李小龍會以VR技術重現巨星故居　目標明年李小龍50同年忌辰推出

今天是一代巨星李小龍先生逝世49周年的日子。李小龍會會長黃耀強昨天舉行記者會公布最新活動計劃，聯同IVE學院與香港理工大學設計學院合作，以VR科技重現李小龍故居「棲鶴小築」，透過互動內容永續懷念李小龍風彩。



李小龍會與科技營銷公司PRIZM Group攜手，由Payment Asia贊助，聯合三位IVE學院新生代同學，以VR科技在元宇宙內重現李小龍故居「棲鶴小築」，讓全球影迷能親身作客進入巨星之家，透過互動內容，讓參觀者得到更大樂趣，並透過進入故居，無論日後身處何地，都可以參予李小龍會舉辦的活動。是次企劃，李小龍會將與香港理工大學設計學院合作，為故居精心設計互動內容，並且得到電腦動畫大師馬富強作技術顧問，整個企劃將在明年李小龍離世五十周年，即7月20日前完成，並向公眾開放。

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參加活動的有李小龍會會長黃耀強，PRIZM Group總監Jeffrey Hau, IVE創作多媒體學科的學生李俊傑、阮浩樺、李振杰。同時來到現場的有IVE諮詢科技系老師張銘然，香港理工大學設計學院副教授周嘉年博士，助理教授江培強博士。

李小龍會會長黃耀強。（梁煒陽攝）

李小龍會會長黃耀強表示：「李小龍過身之後，故居曾經變做時鐘酒店，一度計劃改建成紀念館；遺憾是經過多番商討，最後計劃擱置，故居原址最終被清拆。是次李小龍故居展，追隨李小龍『似水無形』的處世學，透過VR虛擬技術，將棲鶴小築重現眼前。大家即使未能親身踏足，都可以尋覓一代巨星的生活痕跡。整個故居重現計劃聯絡到各行各業的人，同時亦與三位新生代學生合作，在無所限的形式中將李小龍精神一代傳一代。」

PRIZM Group總監Jeffery Hau。（梁煒陽攝）

PRIZM Group總監Jeffery Hau表示：「李小龍開創了華人進軍西方電影的先河，是中西方文化交流的代表。本次展覽開創性的運用元宇宙概念保育傳統文化，希望能用科技將李小龍精神更好的傳承給下一代。本次用科技保育文化的經驗，會在將來得到更多的運用。PRIZM作爲數碼行銷公司，將持續用最新科技推廣全球文化。」

記者會中，李小龍會會長黃耀強親身示範VR李小龍故居的初步內容。用家不單可以透過手掣親歷其景般在李小龍故居花園中遊覽，更可發掘散落場景四周的一封封李小龍相關照片，認識李小龍故居的小知識。照片背後還隱藏著李小龍的經典名言，大為過癮。

接下來在8月5日至14日，李小龍會將於銅鑼灣舉辦「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」宣傳展覽，讓廣大市民了解企劃的種種，同時可在線上線下「打卡」，一覽這一傳奇人物的故居！此外，屆時還有各種與李小龍相關的互動環節，相信會有不少令人驚喜的發現。

本次展覽希望運用最新科技，讓更多新生代認識這位華人國際巨星，通過NFT及元宇宙傳承其武道精神。

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