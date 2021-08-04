東京奧運｜空手道港將劉慕裳明早出戰　哪套「形」是奪牌秘密武器

明天9點，東京奧運香港空手道唯一代表劉慕裳（Grace）即將出戰女子個人形！大家集氣支持！到底她會以哪幾套「形」作賽呢？我們可以根據往績估計一下。



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「形」可以理解為套拳，形的參賽者需要選擇演練世界空手道聯盟規定的102套形來作賽。由七名裁判組成的小組，以用積分系統為演練評分。

紅色為刪去「最高兩個」及「最低兩個」的分數。（圖片擷取自：https://bit.ly/3rkYdYB）

根據東京奧運空手道形比賽流程，Grace如果成功晉身爭奪獎牌，她共需要操演4套不同的「形」：淘汰賽2套，排名賽1套，爭牌1套。

10名選手會分成5人一組，共2組。在淘汰賽中，每名選手需操演2套「形」。兩套「形」操演完成後會按平均得分排名，每組頭4名選手將進入排位賽。在排位賽中，選手將分成兩組，並操演額外一套「形」。每組首名選手將晉身金牌戰，而每組排名第二和第三的選手將進行銅牌戰。

根據往績，Grace有可能以「北谷屋良公相君」、「八步連」、「壹百零八」等作賽。不過她賽前亦曾透露會以新套拳作賽。

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「北谷屋良公相君」（Chatanyara Kushanku）

「北谷屋良公相君」分別取名自兩位對空手道有重大影響的人：把中國武術帶入沖繩的福建武狀元公相君，以及公相君的弟子北谷屋良。

「公相君」最早記載於土佐籓（四國）儒學家戸部良煕所著《大島筆記》，詳細記載從船員聽來關於琉球的風土民情。其中有提到1756年中國的冊封使節訪問琉球，而「公相君」是使節中的侍從武官，公相君武藝高強，技驚琉球，傳授了稱之為「組合術」的格鬥術。

在2017年世界空手道一級系列賽奧地利站的準決賽中，Grace便曾以「北谷屋良公相君」的優異表現，獲得5名裁判的一致判勝，成為首位擊敗「空手道女王」清水希容的運動員。

「八步連」（Papuren）

八步連是一套歷史悠久的形，源於中國福建的白鶴拳，在白鶴拳中亦有稱為「八步連」套路。它最初由福建省福州市著名茶商吉川吳賢貴（吳先貴）傳授給沖繩人。

Grace在2018年亞運會的銅牌戰中，便以「八步連」5：0擊敗了南韓代表Ada Wong，為香港奪得一面亞運銅牌。

「壹百零八」（Suparinpei）

以下引用尚志館香港空手道的介紹：

壹百零八手又名百步連 ( Supa rinpei ) 。作為剛柔流最高級的形，展示出與別不同的特徵和風格。以剛柔流基本型「三戰」作開始，看出三戰型的重要性。



以回り受け作為四面方向的受け技是非常精妙的。無論橫四方或鈄四方，動作上都是對稱的，是十分平衡的形。



前半部雙手技法用得很多，而後半部大多是一本拳突き、二段蹴り等獨特的用法或連續技、或變化技。前半部為柔、後半部為剛，其技法上充滿了變化。



此型使用雙手技法特別多，但亦有很多高階的技術，例如：利用足底的『回轉払い』、『二段蹴り』等，在其他型是找不到的。



在2020年2月舉行的「世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）」杜拜站中，Grace便曾以「一百零八」於八強戰晉級。

為何會選這些「形」？

從2020年一份關於空手道形競賽的研究《頂級空手道「形」比賽的新評價方式：以 K1 超級聯賽「形」出現率及得分分析》中，可以一窺當中原由。

舊制「形」比賽中，裁判會直接舉旗從雙方選手間判勝，而新制則改以七名裁判組成的小組用「積分系統」為演練評分。這份研究便透過整理2019 Karate 1 Premiere League 上表演的「形」的頻率和分數，從合共2190個樣本（男性組1137次，女性組1053次），分析出「新制」可能會導致比賽趨勢的變化。

以下為研究數據概要：

執行最多的「形」是「壱百零八」（14.3%），其次是「安南大」（13.7%）、「八步連」（13.1%）、「北谷屋良公相君」（9.3%）和「安南」（8.5%）。



女性組，所有因素中最成功的套路是「親泊拔塞」，但使用頻率不高。



在男性組中，總分和技術分是「公相君小」，運動分數是「壯鎮」。



總的來說，最不成功的套路是「黑虎」、女性則是「公相君小」。



性別與選擇的「形」有顯著關係。女運動員偏愛「八步連」，男運動員偏愛「安南」。



男女運動員得分無顯著差異。



研究最後得出結論：「為了進入下一輪比賽，與規則改變前相比，現時空手道選手會選擇表現時間更長並且更複雜的套路。但是，這並不能保證更高的分數。較短的套路分數較低，因此使用較少。」

簡單而言，由於「新制」以裁判評分決定勝負，所以便衍生出比較容易得分的「形」，漸漸運動員傾向以那幾套「形」作賽，以更易勝出。

武圖App2

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