國家體總局推「糾錯機制」　武術套路賽播扣分片段讓健兒更重細節

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-17 18:04

據新華社報道，國家體育總局武術運動管理中心推出競賽評判「新招式」，在比賽中出現失誤、移動或動作不到位的運動員在等候播報分數時，由裁判組和總裁判長對錯判漏判動作及時合議並糾錯，大螢幕上播放扣分動作視頻和扣分理由。在6月13日至18日於重慶舉行的第十四屆全國運動會武術套路資格賽暨2021年全國武術套路錦標賽上，這個新的「糾錯機制」首次亮相。

報道引述武術中心副主任張徵說：「有錯必糾是奧林匹克運動的發展趨勢，特別是通過科技手段進行公開糾錯是一個大方向。積極申奧的武術項目也要遵循這樣的思路，推動武術競賽監督機制的突破。」

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來自甘肅的常志昭獲得男子長拳、刀術、棍術全能比賽銅牌。這位身兼蘭州大學體育老師的運動員，首次體驗糾錯機制，表示「比賽現場糾錯對於運動員和教練員來說是一個方向、一個目標也是一個激勵，讓我們在日常訓練中更多注意動作細節。對於觀眾來說，通過大螢幕重播，可以看明白哪裡失誤扣分，有更直觀更清晰的評判，比賽更加公平透明。」

而參加過三屆全運會並蟬聯全運會女子刀棍冠軍的山東隊領隊曹靜和甘肅隊教練於宏舉認為，對武術競賽裁判規則改革，是武術發展的一次創新和突破，對武術入奧能夠起到助推作用。

這次的糾錯改革，將讓評分準則更明確，讓運動員可以知道根據哪個部分裁決而提出申訴。

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