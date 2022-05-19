相撲｜東京大學高材生成力士創歷史　首度登場便身穿漫畫兜檔布

早前，日本史上首位具有「東大學歷」的相撲力士須山穗嵩正式在夏場所第3天（15日）舉行的「新序出世披露」中登場。不料他居然換上《JoJo 的奇妙冒險》兜檔布出場，成功吸引網民熱烈討論。



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須山是埼玉縣富士見野市人，目前就讀於日本最高學府東京大學，是一名文學部哲學系的大四生。入學東大時，他抱著成為外交官員或商業人士的理想，對日本國技相撲一竅不通。出於好奇之下，他加入了東大相撲部學習，後來漸漸熱中於這項運動當中，「想變得更強」的想法讓他渴望有朝一日能成為大相撲力士。

由於須山於今年9月將滿25歲，即將超過「新弟子檢查」的年齡上限，所以他決心趕在9月前加入相撲界。在經過日本相撲協會的「新弟子檢查」後，須山最終成為八名合格者之一，成為日本相撲史上首位「東大力士」！

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這位「東大力士」出道前早已備受傳媒關注，不料他近日首次登場便馬上捲起另一波討論熱潮！

須山在夏場所第3天（15日）舉行的「新序出世披露」中登場，不料他竟穿上刺繡《JoJo 的奇妙冒險》裡高人氣角色「岸邊露伴」著名台詞「但是我拒絕」（だが断る）的兜襠布，登時成為全場亮點。令人不禁聯想：「這位東大高才生，原來也是動漫迷嗎？」

兜檔布的真正主人是同屬「木瀨部屋」的「前頭八枚目」志摩ノ海。（圖片擷取自：おーぐろ Twitter）

事後，須山說明雖然他看過《JoJo 的奇妙冒險》，但這次換上這條兜檔布是按師傅的要求，自己事前並不知道有這條兜檔布。其實這件兜檔布的真正主人是同屬「木瀨部屋」的「前頭八枚目」志摩ノ海。他曾在今年今年三月穿上這件兜檔布出場。

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震撼登場過後，在由新弟子進行的「前相撲」中，須山接連擊敗三名同期新弟子，首度踏上力士土俵便勇奪三連勝，展示出眾的實力。接下來，他將於兩個月後在名古屋舉行的「七月場所」「序之口」中正式上演力士出道戰。

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