大聖劈掛北拳南傳90周年　東涌萬尺會址招遊客來港學中國武術

撰文：司馬麤



大聖劈掛是北方拳術，1930年代創派掌門耿德海來港設館授徒，至今已有近百年歷史。除了師徒相傳武藝，大聖劈掛亦鼓勵門人參與搏擊比賽，是香港第一批轉戰有繩擂台的國術門派。



隨著本港新冠疫情緩和，對外逐漸開放，香港大聖劈掛門國術總會主席羅健雄表示，總會正密鑼緊鼓籌備創派九十周年慶祝，十二月將在東涌落成逾萬尺新會址，配合附近設施，鼓勵海外習武人士來港學習大聖劈掛。



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香港大聖劈掛門國術總會主席羅健雄，自七十年代學習大聖劈掛，師從陳秀中弟子劉偉民，是門派第四代傳人。他表示2020年本來是大聖劈掛在港創派九十周年，但因為新冠疫情爆發，同年掌門陳秀中離世，總會故此未有舉辦任何紀念活動；然而隨著本港疫情緩和，社交限制放寬，總會正籌備在十二月展開九十周年慶祝，希望讓更多人認識這門北拳南傳的武術。

耿德海授徒陳秀中、周升帆、許海及林樹藩，人稱「四大金剛」，為香港大聖劈掛門中流砥柱，四人光耀門楣不遺餘力，他們再傳弟子不少成為門派第三代領軍人物，當中如萬榮佳、劉偉民、冼林沃、冼灝英、梁振林、鄭家明和黃承輝，不論在設館授徒，抑或出戰大小賽事，參與武術交流，都各有佳績，奠定七八十年代以來，大聖劈掛門在香港發展的穩固基礎。

耿德海與四大弟子合照。左起：許海、陳秀中、耿德海、周升帆、林樹藩。（圖片由大聖劈掛門國術總會提供）

已故大聖劈掛掌門陳秀中與一眾弟子。（圖片由大聖劈掛門國術總會提供）

羅健雄表示，他從師公身上感到他對傳承推廣十分關心，「四大金剛」各系傳人亦十分熱心協助推廣，因此自己上任後希望匯聚他們的力量，集思廣益，將大聖劈掛門武術推向全世界。

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「師公陳秀中移民加國後，大聖劈掛門有賴萬榮佳、冼林沃、冼灝英幾位師伯，和一眾同輩不遺餘力推廣。師公未嫌我輩份尚淺，提拔擔任總會主席，自當繼續與泰拳一系保持緊密聯繫，亦積極參與國術界交流活動，帶領眾門人推廣本門武術。」有見及此，總會正籌備建立一所環境和設施俱臻完備的學習場所。

話說七八十年代，香港武林威名遠揚，蜚聲遐邇，不少海外人士慕名來港拜師學藝。但隨著香港經濟起飛，寸金尺土，百物騰貴，不少武館面對租金壓力，只能合租會址，或租借康文署活動室權充訓練場地，很難有固定方，乃至足夠空間讓學員練習。

而大聖劈掛乃北方拳術，展練空間遠較南方武術需求更多地方。有見及此，羅健雄表示總會蒙東涌鄉事委員會支持，多名當地居民踴躍學武，村長暨門派傳人李業興和李康庭父子更借出逾萬尺場地興建總會新址，預料十二月開幕，屆時配合不同設施，可讓學員有更固定和更廣闊空間練習。而總會有更宏大目標，希望以此為根據地向海外宣揚大聖劈掛，吸引更多外國人來港學習傳統國術，讓他們旅居香港之餘，了解中國傳統文化。

香港大聖劈掛門國術總會幹事與門人合影。

昔日不少外國人慕名來港習武，雖然現在外國人學習中國武術熱潮未必能從回昔日般鼎盛，但希望有一所空間更大，環境更好的場所，配合總會課程和附近設施配套，可吸引他們來港學習。 香港大聖劈掛門國術總會主席 羅健雄

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