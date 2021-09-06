UFC｜踩膝側踢 KO對手再起爭議應否被禁？ 被攻擊一方大方回應

香港周日清晨舉行的「UFN: Brunson vs. Till」，Khalil Rountree以一記踩膝的側踢擊敗了對手Modestas Bukauskas，再次引起截腳／斧刃腳與踩膝側踢應否被禁的爭議，但賽後受傷選手則大方回應。



「踩膝類」攻擊在詠春、八極、法式踢腿術等等武術中都會見到，台灣更有八極同門練習時以此招令對方受傷的事件。這招的危險性與爭議究竟在哪？



Rountree 的踩膝側踢

「UFN: Brunson vs. Till」的其中一場比賽中，Khalil Rountree 以這一記踩膝的側踢，一擊把對手Modestas Bukauskas的腳踢至不能繼續比賽：

Khalil Rountree ended his fight against Modestas Bukauskas with an oblique kick. pic.twitter.com/1iGRcHmeb3 — ESPN MMA (@espnmma) September 4, 2021

先不說爭議地方，單純討論技術，這一腳的時機掌握非常好，Rountree 把握了對方刺拳時把重心放在前腳的那一下，就以前腳側踢攻擊對手膝蓋，殺傷力之大即時令對方不能繼續比賽。除了使用時機外，他的踢擊角度亦非向前踩，而是帶點「上向下」的角度，直接把對方的腳扭歪再踩下去，亦是傷害大的關鍵。

另一個網上的討論點是，究竟有沒有好好的防禦此類腳法的手段。有人指出其中一個好的例子是 Israel Adesanya對上Robert Whittaker 時就防禦得好像不錯。

關於這個技術詳細的技術分析，我們今周亦會再作報道。

爭議雙方論點

這招絕非「新招」，而且在不同的武術中都有類似的技術。例如詠春的截腳，法式踢腿術(Savate)的 Chasse Frontal Bas。而在MMA中，不論是「內踩」還是「外踩」，都多以Oblique Kick稱呼。這個動作快速，發力亦相對簡單，但如果位置捕捉得準確，可以令對手的膝蓋嚴重受傷，在比賽中可說是「本少利大」。在台灣更有同門練習時，把對方弄傷而告上法院的情況，詳細可以看這篇文章：

斧刃腳｜八極同門切磋踢斷腳 簡單又具殺傷力 MMA是否也應被禁

有關動作的介紹，可以看看以下介紹：

其實每次有截腳／斧刃腳與踩膝側踢等等的「踩膝類」攻擊出現，都會有爭議。簡單覆述一下上文的討論。

Jon Jones 在2013年對上Quinton “Rampage” Jackson ，賽事中他多次被Oblique Kick擊中，而且明顯受了不少傷害。賽後他說：

這招應該叫作「犯規踢」，應該被禁。這展示了一個選手的性格。他會喜歡別人這樣攻擊他，然後要休養一年嗎? 我認為這應該被禁 Quinton “Rampage” Jackson

用腳高手Stephen Thompson被Darren Till 踢擊膝蓋後，也認為這招應該被禁：

我真的覺得這招應該被禁。它可以終結一個選手的生涯。它打算把我的膝蓋那處都打爛一樣。 無論如何，我就是這樣想。 這個傢伙真的想在這裡傷害我。我認為這是醜陋的技術，應將其判為犯規 Stephen Thompson

類似的聲音在MMA圈中一直存在，主要的論調是這招快速、殺傷力亦太高，很容易對膝蓋造成嚴重傷害，甚至終結一個選手的生涯。而且其一個說法是，這招的本意只傷害對方，而非單純的比賽技術。

關於後者其實很容易反駁，MMA或者搏擊運動，都是靠傷害對方來贏得比賽的，這大概是這些比賽的本質。著名拳證Big John McCarthy 也這樣想：

在MMA所有動作都危險，就不要騙自己不是了。但大家想要保護拳手的膝蓋不被踢擊所傷，覺得這個踢技很壞，又同時覺得KO他人沒有問題？大家都要有常識呀 Big John McCarthy

MMA中所有技術都可以傷害他人，不過，也不是所有傷害他人的攻擊都可以在MMA使用，例如插眼就被禁。關於這點的後續討論，上文亦有探討。

Modestas Bukauskas 大方回應

被攻擊的Modestas Bukauskas 就在社交媒體大方回應，非常得體，被拳迷稱讚：

回家後要做核磁共振檢查……可能是韌帶損傷……而且請放過我的對手吧，那腳踢得很好，防守是我的責任，但我沒有做好。 讓他享受他的勝利吧 Modestas Bukauskas

雖然如此，這招被李小龍拿來作街頭防身技巧教導的前腳踩膝側踢與Oblique Kick，依舊備受爭議。及後的技術文章也將提及可能的防禦方法，但相信如沒有非常有效的破解，最後此招要麼被禁，要麼就大家也用。未知大家看法如何？

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