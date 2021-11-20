《射雕》瑛姑偷情反恨段皇爺　細看一燈割肉餵鷹的昇華｜武俠說書

編按︰金庸故事角色刻劃深刻，往往從人物帶出看似矛盾卻又發人深省的情節。瑛姑跟段皇爺一段恩怨情仇便是一例，明明是瑛姑偷情不忠，結果為何卻是段皇爺自責承擔？這得從佛家故事中的「割肉餵鷹」說起。



文：陳美濤 ｜ 原題：瑛姑：誰是壞人？



（封面圖片擷取自：Twitter）



來說說瑛姑這個角色。

瑛姑是段皇爺的妃子，和周伯通發生感情。周伯通離去後，瑛姑生了一個孩子，孩子被壞人打了一掌，危在旦夕，只有段皇爺有能力拯救。但是，段皇爺一旦耗費功力救人，就沒有機會勝出下次的華山論劍，與珍貴的獎品《九陰真經》更是無緣。所以段皇爺十分糾結，該不該救這個孩子。他本來決定要救，誰知看見孩子的肚兜，正是瑛姑的出軌證據，段皇爺怒火中燒，就沒有救孩子了。

從此，瑛姑滿心仇恨，一心想殺段皇爺報仇。

看到這裡，通常都覺得瑛姑蠻不講理。你出軌產子，段皇爺沒有懲罰你，還養著你的孩子，作為古代皇帝，妃子出軌，不殺你已經算是仁慈了。而且，打傷孩子的又不是他，他本就沒有責任犧牲自己的夢想，去救你的孩子。

最神奇的是，段皇爺很愧疚，出家成為一燈大師，後來還任由瑛姑殺自己去報仇。為什麼？

是不是因為瑛姑是壞人，壞人只看到別人對自己不夠好；段皇爺是好人，就認為自己做得不夠好？

我覺得，這其實是佛家故事。

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書中有一段，歐陽鋒畫了一幅畫，佛祖割肉餵鷹，打算用來打動一燈，令他耗費功力救人。問題在於，為何大家都認為，一燈會被「割肉餵鷹」打動？

因為一燈是虔誠的僧人，他誠心地用佛的標準來要求自己。大理段氏代代信佛，他出家前也是俗家弟子。所以，段皇爺出家，不是因為對不起瑛姑，而是他忽然發現自己，和佛家的要求背道而馳。

他貪圖贏華山論劍的虛榮，他為瑛姑愛周伯通而憤怒，是佛家三毒中的「貪」同「嗔」。最後沒有救孩子，是他受三毒影響而造成的「孽」。

瑛姑就是那隻鷹，「割肉餵鷹」的故事，是鷹要吃鴿子，國王阻止，割下自己的肉去餵鷹。即是說，鷹本來的捕食對象，是那隻鴿子。

正如瑛姑的孩子死了，她應該向誰報仇？當然是凶手，但瑛姑不知道凶手是誰。再不濟，她也可以恨周伯通不負責任，可是，瑛姑愛周伯通，捨不得恨他。

結果，鷹不能吃鴿子，只好吃國王的肉，瑛姑一心報復的對象，就變成看起來無辜的段皇爺，恰巧大家都是國王。最後，一燈自願讓瑛姑報仇，完美地完成了割肉餵鷹這幅畫。

金庸小說比割肉餵鷹更進一步，故事中雖然國王成了佛，但鷹沒有變成素食者，理論上牠仍會吃其他鳥類。而一燈就感化了瑛姑這隻鷹，瑛姑寬恕了傷害孩子的裘千仞，即是連鴿子都不吃了，完全是一個完美結局。

你怎麼看瑛姑這個角色？

作者簡介：陳美濤



中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。



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（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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