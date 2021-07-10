終末的女武神｜模仿動物風格　Kalaripayattu傳說源自濕婆戰舞

撰文： 司馬麤 最後更新日期： 2021-07-10 11:08

Netflix動畫《終末的女武神》的原作漫畫，因為講及印度毀滅之神濕婆，被日本相撲手打到斷掉3隻手身受重傷（勝負大家自己留意），被印度網民指侮辱了他們的神祇，最終動畫要在印度市場下架。這位印度破壞之神濕婆，不但在印度人民的文化中有崇高的地位，甚至相傳印度武術卡拉里帕亞特（Kalaripayattu）也是受祂啟發而誕生！

Netflix動畫《終末的女武神》中的濕婆。(Netflix)

濕婆（Shiva）是與梵天和毘濕奴齊名的印度教三大神之一，為印度教毀滅之神，印度哲學中「毀滅」有「再生」的含義，故祂也擔當創造（轉化）的職能，相傳由吠陀時代的天神樓陀羅演變而成。濕婆擁有改變外表形相的能力，故其形態多樣，但後世較常以祂的五面三眼四臂形象示人，據傳說祂終年在喜馬拉雅山上修行，擁有強大的戰鬥力，而且多才多藝，是印度舞蹈的始祖，因此又被尊稱為「舞神」。

相傳印度武術卡拉里帕亞特源自濕婆的戰舞。傳說守護神毘濕奴的第六個化身Parashurama（羅摩）是濕婆的學生，他師從濕婆學習戰舞並獲得一把戰斧，由當中技術創立了流行於印度北部主力用兵器戰鬥的卡拉里帕亞特（又名Vadakkan Kalari）；而另一支流行於南印度，主張赤手空拳的卡拉里帕亞特（又名Thekkan Kalari）格鬥術則由Agastya所創立，相傳Agastya師承印度教戰神Murugan（又名Kartikeya ），而Murugan則從他父親濕婆身上盡得武藝真傳，所以印度傳統武術Kalaripayattu的源頭，可以追溯與濕婆傳說有關。

印度破壞神濕婆雕像。(Wikimedia Commons)

卡拉里帕亞特是一種仍然流傳於世的印度古老武術體系，源自於印度南部的喀拉拉邦（Kerala），估計有長達二千多年的歷史。在公元六世紀經過泰米爾三國戰爭後，卡拉里帕亞特便發展至現存的形式——兼具打擊、踢擊、摔撻、象形、兵器及醫療的武術系統。「Kalari」一字最早出現於泰米爾商堪文學（Tamil Sangam Literature，300BC - 300AD）中，用以形容「戰場」或「格鬥場」。在泰米爾語中，「Kalari」是「作戰、格鬥」的意思，而Payattu（a）是「學習武藝」的意思。 在商堪時期，泰米爾三國（朱羅，哲羅，潘地亞）混戰，每位戰士都經常進行常規軍事訓練、馬術和馭象術。他們專注於一個或多個兵器，包括矛、劍、盾牌和弓箭等。所以一般認為商堪時期的戰鬥技術是卡拉里帕亞特最早的前身。

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卡拉里帕亞特的武術技術內容：

卡拉里帕亞特包含了不同的技巧：身體活動（Mei Payattu）、木棒搏擊（Vadi Payattu）、擊劍搏擊（Val Payattu）、空手搏擊（Verum Kai Prayoga）及卡拉里治療等。在學習卡拉里帕亞特時，第一個練習會是身體活動，以鍛鍊習者的身體操控、柔軟度、協調性、肌力等。當中包括了一些馬步和姿勢的組合，作為武術的基本功。它們一般共有8種，都以動物為名，包括雞形、野豬形、馬形、獅形、蛇形、貓形、象形與孔雀形。每種的風格與傳統差別很大，不僅姿勢的名稱不同，就連應用和解釋亦有不同。 每一種姿態都有自己的風格、活動機制、功能和效能。

搏擊訓練包括動作演練及口訣指令（Vaythari），不同口訣指令有著自己的節奏，導師通過它調校演習者的動作。每階段有8-16場的對打練習。在木棒搏擊上，不同階段會使用不同長度的棒，涉及不同防禦和攻擊技術。再接著便會涉及使用劍、盾、柔劍（Urumi）、矛（Kuntham）和匕首（Kattari）。屆時會有多於兩名習者同時操練。兵器搏擊的目標區域是頭部、胸部、背部、胃部和膝下部份。徒手練習是一種不使用武器的技術。通過演習，鍛鍊習者集中力、靈活性、力量及體質來對付武裝對手。

有人說卡拉里帕亞特是亞洲武術之母，據傳說佛教僧人菩提達摩在公元 6 世紀從印度南部旅行到北部，直到喜馬拉雅山，他還教過少林僧侶等。從那裡卡拉里帕亞特​的元素進一步傳遞到東方，植根在其他地區的武術傳統中。

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