【動漫節2021】致敬香港動作電影　龐景峰新MV伙任達華極速賽車

2021年香港動漫節昨日（23日）開鑼，今年主題「重拳出擊」，邀請了白鶴派第四代傳人、動作演員龐景峰（Andrew）擔任本年度大使。開幕儀式上，龐景峰率領十多位份屬徒孫的白鶴派小朋友齊齊打功夫，同場播放兩首他以香港動作電影為主題的新MV。Andrew表示最近組織一隊武師隊，希望為香港動作電影培育幕後新血出一分力，而他以香港動作電影為主題的系列MＶ，稍後亦會有新作推出。



今年Andrew推出兩首以動作電影為主題的ＭＶ《勝者之戰》和《極限 TOOK MY HEART》，兩首MV更分別邀請了漫畫家邱福龍和曹志豪繪畫海報，讓作品添上了港漫特色。以拳腳動作為主的《勝者之戰》本來是2020動漫節主題曲，因疫情而順延今年播放；而《極限》一曲以賽車為主題，獲影帝任達華客串「車神」一角，當中錢家班成員協助拍攝連場驚險賽車畫面，再現極速傳說。

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白鶴派的少獅隊成員。（賴家俊 攝）

任達華客串MV飾「車神」

Andrew表示，香港電影在八九十年代素有「亞洲荷里活」之美譽，當中動作電影更是代表，而動作電影包括拳腳兵器飛車爆破等元素，他計劃製作一系列以動作電影為主題的MV，當中《勝者之戰》注入大量動漫風格，融入電子rock營造速度感和爆炸力，拍攝花了三天時間，主要在拳腳動作設計上花了不少時間，為了呈現最真實的打拳形象，拍攝沒有安排化妝及髮型設計，以拳手最原始形像登場；而《極限》一曲邀請了《頭文字D》班底編曲，更獲影帝任達華不收片酬客串「車神」一角，駕駛藍色絕版Subaru STi 22B出場。除了這兩首MV外，他正計劃幾首融入不同動作元素的MV，以成為一套完整向香港動作電影致敬的系列。

邱福龍為龐景峰新MV繪畫港漫海報。

（《勝者之戰》先於Youtube上架，稍後會上架與任達華拍攝的《極限 TOOK MY HEART》。）

除了拍攝外，Andrew近年與友人組了一隊武師隊，助香港動作電影培育新人，與一班喜愛武打動作的年青人追夢。

「沒有朋友襄助支持，我沒可能一個人組到一隊武師隊。香港電影業愈來愈少替身入行，希望能培育下一代動作片替身，將香港動作電影傳下去。」現在訓練場所由公園、住宅天台到最近移師自己有份開設的場館，待香港特技人工會再次開新人班，他便會帶領組員報名。

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大讚小朋友具體育精神

今次開幕禮表演，Andrew率領兄弟班和十多位小朋友一齊打功夫，當中最少年齡四歲，其中有幾位是他有合作的教育機構的SEN（特殊學習需要）學生。Andrew大讚這幾位學員十分聰明，短短兩星期便可以登台表演，更與同台其他習武多年的小朋友打得平分秋色。他表示SEN小朋友極具天賦，只是專注點不同，很多未能專注於文字學習，但學習體育運動卻十分出色。

龐景峰母親，白鶴派郭秀雲(前左五)、龐景峰(上右一)與一眾白鶴派小朋友。(賴家俊 攝)

「我最印象深刻，是問這些小朋友為何喜歡打功夫時，其中有位表示看《一拳超人》漫畫，知道輸贏以外，最重要是給人推倒後要撐起來，要叻過從前的自己。」想不到小小年紀的他們受到漫畫帶出的體育精神啟蒙，令他十分感動。

東京奧運揭幕，愛好運動的Andrew當然會留意各項賽事。他心水觀賞項目是籃球、柔軟體操和自己曾有學習的跆拳道。不過相對奧運，他更期待不久舉行的冬奧，因為冬奧有花式溜冰項目，而他小時候正是花式溜冰香港代表成員，曾參加世界各國的表演賽，所以十分鍾愛這個項目。

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