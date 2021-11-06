《神雕俠侶》金輪法王：武功終差一層竟因心理質素差｜武俠說書

編按：金庸筆下武功高強者極多，但真正稱得上頂尖高手卻不過寥寥數人。當中除了武功修為以外，還牽涉到臨場心理質素及應對招數問題。《神雕俠侶》中的金輪法王（金輪國師）便是一例。



文：陳美濤 ｜ 原題：金輪法王：武林高手的心理質素



（封面圖片擷取自：微博及Twitter）



作為神鵰最大的反派，書中明確講過，金輪法王「與郭靖的武功在伯仲之間」，但實戰時，無論對手是誰，他的表現都沒那麼強勁，究竟是什麼原因？

先說金輪法王的戰績，他和李莫愁對打了數十招，黃藥師幾乎能秒殺李莫愁；與未練成左右互縛的小龍女對打，小龍女躲開了他的招數，戰鬥持續了很久，而郭靖「一帶一揮，將小龍女拋出丈餘」。

我認為在武功上，金輪法王有兩個問題。一是心理質素不佳，例如他與周伯通對決，書中寫他「連出數招，竟似搔不著敵人的癢處……自是大為焦躁」。

他攻擊瑛姑，瑛姑的武功不算出色，豈料「連打兩拳都給她以極古怪的身法避開」，金輪法王「不免稍感心怯，不願戀戰」。總之，他遇到任何精妙武功，上至玉女素心劍，下至泥鰍功，都沒法保持冷靜。

二是招數問題。金輪法王的優勢，在於內力深厚、力度強勁。但金庸小說一直強調，用力要「有發有收」，洪七公教「亢龍有悔」，重點是強力出擊，而留有餘力；《九陰真經》也說「虛勝實，不足勝有餘」。這些精妙武功的重點，是如何找到對手的破綻，用最少的力量，達到自己的目標。

但金輪法王不明白這個道理，他想，我的力氣比你大，一掌就能把你打死，這不就贏了。所以他在中原受到挫折後，回家練功，他是怎麼練的？他把「龍象般若功」練到第十層，有十龍十象之力，我的力氣更大，我就更強了。

他為什麼會這樣想？可能是實戰經驗不足。金輪法王有「金銀銅鐵鉛」五個輪，「但他以往只用一隻金輪，已自打敗無數勁敵，其餘銀銅鐵鉛四輪卻從未用過」。他出場不久時，也說：「老衲生平與人對敵，從未受過半點微傷」。

換言之，從前他在蒙古，根本沒遇過能威脅他的高手，實戰經驗不足，習慣秒殺對手。現在的對手略有些反抗能力，他就沒法及時應變了。

書中有一個很有趣的對比，正是周伯通。金輪法王遇到的高手不夠多，周伯通則遇上了太多高手，高手要像王重陽那麼厲害嘛，所以周伯通不認為自己是高手。

即使他練成左右互縛，也只是在數學上考慮「一個黃老邪可不是兩個老頑童的敵手啦」，不會去想，我會不會是天下無敵？周伯通是「只知人，不自知」，金輪法王則是「只自知，不知人」，各有自己的特色。

你怎麼看金輪法王這個角色？

作者簡介：陳美濤



中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。



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（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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