飛虎3壯志英雄丨何慈茵演流亡公主　與黃宗澤Van仔近戰打飛車門

無綫新劇《飛虎3壯志英雄》，由打女何慈茵飾（Charlene）演的反派沛國流亡公主Renee Argunbia十分搶鏡，劇中以恐怖份子頭目身份，為復國籌錢參與販賣化學武器，與同黨在表演場館挾持大批人質，並與黃宗澤等埋身近戰，加上短髮新造型，凌厲身手讓觀眾帶來深刻印象。



無綫新劇《飛虎3壯志英雄》，由打女何慈茵飾（Charlene）演的反派沛國流亡公主Renee Argunbia。

作為香港新一代打女，Charlene於《飛虎3》中大顯格鬥身手，「有一場與吳卓羲在行駛中的Van仔內打，行車中搏擊本來已經十分不穩，大家撞來撞去，還要打得十分激烈，結果打到整個車門飛出馬路，十分驚險。」考拳腳功夫外，還考她拍攝槍戰，「印象最深刻係同三哥（苗僑偉）一齊拍槍戰，槍戰過程俾反應彈彈到我隻眼，好彩唔係直接彈中瞳孔，但眼白爆曬微絲血管。」

首次於無綫劇集演出便演反派，Charlene不怕被定型，認為做反派好玩又有挑戰性，而反派亦可以演出深度同氣質，當然如果有機會都想有多方面嘅嘗試。

+ 2

Charlene近日在無綫真人騷《不可能任務》中，與一眾演員學做龍虎武師，雖然已有拍攝動作片經驗，但在拍攝途中卻不幸受傷，身撞玻璃弄得頭破血流，最後額頭要縫8針。她表示傷口現已愈合，但疤痕顏色仍然比較深色，稍後會安排做激光減淡。

【延伸閱讀：

【洪拳父女】劉家良弟子何麥 喜見女兒何慈茵在擂台上周身傷】

雖然拍攝受傷，但Charlene表示在這次真人騷獲益不少，例如拳腳以外可以參與六七層樓高的吊威也訓練，還可以學拍飛車戲學飄移。「睇到啲車追逐，好有技巧咁穿插避開障礙物，覺得好型！難得今次有得學飄移，有專業導師指導，最後仲成功做到飄真係好有滿足感！」她表示這次訓練讓也更體會到拍動作戲團隊合作的重要，「每一個動作都係team work， 團體合作同默契好重要，唔係一個人嘅表演。以前睇戲會專注個演員有幾型，但而家體會到龍虎武師先係果場動作戲嘅靈魂人物。」

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 5

【ONE冠軍賽女拳手Rika Ishige 亦於校園欺凌中成長】