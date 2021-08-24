與Tyron Woodley周一比賽 Jake Paul 繼續炒作但這次言之有理？

Jake Paul 將於美國時間的周日對上前UFC冠軍Tyron Woodley，這亦是他的第4場職業拳擊賽事。雖然多次抨擊Jake Paul 找一些「非拳擊人打拳擊」只是為了炒作，但近期他對於UFC拳手薪酬的言論卻言之有物。



周日比賽

Logan和Jake Paul兩兄弟是現時紅極一時的YouTuber，二人粉絲數目合共高達4千多萬人。

Jake於2020年1月正式出道職業拳擊，目前戰績3戰全勝。他主要目的不是成為什麼偉大拳擊手，而是為了製作「話題之戰」，從中獲利。他第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手則是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。至於第三戰對手則更加具有話題性，那就是前ONE冠軍、UFC拳手Ben Askren。

跟Ben Askren的比賽中，Jake在比賽開始僅僅1分59秒後，便以「One Two」組合重拳擊倒Ben Askren。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出。比賽後不久，就傳出他要與前UFC冠軍Tyron Woodley比賽。

39歲的Tyron Woodley的MMA戰績為19勝7敗1和。Woodley擁有深厚的摔跤背景，曾在2003年及2005年兩度贏得全美大學自由摔跤冠軍，及至2009年於MMA中出道。Woodley於2016年擊敗Robbie Lawler，成為UFC沉量級冠軍，直至2019年才被現任冠軍Kmaru Usman擊敗。失掉冠軍後，Woodley成績一蹶不振，接連敗給Gilbert Burns、Colby Covington、Vicente Luque。苦吞四連敗後，今年4月才被UFC釋出。

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比賽將會在美國的8月29日（香港8月30日周一）舉行，顯然而見，這次對賽是「Jake Paul VS. Ben Askren」的套路翻版，再次以「網紅」對決「前MMA冠軍」作為噱頭炒作，目的是製造話題及從中獲利。

假如想看「非炒作」的比賽，同日賽事亦有WBC、WBO及IBO女子羽量級冠軍Amanda Serrano 對上WBC女子超雛量級冠軍 Yamileth Mercado，絕對有份量亦有質素。

「這需要改變」

但獲利還獲利，Jake Paul 這次則是「有福同享」，他確保了在這次比賽的副賽拳手，都可以做PPV中分得利潤。除此之外，他最近受訪時也為UFC的拳手薪酬發聲：

這是我緊盯的事，這需要改變。對於我的比賽，當我們找副賽拳手時，我就說需要確保這些拳手，這比賽的每個人都能得到最高報酬。我只是想一起賺錢，我以言行事，言行一致，並成功改變事情，而不是僅僅談論改變

但是你看：UFC 的拳手不能談論薪酬問題，他們不能提倡拳手薪酬調整，因為Dana White會叫他們閉嘴，同樣的在拳擊，很多時候那些拳擊經理人簽了些年輕拳星，並以超長合約鎖死他們。

但我看到搏擊運動有多艱苦，我看到這些拳手有多努力，對於其他運動相比這太糟糕了，而且我們現在說的是最危險的運動。這需要改變，而我也開始影響到Dana White 的業務。

UFC 一直佔據著利潤的最大份額，與其他大型體育項目相比，UFC拳手的收入低於公司的 20%利潤額，而其他大型體育項目為 50%。現時UFC的母公司Endeavor，更宣布自己的利潤創新紀高，一些公司高管拿到了更多的錢，就令事情變得更難看。與此同時，從初進UFC賽場的新手，到主要賽事的老手很多都只是勉強勉強過得去。

Jake Paul 也說計劃未來的拳擊比賽中，可以加入數場MMA賽，甚至和另一MMA組織Bellator合作。

雖然很多人還是認為Jake Paul 很討人厭，但Jake Paul 作為半個「局外人」發聲，這次也算是「路見不平」；同時又為自己比賽的拳手著想，算是不錯。

武圖App2

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