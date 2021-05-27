【不死喪軍】武術高手雲集　這名「隊員」曾是武術世錦賽季軍

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-27 14:19

Netflix最新自家電影《不死喪軍》，上映數日已高踞香港用戶收看榜首，這次是《正義聯盟》導演查克·史奈德最新作品。在電影製作中，不少導演會常用固定班底參與製作，查導也不例外，好像這次《不死喪軍》Final Boss，飾演具意識思維的屍王「宙斯」，便是他的御用特技人，美國動作演員 Richard Cetrone，而同片更有另一位演員曾參加奧運武術賽事，還奪過世錦賽季軍！

《不死喪軍》劇照。(Netflix)

現年60歲的Richard Cetrone，祖父是美國的拳擊手，他自小聽父親講述祖父拳壇的事蹟，亦十分仰慕父親（籃球員）和祖父的敏捷身手，不久學上了武術，曾於洛杉機伊魯山度武術學校學習截拳道、菲律賓武術Arnis、踢拳、Silat和柔術，現在亦有在該院校教授截拳道和Arnis。

本來打算回鄉開辦武術學校的Richard Cetrone，於九十年代初嘗拍戲後，卻選擇了電影工作為職業。據他表示，擔任動作演員有機會和不同對手交流心得，而且他也十分享受能親自設計動作場面。

Richard Cetron可以說是近年超級英雄電影的英雄御用替身，也是查克·史奈德御用特技人之一，多年來二人合作多部作品。除了是《查克·史奈德之正義聯盟》(2021)和《正義曙光：蝙幅俠對超人》(2016)賓艾佛力（Ben Affleck）的替身外、還演出《戰狼300》(2014)、《保衛奇俠》(2009)等查導作品，此外還曾在《美國隊長3：英雄內戰》(2016)、《自殺特擊隊》(2016)、《三重邊界》(2019)、《神奇女俠》(2017)和《鐵甲奇俠2》(2010)、《蠍子王》(2002)等作品擔任特技人。2018年他憑《神奇女俠》而獲得特技人業內組織頒授最佳動作演出獎。

說回《不死喪軍》，這次演出班底可謂打星眾多，除了Dave Bautista是摔角手出身、真田廣之亦是極真空手道好手（這次他沒有動作演出），「喪軍」中其中一名隊員頭巾女Chambers，出演者Samantha Win亦是一名屢獲獎項的武術運動員。

現年30歲的加拿大演員Samantha Win，受柔術黑帶的母親影響自四歲開始學習柔術。據她曾受訪表示，家族規定所有孩子要考得柔術黑帶，才可以按自己興趣學其他東西。十二歲那年，Samantha轉學中國武術和太極拳，2007年參加北京舉行的世界武術錦標賽，憑南棍奪得季軍，2008年代表加拿大參加了北京奧運會武術比賽，在「女子南拳南刀全能」項目中排名第8。

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