尚氣｜香港武者任武術顧問　巴士近戰融入Silat拍20個版本｜專訪

荷里活動作電影近年引入大量近身格鬥技，今次Marvel電影《尚氣》，主角以擅長功夫技能為賣點，拍攝團隊也邀請了全球多位武術團隊加入動作設計團隊，這次更有香港武術家參與其中獲邀任亞洲區武術顧問之一，他是教菲律賓武術和馬來武術的戴志良。



文：賴家俊

攝：賴家俊、受訪者提供

香港Silat武術家戴志良。(賴家俊 攝)

曾參與《功夫傳奇IV》拍攝的戴志良（Evan），之前也參與過其他影視作品的動作指導，在Brad Allan 和Andy Cheng兩位成家班成員邀請下，參與了Marvel Studio《尚氣》澳洲拍攝工作。

「動作導演 Brad Allan 想把《尚氣》主角打造為一位頂級的武術家，混合不同格鬥元素，所以成立了一個動作創作團隊，邀請世界各地不同武術精英去到當地一齊設計打鬥場面，我亦很榮幸能參與其中分享專長，擔任菲律賓武術和馬來武術顧問工作。」

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巴士戰動作設計歷時3個月

為了應付拍攝工作，Evan預先在網上蒐集角色背景、故事的架構等資料，幫助構思動作。他表示自己是中途加入團隊，所以需一定間去磨合。整個動作組分不同部門，有特技人組、有威也組和武術顧問組。動作團隊有二三百人，既有成家班的精英、亦有曾參與拍攝《阿凡達》、《黑寡婦》、《皇家特工》、《真人快打》的特技人、擅長騎馬的蒙古特技隊。

「大家都有不同工作崗位，例如電影有一幕竹棚打鬥，會有專業攀爬的Parkour人員設計動作，而劇情講及陳法拉用太極拳與梁朝偉對打，便動用了團隊中所有太極專家一同協助，而我就協助一些近身對打動作設計、兵器攻防、槍械對拆等動作。」

Evan在《尚氣》的工作主要是訓練演員、指導特約演員動作、和團隊研究打鬥場面。「其實大家看到每一場對打戲，我們正式拍攝之前都要拍攝好多demo 片，重組好所有動作後交動作導演審核，動作導演通過才會再交總監開會，當通過後才決定錄用哪一場打鬥場面，所以每場戲都要精益求精。」

在參與的動作場面中，Evan認為巴士打鬥一幕最具難度。這一幕劇組在2019年9月已開始構思不同版本，他在11月過到劇組時再協助加入幾個版本，歷時三個多月完成動作設計。

「電影呈現大家眼前已是悉心挑選好的版本，團隊設計超過20個版本，絕對是一個極級難度挑戰，因為巴士空間不足夠你去做倒大開大合的動作，其次又要利用巴士內設施、乘客手持物品去設計打鬥場面，所以我也分享很多我認知在狹窄空間可以做倒的技擊元素於拍攝中。」

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Evan與一眾《尚氣》動作團隊。(受訪者提供)

Silat這種武術因為動作上的細緻度及幅度都適合在電影上運用，它擁有華麗的動作招式和特色的兵器，不但不失去它原有實戰用途，在電影拍攝出來的效果令到畫面更加逼真和震撼。作為馬來武術武者，Evan當然把Silat元素帶入電影動作設計中。例如這幕巴士一戰，Evan本來融入了Sarong元素，讓劉思慕以所穿Jacket為兵器對付Razor Fist（這角色延續自《黑寡婦》於監倉拗手瓜斷手那角色）一眾，但考慮到大褸上有拉鏈，角色未必能接合到動作，做到導演要求要穿回大褸，於是最終版本改為一個肘打過去做一個Silat抬手的Outside Triangle動作。

他表示，Silat 有不同套路、散手和對拆，主要練習體系由徒手到兵器，再將兵器的特性再次融入於徒手技術上。當中特色的兵器例如有虎爪刀，這種刀具近年在世界各地非常流行，很多電影都會見到它的出現。

《尚氣》動作指導總監Brad Allan上月因心臟病離世，《尚氣》成為他的遺作。Evan憶述這位伯樂，十分感謝他對自己的賞識。尤其最難忘是Allan對他十分尊重，在片場Allan在排動作十分火爆時，只要見到Evan或找他時，都會馬上好平和以合十禮叫聲他「師傅」，感謝他給予意見。

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