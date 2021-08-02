東京奧運・空手道｜劉慕裳奪牌之路的強敵　日本女王西班牙一姐

香港空手道運動員劉慕裳（Grace）即將出戰奧運女子個人形項目，有機會衝擊奧運獎牌。本文介紹一下，Grace在奧運場上的主要勁敵。



香港體育學院空手道總教練William Thomas則表示，世界排名第一的西班牙選手Sandra Sánchez Jaime，跟東道主日本名將清水希容將會是Grace的勁敵。此外，世界排名第三的意大利選手Viviana Bottaro亦不容忽視。

▍世界排名第一：Sandra Sanchez

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Sandra Sanchez是目前WKF女子形世界排名第一的選手。她在1981年於西班牙中部小鎮塔拉韋拉-德拉雷納出身，現年39歲。她是連續6屆歐洲錦標賽冠軍，連續2屆歐洲運動會冠軍，2018年馬德里世界錦標賽冠軍。

此外，她更創下一項健力士世界紀錄——「在世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）奪得最多獎牌」，自2014年1月10日至2021年3月12日期間無間斷地贏得總共36面獎牌，包括18面金牌、10面銀牌、8面銅牌。

在2018年世界一級空手道超級聯賽摩洛哥分站中，Grace便曾擊敗這位世界一姐Sandra Sanchez，勇奪該站冠軍。

Sandra小時候便已十分喜歡漫畫《龍珠》中的孫悟空。這個虛構角色讓她想起童年，以及她跟哥哥一起度過的時光。因此，她把龍珠當成一種幸運符，帶去參加每一個大賽。

▍「空手道綾瀨遙」：清水希容

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清水希容是日本國寶級空手道形選手，目前WKF女子形世界排名第二。儘管在賽場上表現得氣勢洶洶，但無掩清水亮麗的外貌，於是她擁有「空手道綾瀨遙」及「空手道女王」稱號。清水早在2013年便以20歲之齡成為全日本選手權大會史上最年輕女子形冠軍。其後，清水在國際舞台上獲獎無數，曾奪得3屆亞洲錦標賽金牌、2屆亞運會金牌、2屆世界錦標賽金牌。

Grace跟清水希容曾多度交手，當中2017年那次更震撼整個空手道界。清水希容自2014年出戰國際賽後，一直未嘗敗績。直至2017年世界空手道一級系列賽奧地利站的準決賽中，Grace以「北谷屋良公相君」的優異表現，獲得5名裁判的一致判勝，成為首位擊敗「女王」的運動員。其後在2018年2月的世界一級空手道超級聯賽杜拜站中，Grace再次擊敗清水希容，晉身決賽，最終贏得該站冠軍。

▍世界排名第三：Viviana Bottaro

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義大利選手Viviana Bottaro 目前世界排名第三。她早在2005年便代表意大利出戰歐洲錦標賽女子團體形，更奪下當屆亞軍。及至2013年歐洲錦標賽，Viviana除了奪得團體形冠軍外，亦在個人形項目贏得亞軍。她亦是2019年歐洲運動會女子個人形的銀牌得主，實力不容忽視。

按圖了解劉慕裳的日常生活點滴：

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