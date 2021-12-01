武打星蹤｜冼灝英由孱仔學拳悟心得　忌求快亂操宜先練體能｜拳王

無綫電視台慶劇《拳王》最近上映，冼灝英是該劇動作指導。入行四十年，他是香港大聖劈掛由國術擂台跨界泰拳擂台領軍人物之一，多年來教授國術和泰拳，訪問當日他隨手指著牆上一張2019年東亞泰拳錦標賽運動員海報，「這個女拳手有來《拳王》（2021）的記招，她說自己是看了第一代《拳王》（2012）才學泰拳。」

戲裡戲外，冼灝英以不同渠道推廣武術，談起拍搏擊動作劇，不少演員要讓他由零操起，他笑言自己由孱仔開始學武，很明白如何由頭學起。分享教拳心得，他指功夫不止練體能，還可以練腦筋，與其無目的日操九個鐘，不如先針對個人弱項練起！

文、攝：賴家俊



無綫電視劇《拳王》動作指導冼灝英。(賴家俊 攝)

身形高大、怒目圓睜，黑實粗獷，銀壇鐵漢是八九十後成長一代對冼灝英的印象，一身好身手卻是由弱者變強的歷練成果。「小時候我是孱仔一名，十二歲在堂兄冼林沃介紹下才師從大聖劈掛陳秀中師傅。師傅說我打沙包無力，要我早上先學跑，慢慢力大了再提高要求，要我夜晚再跑多次，足足操了兩年體能，師傅才給我教功夫學兵器，而我至今仍有長跑習慣。」

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國術踏足當代搏擊擂台

大聖劈掛是本港早年跨界參加其他搏擊比賽的國術門派，陳秀中曾言「學功夫唔上擂台做乜？」因此他有不少門人參加擂台比賽，冼灝英也是其中之一，先後打過國術擂台和泰拳例自由搏擊，泰拳擂台經驗讓他明白練好體能是學習不同武術最重要基礎。

「其實不論怎麼門派，練好體能是打好根基，也讓自己學其他新東西時會更快上手。」現在泰拳賽例很有效保護拳手和強化技術，他認為體能和技術外，打泰拳還要多練抗打，畢竟上到台除了看誰拳重外，還要看哪一個較捱得。例如大聖劈掛當中的劈捶十分講夠力量，更會輔以藥酒練鐵沙，不論怎麼門派只要肯多練好身體受擊反應，轉戰泰拳擂台時會更得心應手。

冼灝英早年與一眾大聖劈掛同門參加泰拳賽例比賽。(賴家俊 攝)

影視題材激勵觀眾學拳

八十年代邵氏動作演員訓練班畢業後，冼灝英加入了劉家班（劉家良的團隊），曾擔任多套電影替身和副動作指導，後來加入電視台出任多套動作劇武指，見盡四十年來香港動作片的拍攝變遷。「香港動作片製作雖然相比劉（家良）師傅年代在時間上壓縮了很多，但品質並沒有變差，動作指導依然很用心度招設計動作，依然對全世界很有影響力。」

多年來，不少演員因為參與動作拍攝而找他學武，對於教導新手演動作，他會參考自己學武經驗，先要學員練好體能，有力做好協調，為他設計動作才好看。「依家好多人好急，上網睇片見人做到個靚動作便照去做，但那些動作要打得靚其實好考腳力腰力，你無力學人做便很易受傷。」

談起這次拍攝《拳王》，他認為現在科技發達，觀眾很容易看到真實的拳賽，但他相信擂台比賽的影視題材仍然精彩吸引，因為這些故事往往看一個人如何磨練意志踏上擂台，看到角色成長的鬥心壯志，激勵人心，甚至有人會因此受激勵而學拳。「網上大把拳賽可以看，電視劇是要帶動觀眾投入角色，看角色怎樣成長起來走上擂台。」

開拍《拳王》時，他有六個星期訓練演員，監製建議演員朝九晚六跟他操練，他馬上提出建議，談及一些人對「狂操」的誤解。「打沙包八九個鐘消耗極大，透支了還怎樣工作拍戲？為拍動作練體能不用下下八九個鐘。我會先為演員分三組，先試下他動作，找出各人的弱項再作針對練習，肩硬的鬆肩、腿弱的練腿力，這樣每日練兩三個鐘便很有效果。」

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參與演員訓練，他大讚譚俊彥和張振朗二人極具潛質。「譚俊彥有狄龍大哥的因子，我早前在另一套劇和他又打一場，見到他在《拳王》打泰拳打得好好，另一套時裝劇又打到難打的動作，他的體能和時間掌握很好，再投放多些時間可以做動作演員。」又大讚張振朗「拍《拳王》時連拍九場擂台賽，日日拍十幾個鐘，見到他由起初身心俱疲到第二三日已開始復操，好勤力又快上手。」

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教小朋友學武培育新一代

除了教授藝人外，冼灝英亦培育新一代學習國術，已教小朋友練武將近二十年。他認為時代不同，現在不能像從前以軍訓形式教拳，要用其他方法讓小朋友專心。若果小朋友有體能的可教他多些，體能不夠的便會給他一些招式去記，肯記招有助他們投入訓練忘記疲累，「國術有很多把子兵器和套路動作給他們去記去練，所以說功夫不旦幫助小朋友練體能和平衡，也幫助他們練腦筋。」

訪問當日，冼師傅看到筆者一些身體問題而贈醫，原來除了鐵打骨傷外，他十多年前也學醫準備向中醫轉型，見到患者忍不住要施以援手，俠骨柔腸，難怪桃李滿門，成為圈中多人敬重的師傅。

大聖劈掛冼灝英。(賴家俊 攝)

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