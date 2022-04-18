日本音樂插畫家日下明　Photoshop刻畫出溫暖動人的長夜絮語

日下明居住在日本大阪，是一名插畫家，他以修圖軟件製作出別樹一格的動人插畫圖片。

他的作品裡，有靜謐的夜色、乾淨淡雅的色彩、天馬行空的想像，有一種獨特的美。他的創作包括：平面廣告、書籍封面、兒童圖畫書、網頁設計等，不時舉辦個人畫展。他的所有作品都是用「Photoshop」繪製的，畫面富有層次感，氛圍特別。也因為日下明對於音樂的熱愛，作品之中時常融入音樂的元素。

日下明不僅是一名插畫家，還是「repair」樂隊的長號演奏家。Repair是一個繪畫、聲音和音樂單位，由谷口有佳（鋼琴和文字）和日下明（繪畫和長號）組成。 他們的主題是「當它破碎的時候，就是開始」，他們的古典、安靜的歌曲既有開放感，又有封閉感，溫暖而緊致。 Repair不僅活躍在音樂領域，而且還在製作圖畫書和舉辦個人展覽。

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他的插畫畫風清雅脫俗，暗沉的冷色調為主，但畫面卻帶著奇幻的想像童話，讓人感到安靜和治癒。帶有夢幻主義色彩的超現實插畫，卻以簡單色系給人一種獨特的美。每一幅作品中，總會有一個人物或動物作為畫面的主角。構圖平穩，留白充足，有種超凡脫俗的安靜氛圍感。

日下明插畫的元素基本都來自現實：各類樂器、植物、星星、月亮、小船……小熊、小鹿和其他各種生物演奏著樂器，營造出一種怡然的景象，觀看著彷彿能夠聽到動物們演奏的音樂。日下明通過自己奇特的想像力，將其組織成一幅幅充滿奇思妙想的美麗畫面。

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簡單的色系，加上背對畫面的人物，使他的畫給人一種獨特的美，適合在晚上安靜的時候，邊看邊想起一些往事，像聽綿綿動人的長夜絮語。沉靜之餘，又給人溫暖而夢幻的感覺。

假如你對日下明的作品感興趣的話，不妨前往他的IG、Twitter、Facebook、網頁了解更多。

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