屢次錯失黃金機會的呢？且讓我們重溫一下背後的故事。

▍UFC Lightweight 連勝次數最多的Tony Ferguson

+ 6 + 6 + 6

Tony Ferguson 擁有墨西哥血統，在1984年2月12日於加州奧克斯納德出生。Ferguson 這姓氏來自於他的蘇格蘭裔美國繼父。中學時期他是一名美式足球、籃球、摔跤運動員，在不同比賽都有不俗的成績。及至大學時期，Ferguson 專注摔跤項目，並嬴得2006年美國大學摔跤協會全國摔跤165磅冠軍。大學畢業後，他才機緣巧合下接觸到綜合格鬥，繼而在24歲那年展開了他的職業拳手生涯。

2010年，Ferguson 以10勝2負及Pure Combat 冠軍的戰績加入了UFC 的真人格鬥節目《The Ultimate Fighter》，成為第十三季Team Lesnar 的隊員。在連績KO擊敗三名對手後，Ferguson 晉身TUF 13決賽，與Ramsey Nijem 爭奪TUF 冠軍頭銜。結果Ferguson 以首回合擊倒對手取勝，不單贏得「最佳擊倒」獎金，更獲得加盟UFC的合約，正式踏上世界頂級MMA舞台。

Ferguson 在UFC 至今一共打了15場比賽，除了在早期以判定輸給過Michael Johnson 一次外，其餘比賽都是戰無不勝，當中6次降服對手、4次擊倒對手、9次獲得賽後獎金。他更創下Lightweight史上連勝次數最多的紀錄︰連續12場不敗。

與Ferguson 交手過的好手包括有︰前Strike 冠軍Josh Thomson、巴西「腿王」Edson Barboza、前冠軍Rafael dos Anjos、前冠軍Anthony Pettis、牛仔Donald Cerrone等等，但都一一敗在他手上。網民更整理出跟Ferguson 比賽後的拳手「慘況」，其賽況之激烈程度可見一斑。

另外值得一提的是，Ferguson曾經在2017年的UFC 216中贏得了UFC臨時輕量級冠軍，但之後因為未能在UFC 223中出戰而被UFC所褫奪，而他也一直說著自己依然是冠軍。

▍被譽為最有能力挑戰Khabib的男人 五度錯過良機

雖然Tony Ferguson 曾被譽為是Khabib 稱霸量級的最後一個對手，但其實他們並非首次被安排對賽，自2015起安排的五次對賽都以不同理由被取消。直至Khabib Nurmagomedov宣布引退為止，二人的「夢幻對決」終於夢碎，成為一眾拳迷心中其中一個不滅的遺憾。

Khabib 和Ferguson 最初預定於2015年的TUF 22 Finale 中碰頭，但賽前Khabib 肋骨受傷被迫退出。之後2016年時兩人再次計劃在UFC on Fox 19中對壘，但今次輪到Ferguson 因為肺部問題而要退出比賽。原本以為兩人終於能在2017年3月的UFC 209中碰頭，但又變成因Khabib 減重出問題而要緊急住院，讓兩人的賽事在過磅稱重當日被取消。然後兩人在2018年4月的UFC 223再次被安排對賽，但Ferguson 卻在比賽周的一次訪問後被電線絆倒並摔傷膝蓋而須退出比賽。

想當年，武備志主編曾在UFC 209 前夕為二人對賽，寫了一篇洋洋灑灑、長達八千多字的賽前分析，最後卻竟然打不成比賽，就此浪費了主編嘔心瀝血的文章。至今，仍未有編輯能夠（膽敢）打破它的字數紀錄。

（圖片擷取自︰UFC Twitter）

【UFC 249】Khabib對Tony五度流標（圖片擷取自︰Cage Rage Combat Twitter）

在2019年尾，UFC 第五度為二人定下賽事，預定在2020年4月18日的UFC 249中對壘。但不巧碰上「新冠肺炎」全球爆發，之後便一直困難重重地尋找地點舉行。在幾經波折下，Khabib 最後因俄羅斯實生旅行禁令，使他無法飛往其他國家作賽而宣布退賽，由排名第四的Justin Gaethje 頂上。二人的「夢幻對決」五度流標⋯⋯

▍舞王12連勝中斷 36歲之齡苦吞二連敗

後來UFC 249 由於紐約州禁賽，臨時轉到印第安人屬地作賽，但最後受到迪士尼及ESPN 高層壓力而被迫延期。最後UFC 249 成功在2020年5月9日轉到佛羅里達州舉行，然而Tony Ferguson 卻迎來7年來的首敗。

+ 9 + 9 + 9

因為UFC 249被迫延期，Justin Gaethje 多出了三個星期的時間準備比賽。而Ferguson 則在比賽延期後仍堅持減重計劃，換言之加上今次比賽的話，一個月內要進行兩次巨量減重，直接影響到他在今場比賽的發揮。不少拳迷不約而同地認為，Ferguson 今場體能狀態明顯下降，跟以往生龍活虎的舞王形象截然不同。

（圖片擷取自：ESPN MMA Twitter）

賽事中二人展開激鬥，Ferguson 依舊發揮多變的打擊組合，而Gaethje 則以持續壓迫低掃、重拳反擊作為壓制。去到第五回合3分39秒時，Ferguson 遭受Gaethje 重擊，雖然只是後退並沒有倒地，但拳證Herb Dean 挺身終止賽事。從賽後統計數字得知，Ferguson 在五回合中合共吃下Gaethje 100記頭部重拳。Ferguson 持續7年的12連勝終告中斷。

其後，Tony Ferguson 在2020年末的UFC 256 中對陣排行第七的「降服之鬼」Charles Oliveira。可惜Ferguson 最終以「一致判定」落敗，在36歲之齡苦吞職業生涯首個二連敗。

Tony Ferguson 在黃金之年創下破紀錄的12連勝，可惜碰上了Conor McGregor 空佔冠軍的兩年，同時又屢次錯失跟「鷹王」Khabib Nurmagomedov 對陣的機會。要成為UFC 冠軍，有時真的需要一些運氣呢⋯⋯

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