皇權象徵│英女王都要用劍　細數英國君主相傳數百年的御用寶劍

最後更新日期: 2021-06-15

在上星期舉行的G7峰會上,英女王伊利沙伯二世與王妃凱特出席午宴時,從軍官手上接過一把超長的儀式用劍(Ceremonial sword)來切蛋榚。縱使有幕僚提醒她可以用普通刀來切蛋榚,女王回答說:「我知道啊!可是這比較特別!」堅持一展自己「劍法」,用手壓下長劍來切蛋榚,最後在凱特協助下切下第一刀,第二刀換成蛋榚刀來完成切餅儀式。 這次切蛋榚用的是身旁軍官的儀式用劍,但英女王卻是有屬於自己的祖傳騎士之劍(Knighting sword),還有各種代表王室權威的寶劍作聖物,這次為大家介紹一下!

圖片來源:@RoyalFamily/Twitter

一如全球其他王室,英國王室也有一系列代表皇權的聖物,它們統稱為「Crown Jewels」,指英國君主在加冕儀式或者其他國家事務上會穿戴或使用的飾物或配備,當中包括皇冠、權杖、劍、戒指、王袍、手鐲等物品,而英國對上一次舉行加冕儀式,已經是1953年伊利沙伯二世登基,至今已逾半個世紀。

由於傳統上君主也是中世紀騎士,加冕儀式亦因而涉及相關符號,例如英國王室在加冕禮當中先後用到五把劍。第一把是象徵皇家權威,在加冕典禮上授予君主的國劍(Great Sword of State),這把劍柄鍍金的國劍,其歷史可追溯至公元 1678 年,劍鞘上有獅子和獨角獸裝飾,劍鞘上鑲嵌著寶石,組成代表英國的花朵形狀:其中玫瑰代表英格蘭,薊則代表蘇格蘭。

Crown Jewels (Wikimedia Commons)

Coronation Chair and Regalia of England (Wikimedia Commons)

由於國劍笨重不易攜帶(長121.3厘米),喬治四世(1820-1830 年在位)於 1821 年加冕時首次使用獻禮寶石劍(The Jewelled Sword of Offering)取代國劍,而國劍仍然偶爾被女王用於諸如 1969 年威爾士親王的授勳儀式中。

完成加冕禮的英國女王伊莉莎白二世,頭戴帝國皇冠,左手持主權之球,右手持權杖。(Wikimedia Commons)

而其餘三把佩劍則歷史更早,這三把劍於1626 年因為查理一世加冕而製造(最先原型可追遡至13世紀),據說是在1649年英國內戰中僅餘完好無損的王室聖劍。它們包括時間正義之劍(Sword of Temporal Justice/ 長116.5厘米)、精神正義之劍(Sword of Spiritual Justice/ 長116.8厘米)和鈍的慈悲之劍(Sword of Mercy/ 又名「Curtana」/ 長96.5厘米);其中前兩把劍象徵著王權與教會、政權之間的關係,後者是三大佩劍的唯一鈍劍,是中世紀歷史中最著名的「永不開刃之劍」。

相傳,慈悲之劍源自法蘭克國王查理曼的十二聖騎士之一Ogier the Dane,他有一把名為Curtana,繼承自英國亞瑟王騎士Tristan的配劍。Ogier後來與查里曼反目,他想要殺死查理曼的兒子時,一個天使現身除去了他的武器,敲下劍尖後告誡他:「慈悲勝於復仇!」,希望Ogier能網開一面(又有說是Ogier聽到勸戒後,自己砍斷劍尖以避免誤傷)。

又一說指,在11世紀法國史詩《羅蘭之歌》(描述查理曼與巴斯克人戰爭的史事)中,羅蘭(查理曼的十二聖騎士之一)用的聖劍Durindana(歐洲3大聖劍之一)和Curtana為同一片鋼製成,都是當時的名劍。羅蘭被圍時,為使名劍不落敵手,他用劍砍向岩石,結果前端被砍斷,留下了一把殘劍。後來,英王就仿照羅蘭的殘劍造了一把無尖劍,專門用於加冕儀式,以示慈悲不殺生。

圖片來源:@RoyalFamily/Twitter

2020年7月,英女王伊利沙伯二世在英國溫莎堡為 100 歲的退役老兵 Tom Moore 主持授勳儀式,英女王以騎士之劍(Knighting sword)觸碰Tom Moore 的兩肩。這把女王用於封爵的御劍傳自她父親喬治六世(1936-1952年在位),喬治六世在英格蘭衛隊擔任上校期間有兩把幾乎相同的劍,均由同一位製造者Edward Smith製造,女在授勳時使用的劍是輕裝版。1952 年,應當時英國軍械庫館長詹姆斯·曼爵士的要求,女王將另一把劍借給了倫敦皇家軍械庫,以便軍械庫可以展示喬治二世以來每位君主的佩劍。

