UFC263｜Moreno成墨西哥首位冠軍 副賽拳手脫骱繼續打場面嚇人

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-13 14:19

UFC 263 兩場冠軍戰，125磅冠軍易主，來自墨西哥的Brandon Moreno 擊敗了原冠軍Deiveson Figueiredo ；185磅冠軍 Israel Adesanya 則輕鬆擊敗Marvin Vettori，成功保衛腰帶。 除了兩場主賽，Leon Edwards與Nate Diaz 血戰到最後一回合，Nate Diaz差點反敗為勝也極為精彩。另一方面， Jamahal Hill被Paul Craig 鎖至脫骱「斷手」，場面令人不安。

Israel Adesanya vs Marvin Vettori

比賽的主旋律就是Israel Adesanya 拉邊距離以臂展及技術優勢打點，Marvin Vettori 則想縮短距離進入纏抱及地面戰。

雖然亦有成功摔倒對手，但Vettori 卻沒有控制多久，Adesanya 就站起來（雖然也有嘗試降服)；纏抱時Adesanya的肘擊與短拳也令Vettori 難以把他控制在籠邊。結果比賽以一致判定（全都是 50-45），Adesanya 勝出比賽成功保衛腰帶。

最後5秒Adesanya 扮痛，不仿欣賞一下：

墨西哥的驕傲

來自墨西哥的Brandon Moreno 以極有說服力的表現，擊敗了冠軍 Deiveson Figueiredo，成了第一位墨西哥土生土長UFC 冠軍。

上場二人比賽是在2020的12月，當時以多數判定和局告終。事隔六個月，Moreno 從第一回合開始，已經盡顯優勢，先以刺拳擊倒Figueiredo，再在寢技戰中佔優；在第三回合，二人寢技位置交換，Moreno 把握機會拿到了Figueiredo背位，最後以RNC降服對手，贏得腰帶。

或者是一時未有意識到自己獲勝的意義，Moreno一開始沒特別興奮，但當 Figueiredo 的祝賀，隊友一擁而至慶祝時，Moreno終於忍不住哭起來。賽後訪問時看著腰帶，一邊哭一邊說著夾雜了應是西班牙語的英語，十分激動。

戰敗了的 Figueiredo就說自己很快會回來，並指今天屬於對手，非常有風度。

Nate Diaz差點反敗為勝

Nate Diaz 雖然一年多沒比賽，但仍與170磅排名第3的 Leon Edwards打出一場精彩比賽。比賽中Leon Edwards一直控制大局，以低掃及重拳令Nate Diaz 打不出自己節奏。不過，或因為Nate Diaz 的體能是出名的好，因此Leon Edwards就算打出重拳，也不急著追擊。

本以為比賽就此完結，但Nate Diaz卻在最後一分鐘打出一記漂亮直拳，正中對手下巴，結果Leon Edwards即時顯得暈眩：

Nate Diaz came alive late in the 5th round 🤯



Almost had the finish #UFC263 pic.twitter.com/icvo0d2Jp2 — ESPN (@espn) June 13, 2021

及後Nate Diaz追擊，Leon Edwards感覺連抱緊對手都有困難，但最終比賽時間完結，Leon Edwards 順利以一致判定勝出。經過這場比賽，Leon Edwards應能在下次挑戰冠軍，畢竟已在UFC 10場不敗 （9勝，一場無效）；另一方面，最後一回合的緊張場面，也證明了Nate Diaz 的價值，以及為何自己是票房保證。

哈利波特「橡膠手」畫面嚇人

比賽中Paul Craig 對自己的寢技極有信心，甚至以Pull Guard 把Jamahal Hill 拉到地上，結果效果超群，最後更以十字固擊敗 Jamahal Hill。

只是，在十字固鎖上時，在位置轉換的期間 Hill的手已脫骱但沒有投降，拳證應是「沒看到」，結果Hill的手在Craig的三角絞控制中「Fing Fing吓」，有拳迷指就像《哈利波特》的「橡膠手」一樣，直到被Craig不斷繼續攻擊，比賽才終止。

最終宣布勝方時Hill更要用右手拿著已脫骱的左手，畫面嚇人（圖片或令人不安）：

賽後拳迷對拳證未有及時停止比賽非常不滿，而賽後沒人幫助 Hill處理傷勢也為人咎病。

武圖App2

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