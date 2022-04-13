拳擊｜從GGG重奪失落4年WBC冠軍　預測Canelo三番戰技術內容

GGG以9回合TKO村田諒太，重奪失落4年WBC冠軍。在比賽中GGG展示出不遜當年的實力，令人不禁聯想起他跟Canelo Álvarez的「夢幻三番戰」。事隔4年，二人假如再度對決，結果會如何呢？



GGG 9回合TKO村田諒太 重奪失落4年WBC冠軍

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即使Gennadiy Golovkin於賽前一天正式踏入「不惑之年」，甚至相距上次比賽已經長達400多日，但他在與日本拳王村田諒太的比賽中，再一次證明自己依舊強大。

二人對賽的消息最初於去年10月27日公布，原定在12月29日於村田的家鄉日本舉行，但由於日本本土Omicron新冠肺炎變種病毒大爆發，於是比賽延期至過去的周末舉行。

村田諒太一向以硬朗打法見稱，擅長以沉重的身體打擊擊潰對手。比賽一開始，村田開局很快，馬上向前P4P之王發起壓迫，但是當他嘗試拉近距離時，不時遭到GGG精準的刺拳狙擊。在回合完結前，村田鼻上已經出現輕微割傷，足見GGG的刺拳威力。

踏入第二回合，村田漸漸習慣GGG的打擊節奏，主動闖入近距離跟GGG搏拳，其引以為傲的身體打擊一度困擾GGG，使其反應略為減慢。不過GGG擁有首屈一指的抗打力，一邊穩固防守一邊跟村田重拳互轟。在第四回合開始，GGG跟村田的打擊質量差異逐漸顯現，比賽步步落入GGG的節奏當中。

GGG向村田發起反攻，強硬刺拳和爆炸性的組合拳開始頻繁地傷害村田。即使村田奮力反擊，但是重擊要不被GGG以優異的防守化解掉，要不就被GGG若無其事地硬吃下去。

在第九回合早段，GGG便以一記右拳重創村田，村田受創後退到繩邊竭力支撐，GGG馬上乘勝追擊。村田抵擋住GGG一波猛烈的攻勢後試圖發起反攻，但仍被GGG的重拳無情地擊倒，村田團隊馬上投出毛巾放棄比賽。

最終GGG以第九回合「技術性擊倒」勝過村田諒太，奪回失落4年WBC冠軍頭銜。

GGG在賽後對對手村田諒太給予了高度評價：「村田是一個真正的戰士，他戰鬥到了最後。」又說：「他是一個奧運冠軍，一個中量級冠軍，儘管在他的粉絲面前發生了什麼，但我們非常高興能在日本組織這次活動。」

預測夢幻「GGG VS. Canelo」三番戰

GGG在今場比賽中展示出不遜當年的實力，令人不禁聯想起他跟Canelo Álvarez的「夢幻三番戰」。

GGG唯一一場敗仗，就是敗給現今「P4P之王」、超中量級無爭議冠軍Canelo Álvarez。

他們首度碰面時，大戰了12 回合，最後需要以判定分勝負。兩位裁判分別給了115-114(GGG)、114-114(和局)這較為接近的分數，但另一位裁判卻給了118-110於Canelo，也就是這位裁判認為Canelo贏了12回合中的10個回合，以致當時拳擊界一片嘩然！後來GGG 為了跟Canelo 重賽，甚至不惜被IBF褫奪冠軍資格。

相隔一年後，二人在美國拉斯維加斯上演 GGG VS Canelo 2。雙方在12回合中互有攻守，沒有一方能夠取得明顯優勢，縱使重拳命中亦沒有造成任何擊倒，因此比賽的勝負便落入裁判的手上。最後，三名裁判的分數為︰114-114，115-113，115-113，Canelo以多數判定（Majority Decision）從未曾落敗的GGG手上取得勝利，同時一舉取得WBA、WBC、IBO三條世界中量級拳王腰帶，以拳擊雜誌The Ring、Lineal的冠軍腰帶，成為5料中量級拳王。

由於賽果相當接近，拳壇拳壇旋即出現「三番戰」的呼聲，雙方亦曾表示樂意再戰。不過，Canelo其後決定升磅挑戰其他冠軍，在2018年年底升磅至超中量級，2021年更擊敗Caleb Plant成為墨西哥史上首位「無爭議冠軍」、史上第六位男子「無爭議冠軍」。

現今距離一番戰已有4年，Canelo在打法及技術上早已進入另一個層次，防守技術如入無人之境，打擊威力更是遠遠超出量級天花。很難想像40歲的GGG再戰Canelo會有什麼結果，尤其Canelo無論在肉體上，還是職業生涯上都處於人生高峰之中。

雖然GGG與教練Abel Sanchez分道揚鑣後，在新教練Johnathan Banks合作下，GGG 打造出新風格「GGG 2.0」。但在村田諒太的賽事中，GGG彷彿重新回到昔日般的「強攻」打法之中，不過當中展示出他再戰Canelo的隱憂。

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首先，GGG依然過份倚賴其過人的抗打能力，導致他在早期太容易被擊中。

在這場比賽中，GGG早段一度被村田的身體打擊傷害。GGG某程度上能夠打出傷害，很大程度基於村田的打力及防守技術不及GGG。村田長時間採取Peekaboo Guard應對GGG攻勢，反而讓GGG足夠發揮空間使出靈活多變的組合打擊，刺拳及勾拳都能準確穿過防守空隙。但在村田衰退之際，他還是對GGG打出一些漂亮的打擊。

假如對手換成Canelo，GGG能否擊破Canelo無懈可擊的防守，GGG又是否能夠支持得住Canelo那沉重的身體打擊？

其次，GGG屬於慢熱型拳手，往往花上一些時間才能掌握節奏。

在比賽一開始，GGG的刺拳便已經取得不俗效果，他第一回合大量使用，但他卻沒有利用刺拳的優勢去掌控比賽節奏，反而在第二回合被村田逼近以身體打擊搶回優勢，繼而打出不少攻勢，更令GGG承受一定傷害。GGG一直要到比賽中段，才以重拳取回自己的打擊節奏，配合到屬於自己的體能輸出方式。換言之，GGG往往是在互相搏拳使對方受挫後才掌握節奏，甚少採取避免傷害的方式控場。

假如對手換成Canelo，GGG可能因為遲遲未能傷害Canelo搶得節奏，繼而落入Canelo的結界當中。

無論如何，以上僅為筆者基於今場比賽內容，對「GGG VS. Canelo三番戰」作出的推想。比賽有趣之處在於，比賽一天不真正進行，一天都不會有結果。

不過，這場夢幻對決最終能否成行，還需視乎Canelo Alvarez在5月7日跟Dmitry Bivol的輕重量級拳王爭奪戰結果，才有進一步定論。

武圖App2

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